22 Ottobre 2026

/ Home/PRODOTTI/Rowenta presenta Air KeraStraight: asciuga e liscia i capelli

La notizia in sintesi Rowenta presenta Air KeraStraight, una piastra ad aria che combina asciugatura e lisciatura.

Le modalità Wet e Dry prevedono temperature diverse, comprese complessivamente tra 80 e 210 °C.

Il dispositivo pesa 390 grammi senza cavo e ha un prezzo consigliato di 174,99 euro.

La dichiarazione sulla conservazione della cheratina si basa su test di laboratorio condotti su ciocche.

Rowenta ha presentato il 22 ottobre 2026 Air KeraStraight, un apparecchio per capelli che riunisce asciugatura e lisciatura attraverso l’azione combinata di aria direzionata e piastre riscaldate. Il modello, proposto a un prezzo consigliato di 174,99 euro, permette di lavorare sia sui capelli bagnati sia su quelli asciutti, con modalità e temperature differenti. La funzione centrale è la possibilità di asciugare e lisciare i capelli nello stesso passaggio.

La piastra Air KeraStraight utilizza un motore digitale capace, secondo le specifiche del marchio, di produrre un flusso d’aria fino a 160 chilometri orari. Il peso dichiarato è di 390 grammi, escluso il cavo: un dato da distinguere quindi dal peso complessivo dell’apparecchio durante l’utilizzo o il trasporto.

Come cambiano asciugatura e rifinitura

Il funzionamento prevede due modalità principali, Wet e Dry. La prima è dedicata ai capelli bagnati e comprende due fasi: inizialmente le piastre rimangono chiuse mentre il dispositivo asciuga; successivamente vengono aperte per affiancare all’asciugatura l’azione lisciante. In questa seconda fase, aria e superfici riscaldate lavorano insieme sulla chioma.

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Per la lavorazione in modalità Wet, le temperature delle piastre sono comprese tra 80 e 140 °C. La modalità Dry serve invece alla rifinitura sui capelli asciutti e utilizza valori più elevati, da 150 a 210 °C. Non si tratta dunque di un’unica impostazione da mantenere per tutta la procedura: il passaggio dall’asciugatura alla finitura comporta anche un diverso intervallo di calore.

Le regolazioni disponibili comprendono tre velocità, quattro impostazioni del flusso d’aria e sei livelli di temperatura delle piastre. L’intervallo complessivo va da 80 a 210 °C, ma le temperature accessibili dipendono dalla modalità selezionata. La distinzione tra Wet e Dry riguarda quindi sia la fase di utilizzo sia le condizioni di funzionamento.

La tecnologia e le condizioni dei test

Il sistema denominato Air Keratin associa un rivestimento in cheratina, il flusso d’aria direzionato e un controllo termico che, secondo Rowenta, arriva a effettuare fino a 1.000 verifiche al secondo. A questa combinazione il produttore collega la dichiarazione di preservare il 100% della cheratina del capello.

Il dato deriva da prove di laboratorio svolte nel maggio 2026 su ciocche: per i capelli asciutti è stata utilizzata una temperatura di 180 °C, mentre per quelli bagnati i test sono stati eseguiti a 80 e 140 °C. Sono queste le condizioni indicate a sostegno della percentuale dichiarata, che non va quindi separata dal contesto delle verifiche effettuate.

È presente anche un generatore ionico, al quale Rowenta attribuisce una riduzione dell’effetto crespo e dell’elettricità statica. Per morbidezza e luminosità, il riferimento fornito dal marchio è una valutazione condotta in Francia su 30 donne dopo un mese di utilizzo, con un confronto rispetto ai capelli lasciati asciugare all’aria.

Prezzo e caratteristiche da confrontare

Il prezzo consigliato di 174,99 euro accompagna un dispositivo che concentra nello stesso apparecchio le fasi di asciugatura, lisciatura e rifinitura. Nella scheda del prodotto sul sito Rowenta il modello è identificato come piastra ad aria 3-in-1. Per valutarne le caratteristiche, i riferimenti concreti sono le regolazioni disponibili, gli intervalli termici delle due modalità e il peso senza cavo, mantenendo distinte le specifiche tecniche dai benefici dichiarati dal produttore.