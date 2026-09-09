Commissione europea valuta limiti d’età più severi per i social

9 Settembre 2026

9 Settembre 2026/Home/INTERNET/Commissione europea valuta limiti d’età più severi per i social

La notizia in sintesi

  • La Commissione europea prepara una proposta sui limiti d’età per i social.
  • Bruxelles valuta il divieto sotto i 13 anni con deroghe familiari.
  • Francia, Grecia e Danimarca chiedono soglie più elevate.
  • Esperti e associazioni chiedono tutele fino ai 16 anni.

DatamoneyRiassunto generato con AI AGENTICA di Datamoney.ch

Offerta Amazon

C idea Tablet da 7 Pollici per Bambini, Android 15, 6GB RAM + 32GB ROM, 1024×600, Batteria 2500mAh, WiFi e Bluetooth, App per Bambini Preinstallate (Rosa)

Prestazioni fluide + memoria generosa: con 6 GB di RAM (3 + 3) e 32 GB di ROM, il tablet offre molto spazio di archiviazione per app, video e foto preferite dei bambini. Inoltre, grazie al suo sistema operativo Android 15, garantisce una fluidità ottimale quando si utilizzano applicazioni educative o di intrattenimento, rispondendo così alle esigenze quotidiane dei bambini. · Display ad alta risoluzione da 7 pollici per un’esperienza visiva ottimale: lo schermo da 7 pollici con una risoluzione di 1024 x 600 offre immagini nitide, luminose e vivaci per un comfort di visione ottimale per i bambini. Inoltre, la luminosità dello schermo è regolabile manualmente per ridurre l’affaticamento degli occhi. · Doppia fotocamera + batteria stabile. La fotocamera posteriore da 5 MP e la fotocamera frontale da 2 MP non solo consentono ai bambini di catturare e registrare momenti meravigliosi della vita, ma consentono anche loro di esplorare il divertimento dei selfie. Il tablet è dotato di una batteria da 2500 mAh, che fornisce un’alimentazione stabile, adatto per l’uso a casa, in viaggio o all’aperto, soddisfa le esigenze di intrattenimento dei bambini.

Datamoney✨ Offerta generata dalla Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

Limiti social, il confronto europeo

La Commissione europea, guidata da Ursula von der Leyen, prepara per l’autunno una proposta sui limiti d’età per accedere ai social network nell’Unione Europea, mentre governi, associazioni e parlamentari chiedono regole più severe per tutelare la salute mentale di bambini e adolescenti. Bruxelles valuta il divieto sotto i 13 anni, con possibile deroga attraverso il consenso dei genitori, ma Francia e Grecia puntano a 15 anni e la Danimarca considera la soglia dei 16. Il confronto si è intensificato dopo la stretta statunitense su Meta e le lettere inviate tra fine agosto e inizio settembre da Emmanuel Macron e 52 eurodeputati.

#Assodigitale · su Google
Seguici su Google e non perdere nulla
Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono.
Seguici su
Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

La distanza tra le soglie proposte riguarda l’efficacia concreta delle tutele destinate ai minori.

Pressioni su von der Leyen e Meta

In una lettera del 29 agosto, visionata dall’agenzia Afp, Macron ha chiesto a von der Leyen un divieto per gli under 15, con l’obiettivo di “proteggere tutti i bambini dell’Unione”. La richiesta francese arriva dopo la bocciatura, da parte del Consiglio costituzionale, della proposta già approvata dall’Assemblea nazionale; l’Eliseo intende presentare una nuova soluzione in autunno. Il 3 settembre, 52 europarlamentari hanno sollecitato la Commissione ad accelerare sull’indagine relativa ai danni dei social e a valutare sanzioni contro Meta per presunte violazioni del Digital Services Act.

Non perdere le notizie che contano

Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox.

