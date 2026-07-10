10 Luglio 2026

Home / INTERNET / SK Hynix raccoglie 26,5 miliardi al Nasdaq spinta dalla domanda AI

La notizia in sintesi

SK Hynix ha raccolto 26,5 miliardi di dollari nel debutto al Nasdaq.

ha raccolto 26,5 miliardi di dollari nel debutto al Nasdaq. È la maggiore quotazione USA mai realizzata da una società straniera.

La corsa è trainata dalla domanda AI per memorie DRAM e HBM.

I capitali serviranno a espandere impianti, packaging avanzato e capacità produttiva.

(Riassunto generato con AI)

SK Hynix debutta da record a Wall Street

SK Hynix, colosso sudcoreano dei semiconduttori, ha debuttato nelle ultime ore al Nasdaq raccogliendo 26,5 miliardi di dollari e segnando la più grande quotazione negli Stati Uniti mai realizzata da una società straniera. L’operazione si inserisce tra Corea del Sud e Wall Street, in un momento in cui la domanda globale di memorie per l’intelligenza artificiale continua a spingere il settore. Il gruppo, già salito oltre la soglia di 1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione a maggio, beneficia soprattutto del ruolo chiave nelle memorie DRAM e HBM usate nei server AI e negli acceleratori avanzati. Il perché del forte interesse è chiaro: il mercato vede in SK Hynix uno dei nodi strategici della nuova infrastruttura mondiale dell’AI.

Secondo le ricostruzioni convergenti, il titolo ha esordito al Nasdaq dopo un collocamento molto seguito dagli investitori internazionali. Le contrattazioni sono partite con il ticker temporaneo SKHYV, destinato poi a diventare SKHY nella sessione successiva. L’operazione ha anche un valore simbolico: ridurre lo storico “Korea Discount”, cioè lo sconto di valutazione che spesso penalizza le aziende sudcoreane rispetto ai concorrenti esteri.

Perché l’AI sta cambiando la valutazione del gruppo

Il caso SK Hynix mostra dove si sta concentrando il capitale globale legato all’intelligenza artificiale. L’azienda è tra i principali fornitori mondiali di DRAM e soprattutto di HBM, le memorie ad alta larghezza di banda ormai considerate essenziali per i chip AI di fascia alta, inclusi quelli di NVIDIA. La crescita della domanda arriva anche dai grandi data center impiegati da gruppi come OpenAI, Microsoft e Google, che richiedono grandi volumi di memoria per addestrare e far funzionare i modelli.

I dati citati dalle fonti attribuiscono a SK Hynix il 29% del mercato globale DRAM a giugno 2026, dietro Samsung al 38% e davanti a Micron al 22%. I tre leader, però, non riescono ancora a soddisfare pienamente la domanda e stanno indirizzando gran parte della produzione verso i clienti AI, più redditizi dei produttori di smartphone, PC e console.

In questo contesto si spiega anche il precedente superamento temporaneo di Samsung come azienda più preziosa della Corea del Sud. Il mercato sta premiando non solo i ricavi attesi, ma la centralità industriale di chi controlla una componente critica della filiera AI. Dopo anni difficili e una lunga ristrutturazione culminata con l’acquisizione da parte di SK Group, il gruppo ha trasformato la propria immagine da produttore ciclico a infrastruttura strategica dell’economia digitale.

Le prossime mosse industriali e geopolitiche

I fondi raccolti saranno destinati all’espansione produttiva: una nuova fabbrica di semiconduttori in Corea del Sud, un impianto per il packaging avanzato e l’acquisto di sistemi litografici EUV. A giugno il presidente di SK Group, Chey Tae-won, ha indicato l’obiettivo di aumentare in modo significativo la capacità nei prossimi cinque anni, sul presupposto che la carenza globale di memorie possa durare fino al 2030 o oltre.

La vicenda ha anche un riflesso geopolitico. Il Segretario al Commercio degli Stati Uniti, Howard Lutnick, ha avviato colloqui con Samsung e SK Hynix per valutare nuovi impianti produttivi negli USA. Il debutto al Nasdaq, quindi, non è solo una raccolta record: è un passaggio che rafforza il peso di SK Hynix nella competizione internazionale per la filiera dei semiconduttori e per la sovranità tecnologica legata all’AI.

FAQ

Quanto ha raccolto SK Hynix al Nasdaq?

Sì, ha raccolto 26,5 miliardi di dollari, secondo le fonti concordanti sul debutto statunitense del gruppo.

Perché la quotazione è considerata storica?

Sì, perché ha superato il precedente record di Alibaba ed è indicata come la maggiore quotazione USA di una società straniera.

Quali chip trainano la crescita di SK Hynix?

Sì, soprattutto DRAM e HBM, memorie cruciali per server AI e acceleratori avanzati come quelli usati da NVIDIA.

Come userà i capitali raccolti l’azienda?

Sì, li destinerà a nuovi impianti in Corea del Sud, packaging avanzato e acquisto di sistemi litografici EUV.

Quali fonti ha verificato la nostra Redazione?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Crypto Briefing, FinanceFeeds, Hardware Upgrade e The Verge.