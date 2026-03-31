michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Vallese approva nuovo sostegno economico straordinario per le vittime dell’incendio di Crans-Montana

Vallese approva nuovo sostegno economico straordinario per le vittime dell’incendio di Crans-Montana

La sopravvissuta di Crans rompe il silenzio e ricostruisce la tragedia

Chi parla è la giovane fotografa sopravvissuta al rogo di Crans-Montana, rimasta in coma per settimane.
Quando ricostruisce la notte della tragedia descrive il momento in cui l’amica Jessica le chiese di filmare lo spettacolo con le candele.
Dove emergono questi elementi è l’inchiesta in corso tra Svizzera e Italia, in cui i magistrati stanno valutando responsabilità e dinamiche dell’incendio.
Perché la sua versione è cruciale: può chiarire la sequenza degli eventi, l’uso delle candele, le condizioni di sicurezza e il ruolo dei presenti, diventando un tassello decisivo per gli accertamenti giudiziari transfrontalieri.

In sintesi:

  • Sopravvissuta di Crans racconta coma, risveglio e ricordi della notte dell’incendio
  • La giovane riferisce che Jessica le chiese di filmare lo show con le candele
  • Le sue dichiarazioni entrano al centro dell’inchiesta tra pm svizzeri e italiani
  • Vertice tra procure: sì allo scambio di atti, ma tempi non immediati

La testimonianza della fotografa, unica sopravvissuta al rogo di Crans-Montana insieme a pochi altri presenti, viene raccolta dopo un lungo coma e un complesso percorso clinico.
La giovane riferisce che, poco prima dell’incendio, Jessica le avrebbe chiesto di riprendere con il cellulare lo *“show con le candele”*, scena che per gli inquirenti potrebbe coincidere con l’innesco della tragedia.
I magistrati stanno incrociando questo racconto con i rilievi tecnici su cera, tessuti, arredi, dispositivi di sicurezza e tempi di intervento dei soccorsi, per definire eventuali negligenze organizzative e responsabilità personali.
La ricostruzione della sequenza – accensione delle candele, diffusione delle fiamme, reazioni dei presenti, vie di fuga disponibili – è al centro delle perizie, anche per valutare il rispetto delle norme svizzere antincendio negli spazi in cui si svolgeva l’evento.

Vertice tra procure e tempi lunghi per lo scambio di documenti

Parallelamente alla testimonianza della fotografa, si è tenuto un vertice operativo tra i pubblici ministeri svizzeri e italiani.
L’incontro ha prodotto un via libera di principio alla consegna delle carte d’inchiesta verso l’Italia, necessarie per i procedimenti penali aperti sui cittadini italiani coinvolti.
La cooperazione giudiziaria procede nel quadro delle convenzioni internazionali, ma le autorità elvetiche hanno chiarito che la trasmissione completa degli atti non avverrà in tempi brevi, sia per ragioni procedurali, sia per la necessità di chiudere alcuni accertamenti tecnici ancora in corso.
Questo comporta un rallentamento nelle eventuali richieste di misure cautelari o rinvii a giudizio in Italia, mentre in Svizzera proseguono interrogatori, perizie e verifiche sul rispetto degli standard di sicurezza.

Le prossime mosse dell’inchiesta e le possibili ricadute future

Nei prossimi mesi, la centralità passerà alle perizie indipendenti sulle cause dell’incendio e sulle condizioni dell’ambiente in cui si svolgeva lo spettacolo con le candele.
La testimonianza della fotografa sopravvissuta sarà confrontata con video, messaggi, immagini e dati tecnici, per ridurre al minimo le zone d’ombra.
Sul piano civile, è atteso un aumento delle azioni risarcitorie, mentre sul piano normativo la vicenda potrebbe innescare un irrigidimento delle regole per eventi privati con fiamme libere, sia in Svizzera sia, per emulazione regolatoria, in Italia.

FAQ

Chi è la fotografa sopravvissuta all’incendio di Crans?

La fotografa è una giovane donna coinvolta professionalmente nell’evento, rimasta gravemente ustionata e per settimane in coma farmacologico dopo il rogo.

Cosa avrebbe chiesto Jessica alla fotografa prima dell’incendio?

Secondo la sopravvissuta, Jessica le avrebbe chiesto di filmare con il cellulare lo show con le candele, poco prima dell’innesco.

Perché la collaborazione tra pm svizzeri e italiani richiede tempi lunghi?

La collaborazione procede, ma richiede verifiche formali, traduzioni, chiusura di perizie tecniche e rispetto delle convenzioni internazionali sulla cooperazione giudiziaria.

Cosa può cambiare nelle norme di sicurezza dopo il caso Crans?

È probabile un inasprimento dei requisiti per eventi con fiamme libere, con maggiori controlli, responsabilità organizzative e obblighi documentali preventivi.

Da quali fonti è stata ricostruita la vicenda dell’incendio di Crans?

La ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Indice dei Contenuti:

INDICE CONTENUTI
⚡ Cached with atec Page Cache