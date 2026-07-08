8 Luglio 2026

Home / TOKENIZZAZIONE - RWA - BLOCKCHAIN / Cantor Equity Partners I rinvia la fusione con Bitcoin Standard Treasury Co.

La notizia in sintesi

Cantor Equity Partners I e Bitcoin Standard Treasury Co. rivedono la fusione via SPAC

e rivedono la fusione via SPAC L’accordo non sarà chiuso ai termini definiti nel luglio 2025

L’assemblea degli azionisti del 10 luglio è rinviata senza nuova data

Resta aperta una rinegoziazione guidata anche da Adam Back

(Riassunto generato con AI)

Fusione Cantor-Back rinviata

Cantor Equity Partners I e Bitcoin Standard Treasury Co., la società guidata da Adam Back, hanno deciso nelle ultime ore di non completare la prevista business combination secondo i termini concordati nel luglio 2025. L’operazione, pensata per portare sul mercato pubblico una grande treasury company focalizzata su Bitcoin, riguarda il mercato statunitense e passa da una struttura SPAC.

Contestualmente, l’assemblea degli azionisti di Cantor Equity Partners I, fissata per il 10 luglio, è stata rinviata a tempo indeterminato, senza una nuova data comunicata. Le società stanno ora discutendo una struttura rivista dell’operazione, indicata come più coerente con le condizioni di mercato attuali. Il punto chiave è che il deal non è stato cancellato in via definitiva, ma è entrato in una fase di rinegoziazione che introduce incertezza su tempi, forma finale e impatto sull’accesso ai mercati.

Che cosa cambia per il deal

Il rinvio arriva dopo una serie di slittamenti del voto: prima dal 26 giugno al 2 luglio, poi al 10 luglio, fino allo stop senza scadenza annunciato adesso. È un segnale rilevante perché l’operazione era tra le più osservate nel settore delle società quotate legate a Bitcoin.

Secondo le informazioni convergenti delle fonti, la combinazione originaria non verrà più eseguita nella forma inizialmente pattuita. Viene meno anche la necessità di chiudere il private placement collegato all’operazione. Nella struttura presentata in precedenza, il progetto prevedeva la possibilità di raccogliere fino a 1,5 miliardi di dollari tramite un investimento privato in public equity per sostenere ulteriori acquisti di Bitcoin.

Bitcoin Standard Treasury Co. era attesa in Borsa con oltre 30.000 Bitcoin in bilancio, un dato che l’avrebbe collocata tra i maggiori detentori corporate quotati già al debutto. Per gli azionisti che avevano già presentato richieste di rimborso, è stato comunicato che tali richieste saranno annullate e che le azioni saranno restituite senza ulteriori azioni da parte dei titolari. Sul piano analitico, la scelta di rivedere la struttura senza rompere il negoziato suggerisce che l’interesse strategico reciproco resti intatto, ma anche che valutazioni, condizioni operative o quadro di mercato abbiano reso inadeguata la configurazione originaria.

Implicazioni per mercato e investitori

La conseguenza più immediata è l’aumento dell’incertezza attorno a un’operazione simbolica per il filone delle Bitcoin treasury company. In un comparto in cui dimensione del bilancio, narrativa finanziaria e accesso al capitale sono strettamente intrecciati, ogni revisione della struttura pesa sulla fiducia degli investitori istituzionali.

Il prossimo snodo sarà capire se la nuova architettura del deal consentirà comunque a Bitcoin Standard Treasury Co. di arrivare sui mercati pubblici con una scala paragonabile a quella inizialmente prospettata. Finché non emergeranno termini aggiornati e una nuova data per il voto, il dossier resterà aperto ma privo di visibilità concreta.

FAQ

Che cosa è successo tra Cantor e BSTR?

Sì, Cantor Equity Partners I e Bitcoin Standard Treasury Co. hanno deciso di non chiudere l’operazione secondo i termini concordati nel luglio 2025.

Chi è coinvolto nella rinegoziazione?

Sì, è coinvolto direttamente Adam Back, alla guida di Bitcoin Standard Treasury Co., insieme a Cantor Equity Partners I.

Quando si voterà la fusione?

No, al momento non c’è una nuova data. L’assemblea degli azionisti prevista per il 10 luglio è stata rinviata a tempo indeterminato.

Il finanziamento privato è ancora necessario?

No, il private placement legato alla transazione non sarà più richiesto per completare l’operazione nella nuova fase negoziale.

Su quali fonti è basata questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Crypto Briefing e The Cryptonomist.