 💣Bombe di prezzosu AmazonGli errori di prezzo su Amazon esplodono ora! Iscriviti gratis QUI!Errori di prezzo Amazon: iscriviti gratis!amazon79,99 €39,99 €fino a-70%Entra nel canaleEntra
Rowenta presenta Air KeraStraight: asciuga e liscia i capelli

Rowenta presenta Air KeraStraight: asciuga e liscia i capelli

22 Ottobre 2026

22 Ottobre 2026/Home/PRODOTTI/Rowenta presenta Air KeraStraight: asciuga e liscia i capelli

La notizia in sintesi

  • Rowenta presenta Air KeraStraight, una piastra ad aria che combina asciugatura e lisciatura.
  • Le modalità Wet e Dry prevedono temperature diverse, comprese complessivamente tra 80 e 210 °C.
  • Il dispositivo pesa 390 grammi senza cavo e ha un prezzo consigliato di 174,99 euro.
  • La dichiarazione sulla conservazione della cheratina si basa su test di laboratorio condotti su ciocche.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

Offerta Amazon
Offerta a tempoi
Offerta valida fino a esaurimento scorte. Alla promozione mancano 10 giorni.

Rowenta x KARL LAGERFELD SF411L Extra Liss Piastra per Capelli, Superficie Larga, 6 Temperature, Riscaldamento Rapido, Rivestimento in Cheratina, Nero

STIRATURA RAPIDA: Stiratura rapida e brillantezza assoluta anche sui capelli più spessi e lunghi · AMPIA SUPERFICIE: Piastre larghe per una stiratura più rapida: 4,5 cm x 9 cm · RIVESTIMENTO IN CHERATINA E TOMALINA: L’esclusivo rivestimento unisce una pro-proteina e un minerale: la cheratina, un componente essenziale dei capelli, e la tormalina, che emette naturalmente ioni per un effetto antistatico e brillantezza.

-45%SCONTOOra29,99 €Prezzo consigliato: 54,99 €RISPARMI 25,00 €Prime
⏳ Alla promozione mancano 10 giorni

Acquista suAmazon

Datamoney✨ Offerta generata dalla Monetizzazione Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

Rowenta ha presentato il 22 ottobre 2026 Air KeraStraight, un apparecchio per capelli che riunisce asciugatura e lisciatura attraverso l’azione combinata di aria direzionata e piastre riscaldate. Il modello, proposto a un prezzo consigliato di 174,99 euro, permette di lavorare sia sui capelli bagnati sia su quelli asciutti, con modalità e temperature differenti. La funzione centrale è la possibilità di asciugare e lisciare i capelli nello stesso passaggio.

La piastra Air KeraStraight utilizza un motore digitale capace, secondo le specifiche del marchio, di produrre un flusso d’aria fino a 160 chilometri orari. Il peso dichiarato è di 390 grammi, escluso il cavo: un dato da distinguere quindi dal peso complessivo dell’apparecchio durante l’utilizzo o il trasporto.

Come cambiano asciugatura e rifinitura

Il funzionamento prevede due modalità principali, Wet e Dry. La prima è dedicata ai capelli bagnati e comprende due fasi: inizialmente le piastre rimangono chiuse mentre il dispositivo asciuga; successivamente vengono aperte per affiancare all’asciugatura l’azione lisciante. In questa seconda fase, aria e superfici riscaldate lavorano insieme sulla chioma.

Non perdere le notizie che contano

Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox.

Offerte imperdibili dai partner di assodigitale

Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google
Seguici su Google e non perdere nulla
Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono.
Seguici su
Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

Per la lavorazione in modalità Wet, le temperature delle piastre sono comprese tra 80 e 140 °C. La modalità Dry serve invece alla rifinitura sui capelli asciutti e utilizza valori più elevati, da 150 a 210 °C. Non si tratta dunque di un’unica impostazione da mantenere per tutta la procedura: il passaggio dall’asciugatura alla finitura comporta anche un diverso intervallo di calore.

Le regolazioni disponibili comprendono tre velocità, quattro impostazioni del flusso d’aria e sei livelli di temperatura delle piastre. L’intervallo complessivo va da 80 a 210 °C, ma le temperature accessibili dipendono dalla modalità selezionata. La distinzione tra Wet e Dry riguarda quindi sia la fase di utilizzo sia le condizioni di funzionamento.

La tecnologia e le condizioni dei test

Il sistema denominato Air Keratin associa un rivestimento in cheratina, il flusso d’aria direzionato e un controllo termico che, secondo Rowenta, arriva a effettuare fino a 1.000 verifiche al secondo. A questa combinazione il produttore collega la dichiarazione di preservare il 100% della cheratina del capello.

Il dato deriva da prove di laboratorio svolte nel maggio 2026 su ciocche: per i capelli asciutti è stata utilizzata una temperatura di 180 °C, mentre per quelli bagnati i test sono stati eseguiti a 80 e 140 °C. Sono queste le condizioni indicate a sostegno della percentuale dichiarata, che non va quindi separata dal contesto delle verifiche effettuate.

È presente anche un generatore ionico, al quale Rowenta attribuisce una riduzione dell’effetto crespo e dell’elettricità statica. Per morbidezza e luminosità, il riferimento fornito dal marchio è una valutazione condotta in Francia su 30 donne dopo un mese di utilizzo, con un confronto rispetto ai capelli lasciati asciugare all’aria.

Prezzo e caratteristiche da confrontare

Il prezzo consigliato di 174,99 euro accompagna un dispositivo che concentra nello stesso apparecchio le fasi di asciugatura, lisciatura e rifinitura. Nella scheda del prodotto sul sito Rowenta il modello è identificato come piastra ad aria 3-in-1. Per valutarne le caratteristiche, i riferimenti concreti sono le regolazioni disponibili, gli intervalli termici delle due modalità e il peso senza cavo, mantenendo distinte le specifiche tecniche dai benefici dichiarati dal produttore.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

Non perdere gli errori di prezzo clamorosi su Amazon!

Iscriviti al canale Telegram e ricevili in tempo reale

Unisciti al canale Telegram

Guide agli acquisti su Amazon

AudioLe migliori casse Bluetooth economiche di agosto 2026AudioLe migliori cuffie Bluetooth over-ear di agosto 2026AudioLe migliori cuffie wireless di agosto 2026
Vedi tutte le guide agli acquisti su Amazon

Le notizie più lette su Assodigitale

#1
PRODOTTI
ARXivar integra l’IA nei workflow e potenzia fatturazione e firme
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 16 ott
#2
FINTECH
Banca Finnat Euramerica adotta Bloomberg per tesoreria e rischi
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 21 ott
#3
AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Fastweb + Vodafone potenzierà il supercomputer per l’AI delle imprese
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 21 ott
#4
EVENTI
Forum Retail mette al centro moda, IA e mercato dell’usato
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 21 ott
#5
SMART CITIES
Daikin a Condominio Experience: focus sulle pompe di calore
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 21 ott
Le altre notizie più lette
Datamoney✨ Classifica generata dalla Agentic AI (REDAZIONE AI) di Datamoney.ch
Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
#ASSODIGITALE.

Il sito e il marchio ASSODIGITALE.IT sono di proprietà di Novaretis Sagl, con sede legale e operativa in Via Castausio 17, 6901 Lugano, Svizzera (Numero Registro delle Imprese ID CH-501.402.196.25, P. IVA CHE-221.656.101 IVA). Tutti i diritti sono riservati © Copyright 2004–2026.

Sotto il patrocinio dello Swiss Blockchain Consortium

DatamoneySito gestito con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.