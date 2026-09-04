4 Settembre 2026

/ Home/MOTORI/OMODA 4 debutta in Europa alle finali VCT EMEA di VALORANT

La notizia in sintesi OMODA 4 è stata mostrata per la prima volta al pubblico europeo a Barcellona.

Il modello in livrea VALORANT è stato esposto al Fan Fest dal 28 agosto.

Una flotta OMODA ha trasportato i team professionistici dal 25 agosto.

Dastan “dos9” Zhumagali ha ricevuto il premio Finals MVP presentato da OMODA.

OMODA & JAECOO ha scelto le finali VCT EMEA di VALORANT, disputate a Barcellona dal 28 al 30 agosto, per il debutto europeo della nuova OMODA 4. Il modello è stato presentato al pubblico durante il Fan Fest dell’evento in una versione con grafica dedicata al videogioco competitivo di Riot Games.

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L’iniziativa rientra nella partnership tra OMODA e VALORANT Esports EMEA: secondo quanto comunicato dall’azienda, il marchio è il primo partner automotive ufficiale della competizione nell’area europea, mediorientale e africana. La presenza a Barcellona ha combinato esposizione del veicolo, attività di trasporto per le squadre e la consegna di un premio nella serata della finale.

Il debutto europeo della OMODA 4

La OMODA 4 mostrata a Barcellona era caratterizzata da una livrea co-branded VALORANT. Per il pubblico presente al Fan Fest si è trattato della prima occasione per vedere dal vivo il modello, indicato dal gruppo come una delle prossime novità per il mercato europeo.

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Il veicolo adotta un design dalle linee marcate, con un frontale dalla configurazione geometrica e fiancate scolpite. La personalizzazione grafica ispirata a VALORANT è stata applicata alla carrozzeria della vettura esposta nell’area dedicata ai fan del torneo.

L’abitacolo, secondo le informazioni diffuse dal costruttore, prevede un cockpit intelligente basato sull’intelligenza artificiale. Il sistema è progettato per riconoscere abitudini e preferenze di utilizzo, adattando l’interazione a bordo alle esigenze del conducente.

La presentazione nel contesto degli esport punta a intercettare un pubblico legato al gaming e alle competizioni digitali. VALORANT è uno sparatutto tattico a squadre cinque contro cinque e il suo circuito internazionale, il VALORANT Champions Tour, riunisce leghe e tornei nelle regioni EMEA, Asia e Americhe.

La flotta per gli spostamenti dei team

La presenza del marchio non si è fermata all’esposizione. Dal 25 agosto, prima dell’avvio delle finali, una flotta OMODA dedicata ha collegato gli hotel delle squadre professionistiche con l’arena della manifestazione. Anche questi veicoli erano personalizzati con elementi grafici legati a VALORANT.

Il servizio ha operato per tutta la durata dell’evento. Le auto hanno quindi svolto una funzione logistica per i giocatori e gli staff, oltre a circolare nelle strade di Barcellona durante i giorni della competizione.

Per OMODA & JAECOO, l’operazione rappresenta un tassello della strategia di crescita annunciata in Europa. Il gruppo dichiara di essere presente in 77 mercati e in 22 Paesi europei, con un milione di vendite raggiunto in tre anni.

Il premio a Dastan “dos9” Zhumagali

La finale del 30 agosto ha visto i Karmine Corp imporsi per 3-1 sul Team Liquid. Il successo ha consegnato alla squadra il primo trofeo VCT della propria storia e la qualificazione ai VALORANT Champions di Shanghai.

Al termine della serie, OMODA ha presentato il Finals MVP Award assegnato a Dastan “dos9” Zhumagali, giocatore dei Karmine Corp. Il comunicato attribuisce al giocatore 70 uccisioni nel corso della finale.

La consegna del riconoscimento ha chiuso tre giorni nei quali l’azienda ha utilizzato il torneo per presentare la OMODA 4 e associare il proprio marchio a una competizione seguita dalla comunità internazionale di VALORANT. Non sono stati comunicati dettagli su prezzi, motorizzazioni, disponibilità commerciale o data di arrivo del modello nei singoli mercati europei.

Il gruppo Chery, di cui OMODA & JAECOO fa parte, ha indicato l’Europa come area prioritaria per la propria espansione. L’appuntamento di Barcellona offre intanto una prima vetrina europea alla OMODA 4, in attesa di ulteriori informazioni sul suo lancio commerciale.

FAQ

Dove è stata presentata la OMODA 4?

La prima presentazione europea si è svolta al Fan Fest delle finali VCT EMEA di Barcellona, dal 28 al 30 agosto 2026.

Quale servizio ha svolto la flotta OMODA?

Dal 25 agosto le vetture hanno collegato gli hotel dei team professionistici e l’arena della competizione a Barcellona.

Chi ha vinto le finali VCT EMEA?

I Karmine Corp hanno battuto Team Liquid per 3-1, conquistando il primo trofeo VCT della loro storia.

Chi ha ricevuto il Finals MVP Award?

Dastan “dos9” Zhumagali dei Karmine Corp ha ricevuto il riconoscimento, dopo avere totalizzato 70 uccisioni nella serie finale.

Come è stato verificato questo contenuto?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.