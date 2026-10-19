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Bimby presenta il Kit Pane: sei accessori per panificare in casa

Bimby presenta il Kit Pane: sei accessori per panificare in casa

19 Ottobre 2026

19 Ottobre 2026/Home/PRODOTTI/Bimby presenta il Kit Pane: sei accessori per panificare in casa

La notizia in sintesi

  • Bimby presenta un Kit Pane con sei accessori per la panificazione domestica.
  • Il TM7 dispone delle modalità Spiga e Fermentazione per lavorare gli impasti e controllare la temperatura.
  • Su Cookidoo arriva una raccolta di pani regionali italiani firmata dal mugnaio Fulvio Marino.
  • Il kit comprende strumenti per gestire il lievito madre, modellare l’impasto e incidere il pane prima della cottura.

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Bimby amplia la proposta per chi prepara il pane in casa con un nuovo kit di accessori e una raccolta di ricette regionali firmata da Fulvio Marino su Cookidoo. Le novità, presentate il 16 ottobre 2026, affiancano le modalità Spiga e Fermentazione del robot da cucina TM7. L’offerta riguarda diverse fasi della panificazione domestica: la gestione del lievito madre, la lavorazione dell’impasto, la lievitazione e la preparazione alla cottura.

Il Kit Pane riunisce sei accessori con compiti distinti, mentre le ricette di Marino propongono preparazioni legate ai territori italiani. Si tratta di due aggiunte differenti: da una parte gli utensili da usare durante il lavoro sul pane, dall’altra le istruzioni disponibili sulla piattaforma digitale integrata con il robot.

Come funzionano Spiga e Fermentazione

Il Bimby TM7 comprende oltre 20 funzioni. Per gli impasti, la modalità dedicata è Spiga: il movimento avviene a intervalli e alterna la rotazione in senso orario e antiorario. Il sistema è pensato per lavorare gli ingredienti attraverso una sequenza che riproduce alcuni movimenti dell’impastamento manuale.

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Secondo quanto dichiarato dall’azienda, due minuti di lavorazione permettono di ottenere un’omogeneità paragonabile a quella di dieci minuti di impasto a mano. È un confronto indicato dal produttore, riferito alla lavorazione e alla formazione della maglia glutinica per preparazioni come pane, pizza e altri lievitati.

La modalità Fermentazione interviene invece sul controllo dell’ambiente in cui l’impasto viene lasciato lievitare. La temperatura può essere impostata tra 37 e 70 °C e il timer arriva fino a 12 ore. La funzione mantiene costante il valore selezionato, con l’obiettivo di evitare l’esposizione dell’impasto a correnti d’aria e variazioni termiche.

Le due modalità rispondono dunque a esigenze separate: Spiga riguarda la lavorazione degli ingredienti, Fermentazione la gestione della temperatura durante il processo. La cottura è una fase successiva, per la quale il nuovo kit include un supporto in silicone.

Le ricette regionali di Fulvio Marino

La parte dedicata alle preparazioni guidate passa da Cookidoo, la piattaforma digitale che raccoglie oltre 100.000 ricette complessive. Il catalogo comprende anche proposte integrali, proteiche e senza glutine, accanto alle preparazioni tradizionali.

Alla piattaforma si aggiunge una selezione dedicata ai pani delle regioni italiane e firmata da Fulvio Marino, mugnaio di terza generazione, autore e volto televisivo della panificazione. Marino ha oltre vent’anni di esperienza nel settore. La raccolta porta all’interno della cucina guidata ricette legate alle diverse tradizioni territoriali, affiancandole alle altre preparazioni già presenti nel catalogo.

Che cosa contiene il Kit Pane

Il nuovo kit comprende un barattolo destinato al lievito madre, da utilizzare per avviarlo, alimentarlo e seguirne la crescita. Per lavorare l’impasto dopo averlo tolto dal boccale sono previsti un raschiapasta e una spatola in silicone: servono a raccoglierlo e compattarlo, prima di passare alla formatura.

Completano la dotazione un supporto di cottura in silicone, un cestino di lievitazione con fodera e copertura e una lama per praticare i tagli sulla superficie del pane prima di infornarlo. Il cestino è destinato all’ultima lievitazione, quando l’impasto ha già ricevuto la propria forma.

Per gli accessori, i canali di acquisto indicati comprendono i consulenti di vendita, i Vorwerk Point e il negozio online Bimby. La proposta affianca così alle funzioni del robot strumenti per le operazioni che si svolgono fuori dal boccale: dalla cura del lievito madre alla formatura, fino alle incisioni che precedono la cottura.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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