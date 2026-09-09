9 Settembre 2026

/ Home/PRODOTTI/ZEISS sfiora 12 miliardi di ricavi e opera in quattro segmenti

La notizia in sintesi ZEISS opera nell’ottica e nell’optoelettronica con quattro segmenti di attività.

Nell’anno fiscale precedente il Gruppo ha registrato ricavi vicini a 12 miliardi di euro.

L’azienda dichiara investimenti in ricerca e sviluppo pari al 15% del fatturato.

Al 30 settembre 2025, ZEISS contava oltre 46.600 collaboratori in quasi 50 Paesi.

ZEISS, gruppo tecnologico attivo nei settori dell’ottica e dell’optoelettronica, ha comunicato i dati principali della propria organizzazione e delle attività svolte nei diversi comparti industriali. Nell’anno fiscale precedente, secondo quanto indicato dall’azienda, il Gruppo ha generato ricavi vicini ai 12 miliardi di euro.

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Le attività di ZEISS sono organizzate in quattro segmenti: Semiconductor Manufacturing Technology, Industrial Quality & Research, Medical Technology e Consumer Markets. Il gruppo sviluppa e produce strumenti e componenti destinati, tra gli altri ambiti, alla produzione di semiconduttori, alla metrologia industriale, alla ricerca scientifica, alla diagnostica medica e all’ottica per il mercato consumer.

Dai semiconduttori alla diagnostica

Nel settore industriale, l’azienda fornisce soluzioni per la metrologia e il controllo della qualità. Nell’area della ricerca, i microscopi sono destinati alle scienze biologiche e allo studio dei materiali. Sul fronte medicale, ZEISS indica tecnologie per la diagnosi e il trattamento delle malattie, con applicazioni in particolare nell’oftalmologia e nella microchirurgia.

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Un’altra parte dell’attività riguarda la litografia ottica, tecnologia impiegata dall’industria dei chip nella produzione di componenti semiconduttori. Nel segmento Consumer Markets rientrano invece prodotti come lenti oftalmiche, obiettivi per fotografia e videocamere e binoculari.

ZEISS segnala una crescita della domanda per alcuni prodotti a marchio proprio, comprese le lenti per occhiali da vista, le lenti per foto e videocamere e i binoculari. Nell’ambito Consumer Markets opera anche ZEISS Vision Care, divisione dedicata a lenti oftalmiche e strumenti per l’ottica, con prodotti commercializzati a livello internazionale.

La divisione Vision Care sviluppa e produce strumenti e soluzioni per le diverse fasi della filiera dell’ottica oftalmica. L’attività comprende quindi sia le lenti per la correzione visiva sia le apparecchiature destinate ai professionisti del settore.

Per informazioni sui prodotti e sulle attività del gruppo, l’azienda rimanda al sito ZEISS Italia.

Ricerca, sedi e presenza internazionale

L’azienda dichiara di destinare il 15% del proprio fatturato a ricerca e sviluppo. Gli investimenti sono collegati alle aree indicate dal gruppo come centrali per la propria strategia: digitalizzazione, sanità e Smart Production. Il comunicato non fornisce tuttavia una ripartizione di queste risorse tra i singoli progetti o segmenti di attività.

Al 30 settembre 2025, ZEISS contava oltre 46.600 dipendenti. La presenza internazionale comprende attività in quasi 50 Paesi, più di 60 sedi di vendita e assistenza, 40 centri dedicati alla ricerca e sviluppo e 30 stabilimenti produttivi.

La società è stata fondata a Jena nel 1846 e ha la sede centrale a Oberkochen, in Germania. La holding Carl Zeiss SpA è controllata dalla Carl Zeiss Foundation, fondazione tedesca impegnata nella promozione della scienza.

I numeri diffusi descrivono un gruppo presente lungo filiere tecnologiche diverse, dalla produzione industriale alle applicazioni mediche e all’ottica di consumo. I dati si riferiscono all’anno fiscale precedente e alla situazione organizzativa aggiornata al 30 settembre 2025.

FAQ

In quali settori opera ZEISS?

ZEISS opera nei segmenti Semiconductor Manufacturing Technology, Industrial Quality & Research, Medical Technology e Consumer Markets.

Quali ricavi ha registrato il Gruppo ZEISS?

Nell’anno fiscale precedente il Gruppo ha generato ricavi vicini a 12 miliardi di euro, secondo i dati comunicati dall’azienda.

Quanto investe ZEISS in ricerca e sviluppo?

Il 15% del fatturato viene destinato da ZEISS alla ricerca e sviluppo, secondo quanto riportato nel comunicato.

Dove ha sede centrale ZEISS?

La sede centrale si trova a Oberkochen, in Germania; l’azienda è stata fondata a Jena nel 1846.

Qual è la fonte di questo articolo?

Contenuto basato sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.