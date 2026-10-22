22 Ottobre 2026/Home/PRODOTTI/Rowenta presenta Air KeraStraight: asciuga e liscia i capelli
La notizia in sintesi
- Rowenta presenta Air KeraStraight, una piastra ad aria che combina asciugatura e lisciatura.
- Le modalità Wet e Dry prevedono temperature diverse, comprese complessivamente tra 80 e 210 °C.
- Il dispositivo pesa 390 grammi senza cavo e ha un prezzo consigliato di 174,99 euro.
- La dichiarazione sulla conservazione della cheratina si basa su test di laboratorio condotti su ciocche.
Riassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch
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Rowenta x KARL LAGERFELD SF411L Extra Liss Piastra per Capelli, Superficie Larga, 6 Temperature, Riscaldamento Rapido, Rivestimento in Cheratina, Nero
STIRATURA RAPIDA: Stiratura rapida e brillantezza assoluta anche sui capelli più spessi e lunghi · AMPIA SUPERFICIE: Piastre larghe per una stiratura più rapida: 4,5 cm x 9 cm · RIVESTIMENTO IN CHERATINA E TOMALINA: L’esclusivo rivestimento unisce una pro-proteina e un minerale: la cheratina, un componente essenziale dei capelli, e la tormalina, che emette naturalmente ioni per un effetto antistatico e brillantezza.
Rowenta ha presentato il 22 ottobre 2026 Air KeraStraight, un apparecchio per capelli che riunisce asciugatura e lisciatura attraverso l’azione combinata di aria direzionata e piastre riscaldate. Il modello, proposto a un prezzo consigliato di 174,99 euro, permette di lavorare sia sui capelli bagnati sia su quelli asciutti, con modalità e temperature differenti. La funzione centrale è la possibilità di asciugare e lisciare i capelli nello stesso passaggio.
La piastra Air KeraStraight utilizza un motore digitale capace, secondo le specifiche del marchio, di produrre un flusso d’aria fino a 160 chilometri orari. Il peso dichiarato è di 390 grammi, escluso il cavo: un dato da distinguere quindi dal peso complessivo dell’apparecchio durante l’utilizzo o il trasporto.
Come cambiano asciugatura e rifinitura
Il funzionamento prevede due modalità principali, Wet e Dry. La prima è dedicata ai capelli bagnati e comprende due fasi: inizialmente le piastre rimangono chiuse mentre il dispositivo asciuga; successivamente vengono aperte per affiancare all’asciugatura l’azione lisciante. In questa seconda fase, aria e superfici riscaldate lavorano insieme sulla chioma.
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Per la lavorazione in modalità Wet, le temperature delle piastre sono comprese tra 80 e 140 °C. La modalità Dry serve invece alla rifinitura sui capelli asciutti e utilizza valori più elevati, da 150 a 210 °C. Non si tratta dunque di un’unica impostazione da mantenere per tutta la procedura: il passaggio dall’asciugatura alla finitura comporta anche un diverso intervallo di calore.
Le regolazioni disponibili comprendono tre velocità, quattro impostazioni del flusso d’aria e sei livelli di temperatura delle piastre. L’intervallo complessivo va da 80 a 210 °C, ma le temperature accessibili dipendono dalla modalità selezionata. La distinzione tra Wet e Dry riguarda quindi sia la fase di utilizzo sia le condizioni di funzionamento.
La tecnologia e le condizioni dei test
Il sistema denominato Air Keratin associa un rivestimento in cheratina, il flusso d’aria direzionato e un controllo termico che, secondo Rowenta, arriva a effettuare fino a 1.000 verifiche al secondo. A questa combinazione il produttore collega la dichiarazione di preservare il 100% della cheratina del capello.
Il dato deriva da prove di laboratorio svolte nel maggio 2026 su ciocche: per i capelli asciutti è stata utilizzata una temperatura di 180 °C, mentre per quelli bagnati i test sono stati eseguiti a 80 e 140 °C. Sono queste le condizioni indicate a sostegno della percentuale dichiarata, che non va quindi separata dal contesto delle verifiche effettuate.
È presente anche un generatore ionico, al quale Rowenta attribuisce una riduzione dell’effetto crespo e dell’elettricità statica. Per morbidezza e luminosità, il riferimento fornito dal marchio è una valutazione condotta in Francia su 30 donne dopo un mese di utilizzo, con un confronto rispetto ai capelli lasciati asciugare all’aria.
Prezzo e caratteristiche da confrontare
Il prezzo consigliato di 174,99 euro accompagna un dispositivo che concentra nello stesso apparecchio le fasi di asciugatura, lisciatura e rifinitura. Nella scheda del prodotto sul sito Rowenta il modello è identificato come piastra ad aria 3-in-1. Per valutarne le caratteristiche, i riferimenti concreti sono le regolazioni disponibili, gli intervalli termici delle due modalità e il peso senza cavo, mantenendo distinte le specifiche tecniche dai benefici dichiarati dal produttore.
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