Offerte imperdibili dai partner di assodigitale

Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

La Commissione aveva comunicato il 10 luglio una conclusione preliminare: le piattaforme sarebbero progettate per generare dipendenza e dovrebbero modificare il loro design. Negli Stati Uniti, l’accordo annunciato il 26 agosto con 52 procuratori generali impone a Facebook e Instagram limiti orari, notifiche contingentate, like nascosti e la fine dello scroll infinito per i minori. Il portavoce della Commissione Thomas Regnier ha ribadito che Meta e TikTok offrono servizi “altamente dipendenti e dannosi”, prospettando un’applicazione rigorosa delle norme europee.

Il nodo della maturità digitale

Lo psicologo Giuseppe Lavenia, presidente dell’associazione Di.Te, ritiene che i 13 anni siano una soglia di compromesso: a quell’età, secondo l’esperto, è difficile riconoscere manipolazioni, sostenere il giudizio altrui e comprendere la selezione algoritmica dei contenuti. Antonio Affinita, direttore generale del Moige, richiama una raccolta di oltre 38 mila firme per portare il limite a 16 anni. Lavenia propone inoltre un Patentino digitale obbligatorio dai 14 anni, con formazione ed esame prima dell’accesso autonomo a social e intelligenza artificiale.

Lo studio di Jörg M. Fegert e Maria Melchior distingue invece quattro fasce di utilizzo, prevedendo pieno accesso dai 15 anni su piattaforme dal design sicuro.

FAQ

Quale limite d’età valuta Bruxelles?

La Commissione europea valuta il divieto di accesso ai social sotto i 13 anni, con una possibile deroga basata sul consenso genitoriale.

Cosa chiede Emmanuel Macron all’Unione Europea?

Emmanuel Macron chiede un divieto per i minori di 15 anni, invocando una protezione uniforme per tutti i bambini dell’Unione.

Quali modifiche deve applicare Meta negli Stati Uniti?

Meta deve introdurre limiti orari, notifiche contingentate, like nascosti e stop allo scroll infinito per gli utenti minorenni.

Come funzionerebbe il Patentino digitale?

Il percorso proposto da Giuseppe Lavenia prevede due anni di formazione, un esame finale e sospensioni dell’accesso per violazioni gravi.

Quali fonti sono state utilizzate?

L’articolo deriva da un controllo redazionale con supervisione umana su fonti stampa ufficiali e qualificate, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, analizzate e rielaborate dalla Redazione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di redazione AI di Datamoney, e supervisione umana finale.

Non perdere gli errori di prezzo clamorosi su Amazon!

Iscriviti al canale Telegram e ricevili in tempo reale

Unisciti al canale Telegram

Guide agli acquisti su Amazon

AudioLe migliori cuffie wireless di agosto 2026AudioLe migliori cuffie wireless per TV di agosto 2026Macchine da caffèLe migliori macchine da caffè a cialde E.S.E. di agosto 2026
Vedi tutte le guide agli acquisti su Amazon

Le notizie più lette su Assodigitale

#1
STARTUP
Techshop II chiude a 43 milioni per startup AI B2B
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭
#2
PERSONE
HexClad debutta in Italia e nomina Massimo Bottura nel Culinary Council
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭
#3
PRODOTTI
LG e Marriott lanciano test cloud per hotel con Smart TV
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭
#4
PRODOTTI
KIA Italia sperimenta vendite auto su WhatsApp con intelligenza artificiale
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭
#5
PRODOTTI
LEGAMI lancia una collezione di cartoleria ispirata a Harry Potter
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭
Le altre notizie più lette
Datamoney✨ Classifica generata dalla Agentic AI (REDAZIONE AI) di Datamoney.ch
Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Controllo delle fonti e linee guida editoriali
Revisione editoriale a cura di Michele Ficara Manganelli
#ASSODIGITALE.

Il sito e il marchio ASSODIGITALE.IT sono di proprietà di Novaretis Sagl, con sede legale e operativa in Via Castausio 17, 6901 Lugano, Svizzera (Numero Registro delle Imprese ID CH-501.402.196.25, P. IVA CHE-221.656.101 IVA). Tutti i diritti sono riservati © Copyright 2004–2026.

Sotto il patrocinio dello Swiss Blockchain Consortium

DatamoneySito gestito con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.