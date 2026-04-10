Home / PRODOTTI / Dyson lancia HushJet Mini Cool, primo ventilatore personale compatto del marchio per l’uso all’aperto

Dyson lancia HushJet Mini Cool, ventilatore personale compatto per l’estate 2026

La multinazionale britannica Dyson presenta in Italia, da maggio 2026, il nuovo HushJet Mini Cool Fan, primo ventilatore personale compatto della casa. Pensato per chi lavora in ufficio, viaggia o si sposta in città sempre più calde, il dispositivo può essere usato al collo, in mano o su scrivania.

Con un design cilindrico minimal da 38 millimetri, cinque velocità più modalità Boost e un sistema avanzato di riduzione del rumore, punta a creare una nuova categoria di ventilatori personali “premium”.

Il prezzo di lancio di 99 euro segna l’ingresso di Dyson in una fascia più accessibile, con l’obiettivo strategico di consolidare il brand anche nel segmento mobile e lifestyle legato al caldo estivo.

In sintesi:

Nuovo ventilatore personale compatto Dyson HushJet Mini Cool Fan in vendita da maggio in Italia.

in vendita da maggio in Italia. Uso al collo, in mano o su scrivania, con ugello ruotabile a 360 gradi.

Cinque velocità più Boost, fino a sei ore di autonomia, motore brushless 65.000 giri.

Tecnologia HushJet per flusso d’aria concentrato e rumore ridotto tra 52 e 72,5 dB.

Design, tecnologia HushJet e dotazione del nuovo ventilatore Dyson

Il nuovo Dyson HushJet Mini Cool è un cilindro da 38 millimetri di diametro, peso 212 grammi, che riprende il linguaggio progettuale di Supersonic r e PencilVac.

Il design compatto e riconoscibile rafforza la strategia del marchio: non solo elettrodomestici funzionali, ma oggetti identitari, vicini alla moda hi-tech. Disponibile nelle combinazioni cromatiche Ink/Cobalt, Carnelian/Sky e Stone/Blush, il prodotto punta anche a diventare accessorio di stile.

Dal punto di vista tecnico integra un motore brushless fino a 65.000 giri al minuto, in grado – secondo i dati Dyson – di generare un flusso d’aria che raggiunge i 25 metri al secondo, con cinque livelli di potenza e una modalità Boost per raffrescamento immediato.

La tecnologia proprietaria HushJet, già adottata in dispositivi per il trattamento dell’aria, viene adattata al formato portatile per concentrare il getto, ridurre le turbolenze interne e smorzare le frequenze acute tipiche dei mini-ventilatori.

Il rumore dichiarato varia da 52 dB alla velocità minima fino a 72,5 dB in Boost, valori pensati per un utilizzo prolungato in ambienti condivisi come uffici, mezzi pubblici o aule studio.

Nella confezione sono inclusi Neck Dock per l’uso al collo, base di ricarica, cavo USB-C e custodia da viaggio; fra gli accessori opzionali figurano un supporto universale – ad esempio per passeggini – e una clip per aggancio a indumenti o tracolle. L’ugello ruotabile a 360 gradi consente di direzionare con precisione il flusso a seconda della postura o del contesto d’uso.

Strategia di prezzo e impatto sul mercato dei ventilatori personali

Con il listino fissato a 99 euro, Dyson propone il HushJet Mini Cool come porta d’ingresso all’ecosistema del marchio per il grande pubblico sensibile al tema caldo e comfort personale.

Pur posizionandosi nella fascia alta rispetto ai ventilatori portatili tradizionali, il prodotto è relativamente accessibile se confrontato con asciugacapelli, purificatori d’aria e altri apparecchi della stessa azienda.

L’obiettivo è rendere mainstream il concetto di “ventilatore personale premium”, spostando il focus da semplice refrigerio emergenziale a oggetto di uso quotidiano, anche urbano, capace di fondere prestazioni, silenziosità e immagine. In prospettiva, il successo commerciale di questo modello potrebbe aprire la strada a una famiglia completa di dispositivi indossabili per la gestione microclimatica individuale.

FAQ

Quando sarà disponibile Dyson HushJet Mini Cool in Italia?

È confermato che Dyson HushJet Mini Cool sarà in vendita in Italia da maggio 2026, attraverso canali ufficiali online e rivenditori selezionati.

Quanta autonomia offre il ventilatore personale Dyson?

È dichiarata un’autonomia fino a sei ore, variabile in base alla velocità impostata e all’uso della modalità Boost ad alte prestazioni.

Quanto è rumoroso HushJet Mini Cool nelle diverse modalità?

È specificato che il rumore va da 52 dB alla velocità minima fino a 72,5 dB in modalità Boost, grazie alla tecnologia HushJet.

Quali accessori sono inclusi con HushJet Mini Cool all’acquisto?

È prevista nella confezione la presenza di Neck Dock, base di ricarica, cavo USB-C e custodia da viaggio, più accessori opzionali separati.

Da quali fonti è stata elaborata questa notizia su Dyson HushJet?

È indicato che il contenuto deriva da una elaborazione congiunta di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.