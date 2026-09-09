9 Settembre 2026

/ Home/INTERNET/Commissione europea valuta limiti d’età più severi per i social

La notizia in sintesi La Commissione europea prepara una proposta sui limiti d’età per i social.

Bruxelles valuta il divieto sotto i 13 anni con deroghe familiari.

Francia, Grecia e Danimarca chiedono soglie più elevate.

Esperti e associazioni chiedono tutele fino ai 16 anni.

Limiti social, il confronto europeo

La Commissione europea, guidata da Ursula von der Leyen, prepara per l’autunno una proposta sui limiti d’età per accedere ai social network nell’Unione Europea, mentre governi, associazioni e parlamentari chiedono regole più severe per tutelare la salute mentale di bambini e adolescenti. Bruxelles valuta il divieto sotto i 13 anni, con possibile deroga attraverso il consenso dei genitori, ma Francia e Grecia puntano a 15 anni e la Danimarca considera la soglia dei 16. Il confronto si è intensificato dopo la stretta statunitense su Meta e le lettere inviate tra fine agosto e inizio settembre da Emmanuel Macron e 52 eurodeputati.

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La distanza tra le soglie proposte riguarda l’efficacia concreta delle tutele destinate ai minori.

Pressioni su von der Leyen e Meta

In una lettera del 29 agosto, visionata dall’agenzia Afp, Macron ha chiesto a von der Leyen un divieto per gli under 15, con l’obiettivo di “proteggere tutti i bambini dell’Unione”. La richiesta francese arriva dopo la bocciatura, da parte del Consiglio costituzionale, della proposta già approvata dall’Assemblea nazionale; l’Eliseo intende presentare una nuova soluzione in autunno. Il 3 settembre, 52 europarlamentari hanno sollecitato la Commissione ad accelerare sull’indagine relativa ai danni dei social e a valutare sanzioni contro Meta per presunte violazioni del Digital Services Act.

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La Commissione aveva comunicato il 10 luglio una conclusione preliminare: le piattaforme sarebbero progettate per generare dipendenza e dovrebbero modificare il loro design. Negli Stati Uniti, l’accordo annunciato il 26 agosto con 52 procuratori generali impone a Facebook e Instagram limiti orari, notifiche contingentate, like nascosti e la fine dello scroll infinito per i minori. Il portavoce della Commissione Thomas Regnier ha ribadito che Meta e TikTok offrono servizi “altamente dipendenti e dannosi”, prospettando un’applicazione rigorosa delle norme europee.

Il nodo della maturità digitale

Lo psicologo Giuseppe Lavenia, presidente dell’associazione Di.Te, ritiene che i 13 anni siano una soglia di compromesso: a quell’età, secondo l’esperto, è difficile riconoscere manipolazioni, sostenere il giudizio altrui e comprendere la selezione algoritmica dei contenuti. Antonio Affinita, direttore generale del Moige, richiama una raccolta di oltre 38 mila firme per portare il limite a 16 anni. Lavenia propone inoltre un Patentino digitale obbligatorio dai 14 anni, con formazione ed esame prima dell’accesso autonomo a social e intelligenza artificiale.

Lo studio di Jörg M. Fegert e Maria Melchior distingue invece quattro fasce di utilizzo, prevedendo pieno accesso dai 15 anni su piattaforme dal design sicuro.

FAQ

Quale limite d’età valuta Bruxelles?

La Commissione europea valuta il divieto di accesso ai social sotto i 13 anni, con una possibile deroga basata sul consenso genitoriale.

Cosa chiede Emmanuel Macron all’Unione Europea?

Emmanuel Macron chiede un divieto per i minori di 15 anni, invocando una protezione uniforme per tutti i bambini dell’Unione.

Quali modifiche deve applicare Meta negli Stati Uniti?

Meta deve introdurre limiti orari, notifiche contingentate, like nascosti e stop allo scroll infinito per gli utenti minorenni.

Come funzionerebbe il Patentino digitale?

Il percorso proposto da Giuseppe Lavenia prevede due anni di formazione, un esame finale e sospensioni dell’accesso per violazioni gravi.

Quali fonti sono state utilizzate?

L’articolo deriva da un controllo redazionale con supervisione umana su fonti stampa ufficiali e qualificate, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, analizzate e rielaborate dalla Redazione.