12 Ottobre 2026

/ Home/SPETTACOLI & CINEMA/Hasbro presenta nuove action figure Star Wars, Marvel e Transformers

La notizia in sintesi Hasbro ha presentato al New York Comic Con nuove figure Star Wars, Marvel Legends e Transformers.

Le uscite sono distribuite tra l’autunno 2026 e l’autunno 2027, con preordini scaglionati in ottobre.

Marvel Legends comprende personaggi di Avengers: Doomsday, X-Men ’97 e nuovi set dedicati a Spider-Man e agli X-Men.

Le novità Transformers interessano Studio Series, Age of the Primes e Retro G1, con alcune esclusive Walmart.

Nuove action figure e set da collezione per Star Wars, Marvel e Transformers arriveranno tra l’autunno del 2026 e il 2027. Hasbro li ha presentati al New York Comic Con, con un annuncio datato 12 ottobre 2026. Il calendario distingue prodotti già prenotabili, aperture dei preordini nelle prossime settimane e uscite previste soprattutto per l’inizio e la primavera del 2027. Per i collezionisti, cambiano anche i canali di vendita: alcune confezioni saranno riservate a Walmart o Hasbro Pulse.

Star Wars: tre personaggi e un set con Dewback

La linea The Black Series aggiunge Agen Kolar, Saesee Tiin e Zam Wesell, tutti tratti da Star Wars: L’attacco dei cloni. Kolar avrà una spada laser e un effetto che ne riproduce il movimento; Tiin una tunica in tessuto. La dotazione di Zam Wesell comprende due armi blaster, una copertura per il volto e teste sostituibili, legate alla natura mutaforma del personaggio.

I tre modelli saranno prenotabili dal 29 ottobre alle 13:00 ET su Hasbro Pulse e presso i rivenditori partecipanti, con uscita nella primavera del 2027. Nello stesso periodo è atteso il Dewback & Sandtrooper 2-Pack, dedicato a Una nuova speranza: il Dewback ha coda, zampe e mascella mobili, mentre il soldato dispone di blaster, bastone stordente e jetpack. Per questo set i preordini sono aperti dal 9 ottobre esclusivamente su Walmart.

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Marvel Legends tra cinema, animazione e fumetti

Gli annunci Marvel comprendono tre figure da 15 centimetri ispirate ad Avengers: Doomsday: Lord Doom, nella versione Concept Series, Nightcrawler e Marvel’s Beast. Lord Doom deriva dai concept art del film e dispone di quattro accessori, tra mani sostituibili e libri degli incantesimi. Nightcrawler ne ha cinque, comprese due spade e la coda; anche Beast ne include cinque, tra cui una testa alternativa, occhiali e un tablet.

I tre prodotti sono indicati per bambini dai quattro anni. Le prenotazioni inizieranno il 14 ottobre alle 13:00 ET su Hasbro Pulse, Amazon e presso altri rivenditori, mentre la distribuzione nei negozi è programmata per la primavera del 2027.

Per X-Men ’97 sono stati annunciati Death Gambit, Cyclops, Jean Grey, Havok, Polaris e Vindicator. Le figure, alte 15 centimetri e articolate, riprendono i disegni della serie animata e includono accessori associati ai poteri dei personaggi. I preordini partiranno il 21 ottobre alle 13:00 ET, con arrivo nei negozi previsto per l’autunno del 2026.

Un calendario diverso riguarda il Bolivar Trask and Marvel’s Bastion Nimrod 2-Pack, realizzato su ordinazione e disponibile soltanto su Hasbro Pulse. La finestra di prenotazione va dalle 17:00 ET del 7 ottobre alle 23:59 ET del 20 novembre; l’uscita è prevista nell’autunno del 2027. Trask potrà essere esposto in versione umana o Prime Sentinel grazie a componenti intercambiabili. Bastion Nimrod avrà ali articolate con un’apertura di 28,7 centimetri.

Completano gli annunci Marvel due confezioni doppie. Cyclops & Wolverine, ispirata ad Astonishing X-Men, comprende otto accessori: prenotazioni dal 28 ottobre alle 13:00 ET e uscita nell’autunno del 2026. Spider-Man vs. Marvel’s Rhino riprende invece la seconda stagione di Il vostro amichevole Spider-Man di quartiere, con 11 accessori, e sarà disponibile dal 1° novembre esclusivamente su Hasbro Pulse.

Transformers Studio Series: dal film del 2007 al videogioco

La gamma Studio Series torna ai personaggi del film Transformers del 2007 con Bumblebee, Autobot Jazz, Ironhide e Ratchet. Le trasformazioni richiedono rispettivamente 39, 19, 27 e 31 passaggi. Jazz diventa una Pontiac Solstice, Ironhide un pick-up GMC Topkick e Ratchet un Hummer H2; gli accessori delle due figure Voyager possono essere montati sia sul robot sia sul veicolo.

Jazz, Ironhide e Ratchet saranno prenotabili dal 13 ottobre alle 13:00 ET su Hasbro Pulse, Amazon, Walmart, Target e presso altri rivenditori, con uscita all’inizio del 2027. Bumblebee è invece previsto per la primavera, insieme ad Autobot Goldfire, tratto dal videogioco Transformers: Devastation e trasformabile in auto attraverso 24 passaggi.

Alla stessa finestra primaverile appartiene l’Autobot Cassettes 6-Pack di Transformers: The Movie. La confezione riunisce Bolts, Ramhorn, Stripes, Cubbie, Stinger e Rewind, con otto accessori. Le sei figure passano dalla forma di cassetta a configurazioni che comprendono robot, gatto, scorpione e rinoceronte.

Age of the Primes e le confezioni Retro G1

Quattro uscite ampliano Age of the Primes nella primavera del 2027. Onyx Prime the Deceiver, alto circa 19 centimetri, prevede tre configurazioni: robot, creatura e centauro. I suoi tre accessori possono essere utilizzati in ciascuna modalità.

Guzzle si converte in carro armato in 23 passaggi, mentre Cybershark passa alla forma di squalo in 28. Starscream, anch’esso alto circa 19 centimetri, richiede 26 passaggi per la trasformazione tra robot e jet.

La linea Retro G1 aggiunge invece i Decepticon Bug Bite ed Exhaust, entrambi trasformabili in auto sportiva, rispettivamente in 23 e 18 passaggi. Le confezioni riprendono la grafica vintage e contengono schede tecniche da ritagliare. I preordini sono aperti dall’8 ottobre soltanto su Walmart, con disponibilità prevista nella primavera del 2027. Il calendario delle nuove collezioni resta quindi articolato per linea e rivenditore: le prime scadenze riguardano le prenotazioni di ottobre, mentre le uscite proseguiranno fino all’autunno del 2027.