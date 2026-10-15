15 Ottobre 2026

/ Home/TECNOBEAUTY & TECNOFITNESS/Suunto Race 3S: cassa in titanio e fino a 38 ore di autonomia GPS

La notizia in sintesi Suunto presenta Race 3S, orologio sportivo con cassa in titanio da 46 mm e peso di 56 grammi.

L’autonomia dichiarata arriva fino a 38 ore con GPS dual-band.

Il display AMOLED raggiunge una luminosità dichiarata di 2.000 nit; le funzioni sportive comprendono strumenti per il trail running.

Il lancio avviene insieme a Suunto AI Coach, dedicato all’interpretazione dei dati personali di allenamento.

Suunto amplia la famiglia di orologi sportivi Race con il modello 3S, presentato il 15 settembre 2026. Il dispositivo abbina una cassa in titanio da 46 mm a un peso di 56 grammi e promette fino a 38 ore di autonomia con GPS dual-band. L’offerta si rivolge in particolare a chi pratica trail running e cerca strumenti per l’allenamento in un formato adatto anche ai polsi più sottili.

Le caratteristiche annunciate comprendono uno schermo AMOLED con luminosità di 2.000 nit e funzioni dedicate alla corsa sui sentieri. Al debutto dell’orologio si affianca quello di Suunto AI Coach, che l’azienda presenta come uno strumento per ricavare indicazioni dai dati personali e dalle domande degli utenti.

Cassa da 46 mm e autonomia dichiarata

Race 3S entra in una serie introdotta nel 2023. Per questo modello Suunto punta sull’abbinamento tra dimensioni, peso e durata della batteria: la cassa misura 46 mm, mentre il peso dichiarato è di 56 grammi. Il titanio è il materiale scelto per la struttura dell’orologio.

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L’obiettivo indicato dal produttore è rendere il dispositivo utilizzabile anche da chi ha un polso sottile, mantenendo le funzioni sportive della famiglia Race. La riduzione dell’ingombro è quindi uno degli elementi centrali della proposta, insieme all’autonomia per le attività prolungate.

Il valore massimo annunciato per la batteria è di 38 ore nella modalità con GPS dual-band. Si tratta di un dato dichiarato da Suunto, riferito a questa configurazione di utilizzo: non va confuso con una durata valida indistintamente per qualsiasi impostazione dell’orologio.

Display e strumenti per il trail running

Per lo schermo, Suunto ha scelto la tecnologia AMOLED e indica una luminosità di 2.000 nit. Display, autonomia e peso costituiscono i principali dati tecnici resi noti per il nuovo modello, con cui l’azienda si rivolge anche a chi affronta lunghe uscite in montagna.

Il trail running è la disciplina su cui si concentra maggiormente la presentazione delle funzioni sportive. Suunto annuncia strumenti specifici per questa attività, senza però descriverne nel dettaglio il funzionamento. La destinazione d’uso dichiarata resta quella di un orologio per allenarsi e seguire le proprie prestazioni.

Accanto alle caratteristiche del dispositivo, il produttore pone il tema della lettura dei dati raccolti durante l’attività. È su questo aspetto che si inserisce il lancio congiunto di Suunto AI Coach, illustrato da Daniel Das Bhowmik, VP Product di Suunto:

“Oggi abbiamo a portata di mano più dati sulle prestazioni che mai, ma trasformare tutte queste informazioni in qualcosa di utile può essere difficile. Abbiamo progettato Race 3S per offrire una batteria di lunga durata in una cassa così compatta e leggera da dimenticarsene, e lo lanciamo insieme a Suunto AI Coach per rendere di nuovo tutto semplice: trasformare domande e dati personali in risposte chiare e concrete”

Il ruolo di Suunto AI Coach

Secondo la descrizione dell’azienda, AI Coach deve aiutare l’utente a interpretare le informazioni personali, traducendole in risposte utilizzabili nell’allenamento. L’annuncio ne chiarisce quindi la finalità, ma non specifica le modalità di accesso o il dettaglio delle funzioni disponibili.

La proposta di Race 3S si articola così su due piani: un dispositivo pensato per accompagnare l’attività sportiva, con particolare attenzione al trail, e uno strumento dedicato alla comprensione dei dati. Prezzo e tempi di disponibilità commerciale non sono indicati nell’annuncio.