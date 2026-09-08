Hyundai IONIQ 3, ordini aperti in Italia da 29.900 euro

8 Settembre 2026

8 Settembre 2026/Home/MOTORI/Hyundai IONIQ 3, ordini aperti in Italia da 29.900 euro

La notizia in sintesi

  • Hyundai apre gli ordini della nuova compatta elettrica IONIQ 3.
  • La gamma prevede cinque allestimenti e batterie da 42,2 o 61 kWh.
  • I prezzi partono da 29.900 euro, con promozioni legate al finanziamento.
  • Il modello sarà prodotto nello stabilimento turco di İzmit per il mercato europeo.

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Riassunto generato con AI

Hyundai ha aperto gli ordini in Italia per IONIQ 3, nuova hatchback elettrica compatta della famiglia IONIQ. Il modello, sviluppato per il mercato europeo e prodotto nello stabilimento Hyundai Motor Türkiye di İzmit, arriva con cinque allestimenti, due tagli di batteria e sette combinazioni complessive.

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Il listino parte da 29.900 euro per la versione Select, prezzo che Hyundai indica in promozione a 27.900 euro in caso di finanziamento. L’autonomia massima dichiarata è di 497 chilometri nel ciclo combinato WLTP, riferita alla batteria da 61 kWh con cerchi da 16 pollici.

La proposta punta sul segmento delle compatte elettriche con una configurazione a cinque posti, un passo di 2.680 millimetri e una piattaforma progettata per ricavare un pavimento interno piatto. Hyundai afferma che sviluppo e collaudi europei hanno riguardato anche sospensioni, sterzo e comfort di marcia.

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IONIQ 3 sarà proposta negli allestimenti Select, Trend, Prime, N Line e N Line Launch Edition. La batteria da 42,2 kWh è associata a un motore da 107,8 kW, equivalenti a 146,5 CV, ed è disponibile sulle versioni Select e Trend. La batteria da 61 kWh utilizza invece un motore da 99,5 kW, pari a 135,2 CV, ed è prevista su tutti gli allestimenti a partire dalla Select.

Hyundai IONIQ 3 04

La Select include cerchi in lega da 16 pollici, fari a LED, climatizzatore automatico bizona, sensori di parcheggio anteriori e posteriori. La dotazione indicata comprende inoltre sistemi di assistenza alla guida quali frenata anti-collisione frontale con riconoscimento di veicoli, pedoni e ciclisti, mantenimento della corsia, cruise control adattivo con Stop & Go e assistenza anti-collisione per l’angolo cieco.

Sulla versione d’ingresso è previsto il sistema PLEOS Connect con display touchscreen centrale da 12,9 pollici, Apple CarPlay e Android Auto wireless, Bluetooth, porte USB anteriori e posteriori e servizi telematici Bluelink. Con Trend, proposta da 32.000 euro e indicata in promozione a 30.000 euro con finanziamento, arrivano tra gli altri il pre-condizionamento della batteria, cerchi da 17 pollici, caricatore wireless, volante e sedili posteriori riscaldabili.

Le versioni Prime, N Line e Launch Edition

Prime e N Line hanno un prezzo di listino di 39.800 euro e sono indicate da Hyundai a 36.800 euro in caso di finanziamento. La Prime aggiunge la pompa di calore, cerchi da 18 pollici, fari Full LED con IFS, navigatore integrato, illuminazione ambientale e Highway Driving Assist 2.0.

La N Line si distingue invece per gli elementi estetici specifici, cerchi da 18 pollici, cuciture rosse negli interni e pedaliera in metallo. Sul piano delle tecnologie include Highway Driving Assist 2.0, Surround View Monitor, Blind-Spot View Monitor e Remote Smart Parking Assist. È inoltre la prima configurazione a introdurre il display PLEOS da 14,6 pollici con navigatore integrato.

Hyundai IONIQ 3

Al vertice della gamma c’è N Line Launch Edition, con batteria da 61 kWh e listino di 44.700 euro, indicata in promozione a 41.700 euro con finanziamento. Fra le dotazioni aggiuntive figurano cerchi da 19 pollici, ricarica trifase da 22 kW, funzione Vehicle-to-Load interna ed esterna, Digital Key 2.0, impianto audio Bose, Active Sound Design e sedili anteriori elettrici con memoria, ventilazione e modalità Relaxation.

Hyundai comunica anche una formula Hyundai Plus per Prime e N Line, con rate a partire da 300 euro al mese. Le condizioni dettagliate dell’offerta e le informazioni sulla trasparenza sono disponibili nella pagina di trasparenza di Hyundai Capital Italia.

Design, abitacolo e produzione europea

Il modello utilizza il linguaggio di design che Hyundai chiama “Art of Steel” e una carrozzeria definita “Aero Hatch”. Il coefficiente aerodinamico dichiarato è pari a 0,263. Il frontale è basso, la linea del tetto prosegue verso lo spoiler posteriore e la firma luminosa Parametric Pixel richiama gli altri modelli IONIQ.

I cerchi variano da 16 a 19 pollici secondo l’allestimento. La N Line adotta dettagli esterni dedicati, mentre nell’abitacolo sono previste finiture con cuciture rosse, pedaliera metallica e rivestimenti in tessuto e materiale scamosciato.

Hyundai IONIQ 3 02

All’interno, Hyundai ha organizzato lo spazio secondo il concetto “Furnished Space”, con diverse combinazioni cromatiche tra grigio, azzurro chiaro e nero. Sono previsti materiali tessili, compresi materiali riciclati, mentre i passeggeri posteriori dispongono di bocchette della climatizzazione e bracciolo centrale.

Con l’apertura degli ordini, Hyundai amplia quindi la propria offerta elettrica nel formato compatto. IONIQ 3 sarà disponibile con soluzioni orientate sia al prezzo d’ingresso sia a dotazioni più estese per ricarica, assistenza alla guida, comfort e connettività.

FAQ

Quando aprono gli ordini di Hyundai IONIQ 3?

Gli ordini sono aperti dall’8 settembre 2026, data indicata da Hyundai nel comunicato di lancio italiano.

Quanto costa Hyundai IONIQ 3?

Il listino parte da 29.900 euro per l’allestimento Select; Hyundai indica una promozione a 27.900 euro in caso di finanziamento.

Quali batterie sono disponibili per IONIQ 3?

La gamma comprende batterie da 42,2 kWh e 61 kWh, abbinate rispettivamente a motori da 107,8 kW e 99,5 kW.

Qual è l’autonomia massima dichiarata?

L’autonomia dichiarata raggiunge 497 chilometri nel ciclo combinato WLTP con batteria da 61 kWh e cerchi da 16 pollici.

Come è stata verificata questa notizia?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di redazione AI di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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