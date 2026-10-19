19 Ottobre 2026

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La notizia in sintesi Amazfit indica cinque parametri per valutare il recupero fisico, dalla qualità del sonno alla frequenza cardiaca a riposo.

Il recupero può richiedere diversi giorni: una notte di buon sonno non sempre basta dopo carichi elevati.

I dati vanno confrontati con le medie individuali e interpretati insieme, evitando conclusioni basate su singole misurazioni.

Gli orologi e gli altri dispositivi indossabili del marchio raccolgono dati sul riposo, analizzati attraverso l’app Zepp.

Le ore trascorse a dormire non bastano, da sole, a descrivere il recupero dopo l’attività fisica. Il 19 ottobre 2026 Amazfit, marchio di dispositivi indossabili per lo sport, ha indicato cinque parametri da osservare per orientare la programmazione degli allenamenti: durata e qualità del sonno, carico di allenamento, Hybrid Charge, variabilità della frequenza cardiaca e frequenza cardiaca a riposo. L’indicazione centrale è leggerli insieme e seguirne l’andamento nel tempo, anziché affidarsi al risultato di una sola notte.

Il tempo necessario per recuperare cambia in funzione dell’intensità e della frequenza degli allenamenti recenti, dell’affaticamento, della preparazione e dell’età. Può quindi estendersi su più giorni, senza esaurirsi nelle 24 ore successive a una sessione. Al carico sportivo si sommano inoltre le altre attività fisiche della giornata, mentre gli impegni lavorativi e familiari possono rendere più difficile trovare spazio per il riposo.

“Vale la pena tenere d’occhio questo processo. Chi pratica attività fisica può utilizzare queste informazioni per capire meglio perché una sessione di allenamento sia risultata più faticosa del previsto. Chi invece si allena solo occasionalmente potrebbe trovare indizi che aiutino a spiegare perché non si senta al meglio. Le risposte potrebbero risiedere nei dati registrati diverse notti prima” Non perdere le notizie che contano Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox. Iscrizione Inserisci un indirizzo email valido. Offerte imperdibili dai partner di assodigitale Acconsento a ricevere comunicazioni commerciali e di marketing dai partner di assodigitale.it (facoltativo). Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email. #Assodigitale · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono. Seguici su Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

Lo spiega Jesús Carrero, direttore generale di Amazfit per la regione EMEA, che aggiunge: “È improbabile che ricordiamo quanto bene abbiamo dormito in quelle notti”.

Quali dati raccolgono i dispositivi

Tra gli orologi del marchio che rilevano parametri legati al recupero durante il sonno figurano Active 3 Premium, Balance 3, Cheetah 2 Pro, T-Rex 3 Pro e T-Rex Dual Solar. La raccolta di dati è prevista anche attraverso dispositivi privi di schermo, come Helio Strap e Helio Strap Pro, e tramite Helio Ring. L’app Zepp analizza le informazioni acquisite dai dispositivi indossabili.

Il primo indicatore riguarda durata e qualità del sonno. Dopo alcune settimane di utilizzo, l’app permette di riconoscere ricorrenze nel riposo individuale, compreso il momento in cui comincia il sonno profondo, associato a processi di recupero più intensi. Secondo Amazfit, conoscere questi andamenti può aiutare a scegliere l’orario in cui coricarsi, senza limitare la valutazione al totale delle ore dormite.

Il secondo elemento è il carico di allenamento, distinto tra breve termine, indicato dalla sigla ATL, e lungo termine, CTL. Entrambi considerano il lavoro accumulato, ma su intervalli differenti. Quando intensità e frequenza delle sessioni aumentano, il recupero può diventare più impegnativo: anche una notte di sonno soddisfacente può non compensare quanto accumulato negli allenamenti precedenti.

Hybrid Charge è invece l’indicatore con cui il sistema stima i livelli energetici nel corso della giornata. Il valore viene modificato sulla base di allenamento, riposo e qualità del sonno. Tende a scendere con l’attività, comprese le occupazioni quotidiane estranee allo sport, e a risalire durante il riposo. Anche in questo caso, più notti dormite bene non comportano necessariamente un recupero completo.

Il confronto con i propri valori abituali

La variabilità della frequenza cardiaca, o HRV, offre un’indicazione indiretta sullo stato del sistema nervoso autonomo. Il riferimento proposto è la media personale: valori superiori possono segnalare una maggiore disponibilità allo sforzo, mentre valori inferiori possono accompagnare una condizione di affaticamento. Amazfit ne indica l’utilità per osservare il recupero dopo attività di resistenza, forza e allenamenti ibridi.

Il quinto parametro è la frequenza cardiaca a riposo, rilevata poco dopo il risveglio e anch’essa confrontata con la propria media. Una diminuzione nel tempo può essere associata a un miglioramento della forma fisica; un valore più alto del consueto può invece suggerire stanchezza persistente. L’azienda ricorda inoltre che un aumento può costituire un segnale precoce di un’infezione in arrivo.

“I cinque parametri sopra elencati vengono registrati durante il sonno e aggiornati poco dopo il risveglio, anche se l’Hybrid Charge viene regolato continuamente sia di giorno che di notte. Ecco perché vale la pena monitorare il sonno: non solo per scoprire se abbiamo dormito abbastanza, ma per capire come il nostro corpo si sta riprendendo e utilizzare questi cinque indicatori per pianificare le successive sessioni di allenamento in modo più efficace”

Lo afferma Jesús Carrero, direttore generale di Amazfit per la regione EMEA. La distinzione tra rilevazioni notturne e aggiornamento continuo di Hybrid Charge consente di affiancare all’osservazione del riposo quella delle attività svolte durante la giornata.

Una misurazione isolata non descrive il recupero

L’uso suggerito dei dati non consiste dunque nel cercare un singolo valore decisivo, ma nel verificare come i diversi segnali cambino rispetto alle proprie abitudini. Carrero richiama due criteri per interpretarli:

“In primo luogo, questi parametri devono essere interpretati nel loro insieme. Concentrarsi su uno solo di essi può portare a conclusioni fuorvianti. In secondo luogo, una singola misurazione ci dice ben poco. Solo il monitoraggio regolare del sonno e l’analisi dei valori medi ci consentono di individuare andamenti, scostamenti e cambiamenti che possono indicare miglioramenti o peggioramenti della forma fisica”.

La pianificazione delle sessioni successive viene così collegata all’andamento del recupero su più notti, non soltanto alla sensazione del mattino o alla durata dell’ultimo riposo.