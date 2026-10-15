 💣Bombe di prezzosu AmazonGli errori di prezzo su Amazon esplodono ora! Iscriviti gratis QUI!Errori di prezzo Amazon: iscriviti gratis!amazon79,99 €39,99 €fino a-70%Entra nel canaleEntra
Consiglio dei ministri, via libera preliminare al Codice della strada

Consiglio dei ministri, via libera preliminare al Codice della strada

15 Ottobre 2026

15 Ottobre 2026/Home/MOTORI/Consiglio dei ministri, via libera preliminare al Codice della strada

La notizia in sintesi

  • Il Consiglio dei ministri ha approvato preliminarmente il nuovo Codice della strada: le disposizioni non sono ancora operative.
  • Lo schema estende fino a 65 anni la soglia per il rinnovo decennale delle patenti del gruppo 1.
  • Previste multe progressive per eccesso di velocità e notifiche entro 45 giorni per le violazioni accertate a distanza.
  • Patente e carta di circolazione potranno essere esibite in formato digitale durante i controlli.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

Offerta Amazon

Ma-Fra, 1Shine Interni, Panno in Microfibra per Pulizia degli Interni Auto, Cattura la Polvere, Ideale per Pulizia Plastiche e Cruscotti, Colore Rosso, Formato 30x30cm

CARATTERISTICHE: panno in microfibra appositamente ideato per rimuovere polvere dal cruscotto dell’auto senza fatica · POTENZA: grazie alla sua morbidezza e assorbenza garantisce una perfetta rimozione dello sporco ed è caratterizzato da un’elevata resistenza all’usura · VERSATILE: 1Shine Interni, in abbinato con un prodotto detergente, è un panno che può essere utilizzato anche per la pulizia delle parti in plastica della propria auto

-21%SCONTOOra3,68 €Prezzo consigliato: 4,65 €RISPARMI 0,97 €PrimeAcquista suAmazon
Datamoney✨ Offerta generata dalla Monetizzazione Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

Nuovo Codice della strada, approvazione preliminare: cosa prevede lo schema

Il Consiglio dei ministri ha approvato il 13 ottobre 2026 a Palazzo Chigi, in esame preliminare, lo schema del nuovo Codice della strada, proposto dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Il testo punta a sostituire il Codice del 1992, riordinando sicurezza stradale, documenti digitali, patenti e sanzioni. Le novità annunciate comprendono il rinnovo decennale delle patenti del gruppo 1 fino a 65 anni e multe per eccesso di velocità calcolate progressivamente per ogni chilometro orario oltre il limite.

Non sono però regole già operative: l’approvazione definitiva richiede ancora i pareri istituzionali e il passaggio nelle commissioni parlamentari competenti, prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Patenti, documenti digitali e multe: le modifiche previste

Per le patenti del gruppo 1, relative a motocicli e autoveicoli, la soglia del rinnovo decennale passerebbe da 50 a 65 anni: non si tratta quindi di eliminare il rinnovo, ma di modificarne la periodicità. Secondo quanto illustrato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per le patenti C e D il limite anagrafico salirebbe da 68 a 70 anni, con verifica biennale. Durante i controlli sarebbe inoltre possibile mostrare patente e carta di circolazione digitali.

Non perdere le notizie che contano

Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox.

Offerte imperdibili dai partner di assodigitale

Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google
Seguici su Google e non perdere nulla
Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono.
Seguici su
Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

Per l’eccesso di velocità, lo schema sostituisce gli scaglioni con un criterio progressivo legato a ciascun chilometro orario oltre il limite, senza indicare nel materiale disponibile una tariffa unitaria. Le notifiche delle violazioni rilevate da remoto passerebbero da 90 a 45 giorni, mentre gli accertamenti a distanza comprenderebbero anche la mancata precedenza a pedoni e ciclisti sugli attraversamenti. Il Mit indica inoltre riduzioni di alcuni minimi sanzionatori: da 26 e 42 euro a 25 e 40 euro, da 83 e 87 euro a 80 euro.

Per i veicoli soggetti a richiamo, il mancato intervento entro ventiquattro mesi impedirebbe revisione e passaggio di proprietà.

L’iter prima dell’entrata in vigore e le prove degli incidenti

Lo schema deve ottenere i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata, quindi passare alle commissioni parlamentari prima dell’adozione definitiva del governo. Questa sequenza distingue le misure proposte dagli obblighi effettivamente applicabili agli automobilisti. Fra le disposizioni con possibili effetti sulle controversie assicurative figura l’utilizzabilità, come fonte di prova nei giudizi risarcitori, di fotografie e video realizzati dalle parti sul luogo e nell’immediatezza dell’incidente: un aspetto che riguarda la documentazione dei sinistri, non soltanto controlli e multe.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

Non perdere gli errori di prezzo clamorosi su Amazon!

Iscriviti al canale Telegram e ricevili in tempo reale

Unisciti al canale Telegram

Guide agli acquisti su Amazon

AudioLe migliori casse Bluetooth economiche di agosto 2026AudioLe migliori cuffie Bluetooth over-ear di agosto 2026AudioLe migliori cuffie wireless di agosto 2026
Vedi tutte le guide agli acquisti su Amazon

Le notizie più lette su Assodigitale

#1
INTERNET
Huawei Connect Firenze: SCALE per i partner, reti e storage per l’IA
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 15 ott
#2
MOTORI
OMODA 7 SHS-H debutterà al Summit Chery con una batteria da 5 kWh
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 14 ott
#3
INTERNET
SNP apre una sede a Milano: Fabio Tessera alla guida in Italia
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 14 ott
#4
PRODOTTI
LG e Apple sviluppano sette accessori per la casa connessa
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 14 ott
#5
MOBILE
HONOR Italia ottiene quattro premi agli NC Digital Awards
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 14 ott
Le altre notizie più lette
Datamoney✨ Classifica generata dalla Agentic AI (REDAZIONE AI) di Datamoney.ch
Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing
redazione@assodigitale.it
LinkedIn YouTube
Controllo delle fonti e linee guida editoriali
Revisione editoriale a cura di Michele Ficara Manganelli
#ASSODIGITALE.

Il sito e il marchio ASSODIGITALE.IT sono di proprietà di Novaretis Sagl, con sede legale e operativa in Via Castausio 17, 6901 Lugano, Svizzera (Numero Registro delle Imprese ID CH-501.402.196.25, P. IVA CHE-221.656.101 IVA). Tutti i diritti sono riservati © Copyright 2004–2026.

Sotto il patrocinio dello Swiss Blockchain Consortium

DatamoneySito gestito con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.