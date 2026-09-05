IFA spinge la casa connessa con AI proattiva

5 Settembre 2026

5 Settembre 2026/Home/INTERNET/IFA spinge la casa connessa con AI proattiva

La notizia in sintesi

  • IFA 2026 mette al centro elettrodomestici e schermi con intelligenza artificiale proattiva.
  • Haier e Hisense puntano su ecosistemi domestici connessi e personalizzati.
  • Le nuove funzioni riguardano bucato, cucina, conservazione alimentare, energia e intrattenimento.
  • Privacy, risparmi dichiarati e semplicità d’uso restano fattori decisivi per l’adozione.

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IFA 2026 accelera sulla casa proattiva

All’IFA 2026 di Berlino, Haier e Hisense hanno presentato strategie per una casa connessa nella quale l’intelligenza artificiale anticipa esigenze e coordina dispositivi. La fiera ha riunito novità per cucina, bucato, climatizzazione, refrigerazione, televisori e audio, con l’obiettivo dichiarato di trasformare gli elettrodomestici in assistenti capaci di osservare abitudini e adattare programmi, consumi e impostazioni.

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Neil Tunstall, amministratore delegato di Haier Europe, ha legato il valore dell’AI alla risposta concreta ai bisogni domestici, mentre Tatiana Pampalone di Hisense Italia ha richiamato la cautela del mercato italiano verso sistemi troppo interconnessi. Il motivo comune alle due strategie è rendere la tecnologia più utile nella gestione quotidiana, senza imporre all’utente procedure aggiuntive.

Dal singolo prodotto all’ecosistema domestico

Haier ha presentato “Home of Intelligent Possibilities”, programma sostenuto da circa 13 miliardi di euro di investimenti in AI, innovazione e Internet delle cose nei prossimi cinque anni. Tra i prodotti mostrati figura la lavatrice Vision 15, dotata di telecamera nell’oblò e sensori per riconoscere carico, colori, acqua e temperatura, suggerendo impostazioni e riducendo il rischio di errori nel lavaggio.

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La proposta comprende anche il Multi Care Laundry Studio, colonna con quattro cestelli indipendenti, e soluzioni per refrigerazione e cottura basate su riconoscimento degli alimenti, scongelamento controllato e monitoraggio della preparazione. Hisense ha invece indicato nel sistema operativo V Aios e nella piattaforma ConnectLife l’infrastruttura per collegare TV, elettrodomestici e servizi.

La AI Companion Suite estende questa logica a frigoriferi, forni, lavastoviglie, climatizzatori e sistemi energetici: gli apparecchi dovrebbero elaborare dati su ingredienti, bucato, presenza nelle stanze, meteo e fasce tariffarie. Alcuni scenari restano dimostrativi e non corrispondono a funzioni già disponibili sul mercato.

La fiducia diventa il nodo dell’adozione

La corsa alla casa proattiva sposta l’attenzione dalla sola connettività alla qualità delle decisioni automatiche. Hisense dichiara di puntare su elaborazione locale tramite Edge AI, privacy e trasparenza, temi centrali quando i dispositivi raccolgono informazioni sulle routine familiari.

Per il pubblico italiano, secondo Tatiana Pampalone, la personalizzazione può risultare più convincente dell’automazione totale: frigoriferi che riconoscono ingredienti, ricette trasferite al forno e TV adattati alle condizioni della stanza rendono immediato il beneficio promesso.

FAQ

Qual è il tema centrale di IFA 2026?

L’intelligenza artificiale proattiva collega elettrodomestici, televisori e servizi per adattare funzioni domestiche a contesto, abitudini e necessità degli utenti.

Come funziona Haier Vision 15?

La telecamera AI Vision Sense osserva il carico, suggerisce programmi, rileva colori potenzialmente incompatibili e controlla eventuali capi dimenticati nel cestello.

Che cosa collega la piattaforma Hisense ConnectLife?

TV, dispositivi mobili ed elettrodomestici vengono connessi in un ecosistema dedicato a cucina, bucato, qualità dell’aria, energia e assistenza.

Quali funzioni offre il frigorifero AI Companion?

Riconosce gli ingredienti, monitora entrate e uscite, segnala prodotti prossimi alla scadenza e propone ricette trasferibili al forno collegato.

Da quali fonti deriva l’articolo?

La Redazione ha rielaborato con supervisione umana un’analisi incrociata di fonti stampa ufficiali e qualificate, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di redazione AI di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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