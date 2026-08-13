RIPAM, domande online aperte per la riduzione dei premi assicurativi del 2027

13 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Le richieste RIPAM per il 2027 possono essere inviate online sul sito dell’IAS.

I beneficiari attuali sono stati invitati a rinnovare la domanda per il 2027.

Le decisioni sul diritto potrebbero essere comunicate a partire da novembre 2026.

Restano disponibili il formulario cartaceo e l’assistenza telefonica o allo sportello.

Riassunto generato con AI

La richiesta per la riduzione dei premi dell’assicurazione malattia, nota come RIPAM, può ora essere inoltrata anche online. Il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) ha comunicato l’attivazione della procedura digitale per le domande relative al 2027, accessibile attraverso il sito dell’Istituto delle assicurazioni sociali (IAS), alla pagina www.ti.ch/ripam.

La novità riguarda sia le persone che presentano una nuova domanda sia coloro che già ricevono il sussidio. Per questi ultimi, nei giorni scorsi è partita una comunicazione con l’invito a rinnovare la richiesta per il prossimo anno. Attraverso l’accesso diretto alla propria pratica, una parte delle informazioni personali risulta già inserita nel formulario online.

Decisioni attese da novembre 2026

Secondo quanto indicato dal DSS, la compilazione digitale dovrebbe ridurre i tempi di trattamento delle pratiche. L’obiettivo è iniziare a comunicare le decisioni sul diritto al sussidio a partire dal novembre 2026.

Il Dipartimento segnala inoltre una correzione relativa alle lettere inviate ai beneficiari: nella comunicazione era stato indicato per errore novembre 2027 come termine per l’avvio delle decisioni, mentre il riferimento corretto è novembre 2026.

Al termine della procedura online, chi presenta la domanda può salvare una copia del formulario per i propri archivi. Dopo l’invio, il sistema manda automaticamente un’e-mail che conferma la ricezione della richiesta da parte del Servizio sussidi assicurazione malattia.

Calcolatore disponibile prima della domanda

Sulla stessa pagina web dell’IAS è disponibile anche un calcolatore che consente di stimare un eventuale diritto alla RIPAM. Il risultato ottenuto attraverso lo strumento non equivale però a una decisione: la valutazione formale viene effettuata solo dopo l’esame della documentazione da parte del servizio competente.

La RIPAM è il sussidio destinato a ridurre i premi dell’assicurazione malattia. Con l’introduzione dell’inoltro digitale, la procedura può essere completata online senza rinunciare ai canali già esistenti per chi preferisce una modalità diversa.

Resta possibile presentare la domanda cartacea

Il formulario cartaceo continua infatti a essere disponibile. Le persone che non intendono o non possono utilizzare la procedura online possono contattare il Servizio sussidi assicurazione malattia per ricevere una copia della domanda da compilare manualmente.

Rimane inoltre attivo il supporto diretto alla popolazione, sia per telefono sia presso lo sportello dell’IAS. Il servizio può fornire informazioni, chiarimenti e assistenza nella compilazione della richiesta.

Le informazioni sulla RIPAM, il calcolatore e l’accesso alla procedura digitale sono consultabili sul sito www.ti.ch/ripam. L’apertura delle domande online per il 2027 affianca così il canale cartaceo e i servizi di assistenza già disponibili.

FAQ

Dove si presenta la domanda RIPAM online?

Sì. La domanda per il 2027 può essere compilata e inviata sul sito dell’IAS, alla pagina www.ti.ch/ripam.

Chi può rinnovare la RIPAM per il 2027?

Sì. Le persone che già beneficiano della RIPAM hanno ricevuto una comunicazione per rinnovare la richiesta relativa al 2027.

Quando arriveranno le decisioni sulla RIPAM?

Sì. Il DSS punta a comunicare le decisioni sul diritto al sussidio a partire dal mese di novembre 2026.

Si può ancora usare il formulario cartaceo?

Sì. Il Servizio sussidi assicurazione malattia può inviare una copia della domanda da compilare manualmente.

Qual è la fonte di queste informazioni?

Sì. Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione.