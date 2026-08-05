Fujifilm Italia sostiene PhEST con il premio a Mirko Sperlonga e iniziative fotografiche

5 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Fujifilm Italia sarà Main Sponsor di PhEST 2026 a Monopoli

Mirko Sperlonga vince il Fujifilm Italia Award della Pop-Up Open Call

Il Monastero di San Leonardo ospita mostra, workshop e installazione instax

I photowalk dell’8 e 9 agosto prevedono gruppi fino a 20 partecipanti

Riassunto generato con AI

Fujifilm Italia parteciperà come Main Sponsor a PhEST 2026, il festival in programma a Monopoli, con una serie di iniziative dedicate alla fotografia contemporanea, alla formazione e alla partecipazione del pubblico. Il programma si concentrerà al Monastero di San Leonardo e prenderà avvio nel weekend inaugurale, dal 7 al 9 agosto.

Tra gli appuntamenti sostenuti dall’azienda figura la sesta edizione della PhEST Pop-Up Open Call, intitolata “What if PhEST…?” e sviluppata con LensCulture, PhMuseum e Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Il concorso, collegato al tema dell’edizione 2026 “WHAT IF?”, ha assegnato il Fujifilm Italia Award a Mirko Sperlonga per il progetto “Perché non ti fai abbracciare?”.

Il premio consiste in una fotocamera mirrorless FUJIFILM X-T5 con ottica 16-80mm. La call è rivolta a progetti che affrontano il futuro attraverso differenti linguaggi visivi.

La mostra di Erik Kessels

Dal 7 agosto al 1° novembre il Monastero di San Leonardo, in via S. Leonardo 3, ospiterà “The Portfolio Parade”, mostra sperimentale di Erik Kessels prodotta originariamente per MIA Photo Fair 2026. L’installazione riunisce portfolio provenienti da diversi Paesi e propone un allestimento fuori dai formati espositivi tradizionali.

Per la produzione delle stampe è stata utilizzata carta fotografica all’alogenuro d’argento FUJICOLOR Crystal Archive DPII Lustre.

“Sostenere progetti come The Portfolio Parade significa valorizzare il dialogo tra arte e tecnologia”, ha dichiarato Marika Gherardi, Marketing & Communication Manager Imaging Solution di FUJIFILM Italia. “La qualità delle nostre carte fotografiche contribuisce a portare l’immagine oltre lo spazio espositivo, offrendo al visitatore un’esperienza visiva superiore.”

Workshop e photowalk nel centro di Monopoli

L’8 e il 9 agosto sono previsti quattro workshop di street photography, organizzati con Foto Diego e guidati dai fotografi Alex Liverani e Lorenzo Catena. Ogni attività unirà una sessione teorica a un photowalk e sarà limitata a 20 partecipanti.

Liverani condurrà “Allena l’occhio con la Street Photography” sabato 8 e domenica 9 agosto, dalle 10:30 alle 13:30. Catena guiderà invece “Dall’architettura alle coreografie urbane” nelle stesse giornate, dalle 16 alle 19.

I partecipanti riceveranno fotocamere e obiettivi Fujifilm Serie X. La quota di iscrizione è di 16 euro e comprende l’ingresso alle aree espositive del PhEST; è inoltre richiesta una scheda SD personale vuota. L’uso di fotocamere e ottiche di altri marchi non è consentito durante le attività.

Un’installazione partecipativa con instax

Al Monastero di San Leonardo sarà allestita anche un’installazione instax, aperta dal 7 al 9 agosto e in ulteriori weekend che saranno annunciati successivamente. I visitatori potranno scattare o stampare una fotografia in formato instax mini e aggiungerla a uno specchio collettivo, accompagnandola dalla frase “What if today becomes a memory?”.

Le fotografie e i pensieri dei partecipanti saranno raccolti progressivamente sulla superficie dell’installazione. L’iniziativa include un’area relax con sdraio e rientra nel calendario di attività previste durante PhEST.

Il programma propone così occasioni diverse per seguire il festival: dalla mostra dedicata ai portfolio alla formazione sul campo, fino a un’opera costruita con il contributo dei visitatori.

FAQ

Quando apre The Portfolio Parade?

Sì, la mostra di Erik Kessels sarà visitabile dal 7 agosto al 1° novembre 2026 al Monastero di San Leonardo.

Chi ha vinto il Fujifilm Italia Award?

Il vincitore è Mirko Sperlonga, premiato per il progetto “Perché non ti fai abbracciare?”.

Quanto costa partecipare ai photowalk?

La quota è di 16 euro e include il biglietto d’ingresso alle aree espositive del PhEST.

Quanti partecipanti sono ammessi ai workshop?

Ogni sessione può ospitare al massimo 20 partecipanti e prevede una parte teorica e un photowalk pratico.

Qual è la fonte di queste informazioni?

Sì, il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione.