Bitfinex Securities quota cinque note tokenizzate su società Bitcoin

3 Settembre 2026

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La notizia in sintesi Bitfinex Securities quota cinque note tokenizzate legate a società con tesoreria Bitcoin.

quota cinque note tokenizzate legate a società con tesoreria Bitcoin. I prodotti offrono esposizione economica senza trasferire la proprietà diretta delle azioni.

Le negoziazioni avvengono su Liquid Network in dollari, USDT e Bitcoin.

Le autorizzazioni dei prodotti arrivano dall’autorità digitale di El Salvador.

Bitfinex quota cinque titoli tokenizzati sul mercato secondario

Bitfinex Securities ha ammesso alla negoziazione secondaria cinque strumenti tokenizzati collegati a quattro società quotate con tesoreria in Bitcoin e alle azioni privilegiate STRC di Strategy. L’annuncio del 1° settembre, condiviso con crypto.news, riguarda prodotti emessi da ORO (II), fondo lussemburghese gestito da SICOS Securities, con azioni sottostanti custodite presso istituzioni finanziarie regolamentate. Le autorizzazioni arrivano dalla Comisión Nacional de Activos Digitales di El Salvador.

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L’obiettivo è consentire agli investitori idonei esposizione economica frazionabile a Strategy, Metaplanet, H100 Group e Capital B, senza acquisire direttamente le azioni. Gli scambi avvengono su Liquid Network contro dollari, USDT e Bitcoin, secondo requisiti specifici di idoneità e investimento minimo.

Struttura delle note e contesto azionario

Secondo Bitfinex Securities, si tratta dei primi titoli tokenizzati legati a Bitcoin treasury ammessi al secondario su una borsa regolamentata di securities tokenizzate. CMSTR replica la performance economica di 100 azioni ordinarie Class A di Strategy quotate al Nasdaq, mentre STRCst segue, con rapporto uno a uno, i diritti economici delle azioni privilegiate perpetue a tasso variabile STRC, incluso il dividendo in contanti variabile fissato dalla società. CMPTL è garantito da 100 azioni ordinarie della giapponese Metaplanet, quotata a Tokyo.

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CH100 è sostenuto da 100 azioni di H100 Group, società svedese attiva negli investimenti e nelle tecnologie della salute; CALCPB da 100 azioni della francese Capital B, impegnata in data intelligence, intelligenza artificiale e consulenza tecnologica decentralizzata. Le quote si acquistano sino a quattro decimali, ma la frazionabilità non modifica la struttura: ORO (II) emette le note e i titoli ordinari o privilegiati restano presso custodi regolamentati; rendimenti e diritti dipendono quindi dalle attività sottostanti. Il contesto azionario resta sensibile: una consultazione MSCI, aperta fino al 30 settembre, valuta l’eventuale esclusione di Strategy e Metaplanet dagli indici Global Investable Market Indexes secondo un test sulle società non operative.

La crescita dell’offerta e i prossimi strumenti

Il lancio porta a 12 i prodotti d’investimento tokenizzati offerti da Bitfinex Securities, distribuiti su 27 coppie contro dollari, USDT e Bitcoin; la piattaforma valuta gli asset quotati oltre 500 milioni di dollari. L’accesso, tuttavia, dipende da localizzazione, procedura di onboarding e requisiti del cliente, mentre le singole note prevedono soglie proprie. La pipeline sul mercato secondario include un fondo tokenizzato sull’oro, note di credito privato per il mining Bitcoin e un fondo monetario statunitense tokenizzato.

FAQ

Quali strumenti sono stati quotati?

Le cinque note offrono esposizione economica a Strategy, Metaplanet, H100 Group, Capital B e alle privilegiate STRC di Strategy.

Come vengono custodite le azioni sottostanti?

Le azioni restano presso istituzioni finanziarie regolamentate, mentre ORO (II), comparti separati del fondo lussemburghese, emette le note tokenizzate.

Con quali valute si negoziano le note?

Gli investitori idonei possono regolare acquisti e scambi in dollari statunitensi, USDT o Bitcoin sulla Liquid Network, rispettando requisiti applicabili.

Bitfinex Securities ha comunicato prezzi e volumi?

Prezzi iniziali, volumi di negoziazione e minimi d’investimento per ciascun prodotto non sono stati divulgati nell’annuncio del 1° settembre.

Quali fonti sono state utilizzate?

La Redazione, con intervento e supervisione umana, ha rielaborato un’analisi congiunta di fonti ufficiali e giornalistiche qualificate, comprese Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.