HONOR Pad X9 Max debutta con display da 13 pollici e batteria da 10.100 mAh

28 Luglio 2026

La notizia in sintesi

HONOR ha presentato il Pad X9 Max il 28 luglio 2026.

Il tablet offre un display da 13 pollici 2,5K con refresh rate fino a 120 Hz.

Integra una batteria da 10.100 mAh con ricarica a 45 W.

Arriva in Gray da 399,90 euro, con tastiera inclusa e due configurazioni di memoria.

Riassunto generato con AI

Honor Pad X9 Max: display da 13 pollici e batteria da 10.100 mAh

HONOR ha presentato il 28 luglio 2026 il nuovo tablet Pad X9 Max, modello con schermo da 13 pollici, batteria da 10.100 mAh e due configurazioni di memoria. Il dispositivo arriva sul mercato nella colorazione Gray, con prezzi consigliati di 399,90 euro per la versione da 4+128 GB e di 499,90 euro per quella da 6+256 GB.

Entrambe le versioni sono vendute con una tastiera inclusa. Sul sito HONOR.com è inoltre previsto un coupon da 50 euro, secondo quanto comunicato dall’azienda.

Schermo 2,5K e struttura in metallo

Il Pad X9 Max monta un display da 13 pollici con risoluzione 2.500 x 1.560 pixel, frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e densità di 228 pixel per pollice. Il pannello supporta fino a 1,07 miliardi di colori e può raggiungere una luminosità massima dichiarata di 700 nit in condizioni di forte illuminazione.

Il tablet misura 6,72 millimetri di spessore, esclusa la sporgenza della fotocamera, e pesa 618 grammi nella Standard Edition. La scocca è realizzata in lega di alluminio e adotta una finitura sabbiata. HONOR indica anche il supporto alla certificazione IMAX Enhanced per i contenuti compatibili, disponibili attraverso piattaforme di streaming tra cui Disney+.

Per l’audio, il dispositivo utilizza quattro altoparlanti, con certificazioni Hi-Res Audio e Hi-Res Audio Wireless e supporto all’elaborazione DTS. L’azienda dichiara inoltre un aumento del volume fino al 200%.

Memoria espandibile e autonomia dichiarata

La configurazione più capiente del tablet integra 6 GB di RAM e 256 GB di archiviazione. Attraverso la funzione RAM Turbo, una parte dello spazio interno può essere impiegata come memoria virtuale, per un valore equivalente dichiarato fino a 18 GB. Lo spazio di archiviazione può essere ampliato mediante scheda microSD fino a 2 TB, non inclusa nella confezione.

La batteria da 10.100 mAh supporta la ricarica a 45 W. Nei test interni citati da HONOR, il tablet raggiunge fino a 16 ore di riproduzione video, 13 ore di lettura di documenti, 12 ore di appunti con HONOR Notes e 73 ore di ascolto musicale. In standby, il dato dichiarato arriva fino a 90 giorni. Le prestazioni effettive possono variare in base a software, utilizzo e condizioni ambientali.

Tra le funzioni software figurano AI Memo, pensata per rilevare riunioni, individuare punti principali e generare sintesi, e PC-Class File Management, un’interfaccia di gestione dei file simile a quella di un computer desktop. Il Pad X9 Max è compatibile anche con la penna HONOR MagicPencil 4s con connettore USB-C, indicata con un’autonomia fino a 10 ore dopo una ricarica di 58 minuti.

Connessione con altri dispositivi e strumenti per famiglie

La funzione HONOR Connect consente il trasferimento di file tra dispositivi compatibili basati su iOS, HarmonyOS, Android, Windows e macOS, con requisiti software specifici. HONOR MagicRing permette invece di condividere rete, chiamate e notifiche con uno smartphone HONOR associato.

Per l’uso da parte dei minori, il tablet include HONOR Kids, con controllo del tempo di utilizzo, gestione delle applicazioni, filtri sui contenuti e avvisi relativi a distanza dallo schermo, postura e luminosità.

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