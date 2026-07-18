18 Luglio 2026

Home / SVIZZERA & CANTON TICINO / Norvegia, maxi-incendio a Drammen: oltre 100 case distrutte

La notizia in sintesi

Oltre cento abitazioni distrutte a Krokstadelva , nel comune di Drammen .

, nel comune di . Il rogo resta fuori controllo, alimentato da forti venti.

Evacuate diverse centinaia di persone; un vigile ha lievi lesioni.

Sei elicotteri e squadre da tutta la Norvegia orientale impegnati.

(Riassunto generato con AI)

Incendio a Drammen, oltre cento case distrutte

Un vasto incendio ha colpito Krokstadelva, area residenziale del comune di Drammen, in Norvegia, a circa 40 chilometri a sud-ovest di Oslo: le autorità riferiscono che oltre cento unità abitative sono state distrutte. Il rogo, scoppiato poco dopo le 15.30 in una villetta a schiera, si è esteso rapidamente ad altre case e ai terreni circostanti, favorito dai forti venti. L’emergenza ha imposto l’evacuazione di diverse centinaia di residenti, mentre i soccorsi operano per limitare la propagazione delle fiamme e assistere gli sfollati.

Il capo della polizia Frode Presthu ha dichiarato che l’incendio non è ancora sotto controllo, descrivendo uno scenario operativo complesso per il rischio di estensione nell’area abitata. Nella zona sono state udite esplosioni e la polizia ha segnalato anche il pericolo connesso al fumo tossico. Al momento non risultano feriti tra la popolazione, ma un vigile del fuoco ha riportato lesioni lievi e alcune persone sono sotto osservazione sanitaria.

Evacuazioni, divieto di volo e risposta dei soccorsi

La macchina dei soccorsi è stata rafforzata con sei elicotteri antincendio, numerose squadre a terra e una zona temporanea di divieto di volo, istituita per rendere più sicure ed efficaci le operazioni dall’alto. Secondo Frode Presthus, tutti i vigili del fuoco disponibili nella Norvegia orientale sono stati mobilitati a Krokstadelva, insieme alle risorse della protezione civile e del Dsb, il servizio di sicurezza nazionale norvegese. “Stiamo lavorando per salvare le case”, ha spiegato il responsabile della polizia, mentre l’incendio avanzava tra villette a schiera e vegetazione.

Il sindaco di Drammen, Kiell Arne Hermansen, indicato anche come Kjell Arne Hermansen, ha definito l’accaduto “un terribile incidente” che coinvolge l’intera città. Il Comune ha attivato una struttura di gestione della crisi, predisposto centri di accoglienza e due punti di raccolta per chi ha dovuto lasciare la propria abitazione. L’intervento non riguarda quindi soltanto lo spegnimento: la priorità immediata è garantire alloggio, assistenza e informazioni ai residenti evacuati.

Le autorità hanno ordinato alla popolazione di evitare l’area interessata, chiudere porte, finestre e condotti di ventilazione, oltre a spegnere gli impianti se possibile. È stato inoltre chiesto di segnalare eventuali persone irreperibili o con cui non si riesce a entrare in contatto. Le cause del rogo restano in fase di accertamento e non sono state diffuse indicazioni ufficiali sull’origine dell’incendio.

Il rischio ambientale condiziona le prossime ore

Il fattore più critico resta la combinazione tra vento, densità abitativa e fumo: testimoni hanno riferito di case completamente avvolte dalle fiamme e di visibilità ridotta dalla coltre densa. L’allerta per possibili esplosioni e emissioni tossiche spiega le misure precauzionali imposte anche a chi non è stato evacuato. La fase successiva dipenderà dal contenimento del fronte di fuoco, dalla verifica delle persone coinvolte e dall’accertamento tecnico sulle cause, mentre le istituzioni locali mantengono attiva l’assistenza agli sfollati.

FAQ

Dove è scoppiato l’incendio in Norvegia?

Sì, il rogo è divampato a Krokstadelva, quartiere residenziale nel comune di Drammen, a circa 40 chilometri da Oslo.

Quante abitazioni sono state distrutte?

Sono state distrutte oltre cento unità abitative, secondo le informazioni comunicate dalle autorità sull’incendio in corso.

Ci sono feriti nell’incendio di Drammen?

No, non risultano feriti tra i residenti; un vigile del fuoco ha riportato lesioni lievi e alcune persone sono sotto osservazione sanitaria.

Quali misure devono seguire i residenti?

Sì, la polizia raccomanda di lasciare l’area, chiudere porte e finestre, spegnere la ventilazione e segnalare persone irreperibili.

Quali fonti hanno verificato questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su Agenzia ANSA, Key4biz e Leggo.