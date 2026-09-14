14 Settembre 2026

/ Home/INTERNET/eBay Live avvia una settimana di dirette dedicate ai Pokémon

La notizia in sintesi eBay Live dedica ai Pokémon una settimana di dirette dal 16 settembre.

Le trasmissioni includono aste su carte, box, accessori ed edizioni speciali.

Nei primi sei mesi 2026 eBay ha registrato oltre 500 ricerche Pokémon al minuto.

eBay sarà main sponsor di CardExpo Italia il 26 e 27 settembre.

eBay Live avvierà mercoledì 16 settembre una programmazione dedicata ai Pokémon, in concomitanza con il trentesimo anniversario del franchise e con il lancio di una nuova espansione del Gioco di Carte Collezionabili. Per oltre una settimana, la piattaforma ospiterà dirette con venditori e collezionisti italiani, aste in tempo reale e appuntamenti dedicati a carte, box, accessori ed edizioni speciali.

Il canale sarà disponibile sulla homepage di eBay Live e attraverso un pulsante nell’app. Le dirette sono previste ogni giorno dalle 12 a mezzanotte: gli utenti potranno seguire le aste, dialogare con i venditori e approfondire caratteristiche e rarità dei prodotti in vendita.

Il calendario delle dirette

Il programma del 16 settembre prevede Kewinworld alle 14, con una diretta consultabile sulla pagina dell’evento, e due appuntamenti alle 20: quello di GS-GAMEON, disponibile qui, e quello di Cotegames, indicato nella relativa pagina di eBay Live.

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Giovedì 17 settembre sono in calendario GomGomCards alle 20 e Cotegames alla stessa ora. Il primo appuntamento è collegato alla diretta di GomGomCards, mentre il secondo sarà ospitato nella pagina dell’evento Cotegames.

Venerdì 18 settembre Kewinworld tornerà alle 14, con accesso dalla pagina dedicata. GomGomCards è previsto alle 19. Sabato 19 settembre, invece, il calendario segnala Impero Gran Maestro alle 19, con la trasmissione disponibile nella pagina dell’appuntamento.

Secondo quanto comunicato da eBay, le aste e le dirette potranno riguardare la nuova espansione del GCC Pokémon, carte gradate, box e altri oggetti legati al franchise. La formula punta a combinare la vendita con l’interazione diretta fra chi propone gli articoli e chi segue le trasmissioni.

“Quello dei Pokémon è un fenomeno che attraversa le generazioni e continua a rinnovarsi, unendo la nostalgia di chi è cresciuto con il brand alla passione di nuovi fan e collezionisti alla ricerca di carte e pezzi speciali”, commenta Lorenzo Leonardi, eBay Live Category Lead IT. “In occasione del trentesimo anniversario e del lancio della nuova espansione del GCC Pokémon, eBay Live riunisce in uno spazio dedicato una programmazione speciale di eventi pensati per la community italiana, offrendo agli appassionati l’opportunità di interagire in tempo reale con venditori specializzati e vivere il lancio in modo ancora più partecipativo e coinvolgente.”

Le ricerche su Pokémon

eBay riferisce che, nei primi sei mesi del 2026, le ricerche globali di prodotti Pokémon sulla piattaforma hanno superato in media le 500 al minuto, rispetto alle 360 al minuto indicate per il 2025. In Italia, “Pokémon” risulta la parola chiave più cercata su eBay.it per il terzo anno consecutivo dal 2024.

La classifica italiana delle ricerche nella prima metà del 2026 mette Charizard al primo posto, seguito da Pikachu, Gengar, Mewtwo e Mew. A giugno, sempre secondo i dati diffusi dall’azienda, sono aumentate anche le ricerche di merchandising e accessori: orologi Pokémon Seiko (+240%), stampe Pokémon Print (+800%), raccoglitori per carte (+220%), zaini (+170%) e borse (+150%).

Fra le espansioni storiche delle carte, eBay segnala incrementi nelle ricerche per Pokémon Forbidden Light, Cosmic Eclipse e Legendary Treasures (+70%), Breakpoint (+60%) e Southern Islands (+50%).

CardExpo Italia a fine settembre

La programmazione sulle carte collezionabili proseguirà il 26 e 27 settembre, quando eBay sarà main sponsor di CardExpo Italia. Durante l’evento sono previste sessioni Live con venditori attivi nel settore delle trading cards. La manifestazione è dedicata alla compravendita, allo scambio e al gioco con carte Pokémon, One Piece e altri TCG.

L’iniziativa concentra quindi le attività della piattaforma sul periodo di uscita della nuova espansione, affiancando alle vendite online un calendario di contenuti dal vivo e la presenza a un appuntamento dedicato al collezionismo di carte.

FAQ

Quando iniziano le dirette Pokémon su eBay Live?

Mercoledì 16 settembre 2026 parte la programmazione speciale, prevista per oltre una settimana con dirette quotidiane dalle 12 a mezzanotte.

Quali prodotti saranno proposti nelle aste?

Carte della nuova espansione, carte gradate, box, edizioni speciali, gadget e altri prodotti del franchise Pokémon potranno comparire nelle dirette.

Quali Pokémon sono più cercati su eBay.it?

Charizard guida la classifica italiana del primo semestre 2026, seguito da Pikachu, Gengar, Mewtwo e Mew.

Quando si svolge CardExpo Italia?

CardExpo Italia si terrà il 26 e 27 settembre 2026 e includerà alcune sessioni Live con seller di trading cards.

Come è stato realizzato questo articolo?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.