Pedaggio free flow, multe fino a 344 euro per chi non paga

5 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Free flow elimina caselli fisici ma non il pagamento del pedaggio.

elimina caselli fisici ma non il pagamento del pedaggio. Il sistema è presente su alcune autostrade di Lombardia, Piemonte e Brescia.

Chi non regolarizza il transito rischia costi aggiuntivi, multa e due punti.

I portali leggono la targa e calcolano l’importo della tratta percorsa.

( Riassunto generato con AI)

Free flow, come cambia il pedaggio autostradale

Il free flow, il sistema di pedaggio senza barriere fisiche, si sta diffondendo sulle autostrade italiane, in particolare sulle tratte A33, A36 Pedemontana Lombarda, A59, A60 e sul raccordo Ospitaletto-Montichiari, noto come Corda Molle. La novità elimina le fermate ai caselli e punta a ridurre le code, ma richiede agli automobilisti di verificare le modalità di pagamento dopo il transito.

Il pedaggio resta dovuto: telecamere e sensori installati sui portali identificano la targa e determinano l’importo in base al percorso effettuato. Per chi non dispone di strumenti automatici come Telepass, la mancata regolarizzazione può trasformarsi in una procedura con costi aggiuntivi e sanzioni amministrative.

Il tema è rilevante perché il modello cambia un’abitudine consolidata: non esiste più la barriera che segnala materialmente il pagamento. L’automobilista deve quindi riconoscere la segnaletica dedicata e attivarsi nei tempi previsti.

Pagamenti, solleciti e sanzioni previste

Con Telepass il pedaggio viene addebitato automaticamente. Gli altri utenti possono pagare tramite app, dopo la registrazione, entro 15 giorni dal passaggio, oppure rivolgersi a punti fisici convenzionati. Il termine è centrale: superarlo non equivale soltanto a un ritardo, perché può avviare il recupero del credito.

In caso di mancato pagamento, il proprietario del veicolo riceve un sollecito formale a domicilio e deve versare, oltre al pedaggio, le spese di accertamento e recupero crediti. Se la lettera viene ignorata, la pratica può essere trasmessa alla polizia stradale e diventare una sanzione amministrativa. La conseguenza indicata dalle fonti è una multa fino a 344 euro, oltre al pedaggio e alle spese di notifica, con decurtazione di due punti dalla patente.

La rete italiana a flusso libero copre oggi meno di 200 chilometri, a fronte di oltre 6.000 chilometri di autostrade a pagamento. L’espansione procede, ma lentamente, anche per i dubbi legati alla procedura richiesta agli utenti privi di dispositivi di pagamento automatico. Le tratte attive comprendono, tra le altre, A36 tra Cassano Magnago, Lomazzo e Lentate sul Seveso, A60 tra Gazzada e Vedano Olona, A59 tra Grandate e Acquanegra e A33 tra Marene e Rocca Schiavino.

Un modello europeo sempre più digitale

Il free flow italiano si inserisce in una tendenza già visibile in altri Paesi europei. Secondo l’Automobil club der Schweiz, i pedaggi vengono riscossi sempre più spesso per via elettronica, anche sulle tratte senza caselli. In Spagna il sistema è attivo sulla A636 nei Paesi Baschi, mentre in Francia riguarda anche la A79, la A13/14 tra Parigi e Normandia e la A4 verso Metz.

Per gli automobilisti italiani la conseguenza pratica è immediata: la fluidità della circolazione dipende da un pagamento che non avviene più al volante, ma attraverso strumenti digitali o canali convenzionati.

FAQ

Dove è attivo il free flow in Italia?

Sì, è attivo su tratte delle autostrade A33, A36, A59, A60 e sul raccordo Ospitaletto-Montichiari.

Come si paga senza Telepass?

Si può pagare tramite app dopo la registrazione entro 15 giorni, oppure presso punti fisici convenzionati.

Cosa rilevano i portali free flow?

Rilevano la targa del veicolo con sensori e telecamere, calcolando il pedaggio in base alla tratta percorsa.

Qual è la multa per mancato pagamento?

La sanzione può arrivare fino a 344 euro, con due punti decurtati dalla patente, oltre al pedaggio e alle spese previste.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Adnkronos e Key4biz.