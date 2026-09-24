24 Settembre 2026

/ Home/INTERNET/Qobuz segnala nell’app i brani musicali generati dall’intelligenza artificiale

La notizia in sintesi Qobuz introduce un’etichetta per segnalare i brani generati dall’intelligenza artificiale.

Il tag AI viene mostrato direttamente nell’app della piattaforma musicale.

Lo 0,38% degli ascolti riguarda titoli identificati come generati dall’intelligenza artificiale.

Qobuz aggiorna le proprie linee guida su IA, trasparenza e contrasto alle frodi.

Qobuz ha introdotto un’etichetta per identificare la musica generata dall’intelligenza artificiale nella propria applicazione. La novità, annunciata il 24 settembre 2026 dalla piattaforma francese di streaming e download musicale Qobuz, punta a rendere riconoscibili agli utenti i brani creati con sistemi di IA.

Il nuovo “AI-Tag” viene visualizzato accanto ai contenuti individuati come generati artificialmente. Secondo quanto comunicato dalla società, l’indicazione consente agli ascoltatori di distinguere questi titoli nel corso della navigazione e dell’ascolto, senza doverli cercare in sezioni separate del catalogo.

Il tag nell’app e le scelte editoriali

L’introduzione dell’etichetta si inserisce nella strategia di moderazione e selezione dei contenuti adottata dalla piattaforma. Qobuz afferma che playlist e raccomandazioni continueranno a dipendere dalle scelte dei propri team editoriali e che i contenuti generati dall’IA non verranno inclusi automaticamente nelle proposte destinate agli ascoltatori.

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„Heute geht es nicht mehr nur darum, KI-generierte Musik zu erkennen, sondern auch darum, sie für Hörer:innen eindeutig als solche kenntlich zu machen. Diese Transparenz gehört seit jeher zu Qobuz und ist mit einer klaren Überzeugung verbunden: Die Auswahl und Empfehlung von Musik sollten weiterhin

auf menschlichen Entscheidungen basieren. Jede:r sollte wissen, was er oder

sie für Musik hört, um eine bewusste Entscheidung treffen zu können“, erklärt Georges Fornay, stellvertretender Geschäftsführer von Qobuz.

La misura arriva mentre le piattaforme musicali affrontano la crescita di cataloghi e pubblicazioni realizzati, almeno in parte, attraverso strumenti generativi. Per Qobuz, l’etichetta è un elemento aggiuntivo rispetto ai sistemi interni di controllo, con particolare attenzione alle pratiche considerate fraudolente.

I dati sugli ascolti e sulle rimozioni

Nel comunicato la società indica che lo 0,38% delle riproduzioni sulla piattaforma è attribuito a titoli identificati come generati dall’intelligenza artificiale. Tra le tracce classificate in questo modo, il 60% delle riproduzioni viene ritenuto dal sistema antifrode “fraudolento”; in tali casi i titolari dei diritti non ricevono remunerazione per gli ascolti interessati.

Qobuz riferisce inoltre di avere rimosso dalla ricerca più di un terzo degli album identificati come generati dall’IA che non avevano registrato ascolti: una quantità corrispondente a circa quattro milioni di album. Quando rileva violazioni o comportamenti fraudolenti, la piattaforma dichiara di escludere gli stream dai rendiconti e dai pagamenti delle royalty, oltre a rimuovere i contenuti coinvolti.

Il sistema di etichettatura è stato progettato e sviluppato internamente e amplia le linee guida sull’intelligenza artificiale pubblicate da Qobuz nel febbraio 2026. L’azienda afferma che il documento è stato aggiornato per includere le nuove modalità di identificazione dei contenuti e potrà essere modificato in base agli sviluppi tecnologici e normativi del settore.

„Die Identifizierung KI-generierter Musik ist ein erster Schritt. Nun geht es darum, gemeinsame Standards für Transparenz und Betrugsbekämpfung in der Musikindustrie zu entwickeln. Jede Plattform trägt dabei Verantwortung, doch wirksame Lösungen können nur gemeinsam entstehen“, fasst Georges Fornay zusammen.

Materiali e informazioni disponibili

La società ha reso disponibili materiali fotografici da scaricare insieme all’annuncio. Per gli aggiornamenti diffusi sul canale tedesco è disponibile anche il collegamento al profilo Instagram di Qobuz.

L’attività di comunicazione indicata nel comunicato è gestita dall’agenzia Open2Europe. Gli utenti possono invece consultare la community tedesca di Qobuz e la relativa pagina del Qobuz Club, attivo dal 2021 secondo le informazioni fornite dall’azienda.

La versione online del comunicato e le opzioni di gestione dell’iscrizione al servizio di comunicazione sono riportate nei materiali originali. L’articolo è pubblicato dalla redazione di Assodigitale, disponibile anche all’indirizzo www.assodigitale.it e sul sito della testata; il direttore indicato nella comunicazione è Michele Ficara Manganelli, il cui profilo professionale è segnalato nella firma del messaggio ricevuto.

FAQ

Che cos’è l’AI-Tag di Qobuz?

L’etichetta segnala direttamente nell’app i brani identificati come generati dall’intelligenza artificiale, rendendo l’informazione visibile durante l’ascolto e la consultazione del catalogo.

Quanti ascolti Qobuz attribuisce alla musica IA?

Lo 0,38% delle riproduzioni sulla piattaforma riguarda attualmente titoli identificati come generati dall’intelligenza artificiale, secondo i dati diffusi da Qobuz.

Come interviene Qobuz sugli stream fraudolenti?

Gli stream considerati fraudolenti vengono esclusi dai rendiconti e dal pagamento delle royalty; i contenuti IA vengono rimossi quando sono accertate violazioni.

Quanti album sono stati rimossi dalla ricerca?

Circa quattro milioni di album senza ascolti, pari a oltre un terzo dei titoli IA identificati in quella condizione, sono stati rimossi dai risultati di ricerca.

Qual è la fonte di questo articolo?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.