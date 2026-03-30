Home / MOTORI / Audi ridisegna Milano con un’esperienza di design immersivo che anticipa la mobilità del futuro

Audi alla Milano Design Week 2026, tra design, Formula 1 e ibrido RS

Alla Milano Design Week 2026, dal 20 al 26 aprile, Audi utilizza gli spazi di Portrait Milano per dichiarare il proprio nuovo corso premium. Qui il marchio tedesco presenta l’installazione Origin, firmata con Zaha Hadid Architects, affiancata dalla monoposto R26 del team di Formula 1 e dalla nuova Audi RS 5 Avant plug-in hybrid. L’obiettivo è chiarire perché e come il brand stia ripensando design, sport e prodotto sotto la filosofia The Radical Next, fondata su chiarezza, tecnicità, intelligenza ed emozione. Milano diventa così il luogo scelto per mostrare, in chiave concreta, la trasformazione del marchio in termini di linguaggio estetico, identità tecnica e posizionamento nel segmento premium globale.

In sintesi:

A Portrait Milano Audi presenta Origin, RS 5 plug-in hybrid e monoposto R26 .

Audi presenta Origin, RS 5 plug-in hybrid e monoposto . La filosofia The Radical Next guida il nuovo design Audi, essenziale ma spettacolare.

guida il nuovo design Audi, essenziale ma spettacolare. La Formula 1 viene usata come leva identitaria e non solo sportiva.

La nuova Audi RS 5 Avant dimostra una sportività elettrificata, non edulcorata.

Design, Formula 1 e RS 5: il manifesto del nuovo corso Audi

Il progetto milanese di Audi supera la logica della semplice presenza al FuoriSalone: è una dichiarazione di metodo. Origin, sviluppata con Zaha Hadid Architects, materializza la scelta di “togliere il superfluo” e rendere leggibile la complessità, in un contesto premium spesso sovraccarico di messaggi su tecnologia, sostenibilità e lifestyle.

In parallelo, la monoposto R26 introduce il futuro Audi Revolut F1 Team, al debutto nel Mondiale 2026 con base a Hinwil, trasformando la Formula 1 in strumento di reputazione tecnica e cultura industriale. Non più solo pista, ma piattaforma di innovazione e posizionamento di brand.

La nuova Audi RS 5 Avant, prima RS plug-in hybrid, rende tangibile la svolta: V6 2.9 TFSI, motore elettrico, 639 CV, 825 Nm, fino a 285 km/h, con il nuovo Dynamic Torque Control per la gestione ultra-rapida della coppia al posteriore. L’elettrificazione viene proposta come moltiplicatore di carattere, non come compromesso difensivo.

Conseguenze strategiche: Milano come laboratorio del premium del futuro

Integrando Origin, R26 e RS 5 Avant in un unico racconto, Audi prova a unificare forma, tecnologia e prestigio in una grammatica coerente. Milano diventa un laboratorio a cielo aperto in cui il marchio mostra come il nuovo linguaggio stilistico The Radical Next debba incidere su prodotti, spazi e processi.

La scelta di un contesto come la Milano Design Week indica una volontà di dominare, e non solo presidiare, la conversazione sul futuro della mobilità premium. Per i competitor, il messaggio è chiaro: una Audi meno rumorosa nella forma, ma più decisa nell’identità, rischia di diventare un riferimento ancora più difficile da inseguire, soprattutto laddove design e motorsport si intrecciano in modo strutturale.

FAQ

Cosa presenta Audi alla Milano Design Week 2026 a Portrait Milano?

Alla Milano Design Week 2026 Audi presenta l’installazione Origin, la monoposto R26 di Formula 1 e la nuova Audi RS 5 Avant plug-in hybrid negli spazi di Portrait Milano.

Che cos’è Origin e perché è centrale nel progetto Audi?

Origin è un’installazione di Audi e Zaha Hadid Architects che traduce fisicamente la filosofia The Radical Next, puntando su essenzialità, chiarezza formale e leggibilità tecnologica nelle future esperienze di marca.

Quando debutterà il team Audi in Formula 1 e con quale vettura?

Il team Audi Revolut F1 Team debutterà nel Mondiale 2026 con il telaio R26, basandosi sull’evoluzione della struttura ex Sauber con quartier generale a Hinwil.

Quali sono i dati tecnici chiave della nuova Audi RS 5 Avant?

La nuova Audi RS 5 Avant plug-in hybrid offre 639 CV, 825 Nm, V6 2.9 TFSI con motore elettrico, velocità massima fino a 285 km/h e gestione coppia posteriore Dynamic Torque Control.

Da quali fonti provengono le informazioni su Audi e Milano Design Week?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.