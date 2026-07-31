Bruno Giussani ospite a Bioggio: l’AI Salon Ticino apre le Swiss {ai} Weeks

31 Luglio 2026

La notizia in sintesi

Giovedì 27 agosto 2026 l’AI Salon Ticino apre il calendario della seconda edizione delle Swiss {ai} Weeks nazionali.

Ospite d’onore Bruno Giussani, per quasi vent’anni curatore globale e direttore europeo di TED.

Appuntamento all’Auditorium di Acer Europe a Bioggio, dalle 17:00 alle 20:30, con partecipazione gratuita previa registrazione.

In programma la tavola rotonda «Cosa significa essere umani nell’era dell’AI?», moderata dall’organizzatore Gaetano Biondo.

Prevista l’anteprima di SKYLLIQ, piattaforma di apprendimento dell’AI costruita sulla gamification.

Riassunto generato con AI

Sarà il Ticino ad aprire il calendario della seconda edizione delle Swiss {ai} Weeks nazionali. L’appuntamento è fissato per giovedì 27 agosto 2026, dalle 17:00 alle 20:30, all’Auditorium di Acer Europe a Bioggio, in Via della Posta 28: un incontro a cura del capitolo ticinese di AI Salon che porta in Svizzera italiana un ospite di rilievo internazionale, Bruno Giussani. La partecipazione è gratuita, ma la registrazione online è obbligatoria.

Il taglio scelto per questo quinto appuntamento del capitolo ticinese sposta il baricentro del dibattito: non più cosa la tecnologia può fare, ma chi diventiamo mentre la usiamo. Un cambio di prospettiva che mette al centro l’impatto dell’intelligenza artificiale sull’uomo, sul lavoro e sulle relazioni, piuttosto che la sola corsa alle prestazioni dei modelli.

Bruno Giussani, vent’anni di TED, ospite d’onore a Bioggio

L’ospite d’onore della serata è Bruno Giussani: giornalista, autore e podcaster ticinese, per quasi vent’anni curatore globale e direttore europeo di TED, l’organizzazione dei celebri TED Talks. Un profilo che unisce la conoscenza diretta del dibattito tecnologico internazionale a una lunga esperienza nel selezionare e mettere in scena le idee che quel dibattito lo hanno acceso.

Bruno Giussani, per quasi vent'anni curatore globale e direttore europeo di TED. Foto: Ludovic Péron, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

La sua presenza qualifica l’incontro come anteprima di rilievo per le Swiss {ai} Weeks, la manifestazione che nelle settimane successive coinvolgerà l’intero territorio nazionale con eventi dedicati all’intelligenza artificiale.

La tavola rotonda moderata da Gaetano Biondo

Prima dell’intervento clou e del consueto aperitivo offerto, che questa volta sarà all’aperto meteo permettendo, è in programma la tavola rotonda intitolata «Cosa significa essere umani nell’era dell’AI?». A moderare il confronto sarà Gaetano Biondo, tra gli organizzatori dell’appuntamento e riferimento del capitolo ticinese di AI Salon.

Gaetano Biondo, tra gli organizzatori dell'evento e moderatore della tavola rotonda

Sul palco si alterneranno Carmen Carulli, Emanuele Meazzo, Andrea Morici, Gabriele Petino, Alessandra Prada e Andrea Puglia: voci che arrivano dal mondo delle risorse umane, del coaching, della consulenza sull’intelligenza artificiale, dell’ingegneria dei dati e del sindacato. Una composizione volutamente eterogenea, chiamata a mettere a fuoco che cosa stia già cambiando, oggi, nel lavoro e nelle vite delle persone, al di là degli annunci.

L’anteprima di SKYLLIQ e la rete globale di AI Salon

Nel corso della serata verrà inoltre presentata in anteprima SKYLLIQ, la piattaforma di apprendimento dell’intelligenza artificiale costruita sulla gamification da XR Solution di Manno. L’evento è organizzato proprio con il supporto di XR Solution e di OCST.

AI Salon non è una realtà locale: si tratta di una community globale presente in oltre settanta città di tutto il mondo, da New York a Tokyo fino a Sydney. Il capitolo ticinese inserisce quindi la Svizzera italiana in un circuito internazionale di incontri dedicati all’intelligenza artificiale, con un format che privilegia il confronto diretto rispetto alla presentazione frontale.

Come partecipare all’evento

L’ingresso è gratuito, ma i posti vanno riservati in anticipo: la registrazione è obbligatoria e si effettua sulla pagina ufficiale dell’evento su Luma. L’Auditorium di Acer Europe si trova a Bioggio, in Via della Posta 28, a pochi minuti da Lugano.

FAQ

Quando si tiene l’AI Salon con Bruno Giussani?

L’evento si svolge giovedì 27 agosto 2026, dalle 17:00 alle 20:30, presso l’Auditorium di Acer Europe a Bioggio, in Via della Posta 28.

Come ci si iscrive e quanto costa?

La partecipazione è gratuita previa registrazione obbligatoria, che si effettua sulla pagina Luma dedicata all’evento.

Chi è Bruno Giussani?

È un giornalista, autore e podcaster ticinese che per quasi vent’anni ha ricoperto il ruolo di curatore globale e direttore europeo di TED, l’organizzazione dei TED Talks.

Chi modera la tavola rotonda?

La tavola rotonda «Cosa significa essere umani nell’era dell’AI?» è moderata da Gaetano Biondo, tra gli organizzatori dell’evento, con Carmen Carulli, Emanuele Meazzo, Andrea Morici, Gabriele Petino, Alessandra Prada e Andrea Puglia.

Che rapporto c’è tra questo incontro e le Swiss {ai} Weeks?

L’appuntamento apre in Ticino il calendario della seconda edizione delle Swiss {ai} Weeks nazionali, di cui costituisce l’anteprima.