Intel conferma il ritorno dell’Hyper-Threading sugli Xeon 8 del 2028

27 Luglio 2026

La notizia in sintesi

Intel reintrodurrà l’Hyper-Threading negli Xeon 8 Coral Rapids nel 2028.

reintrodurrà l’Hyper-Threading negli nel 2028. La decisione è stata comunicata durante i risultati finanziari del secondo trimestre 2026.

Il ritorno dell’SMT riguarda i server e punta a rafforzare la competitività nei data center.

Coral Rapids dovrebbe coincidere con la produzione su larga scala del nodo Intel 14A.

(Riassunto generato con AI)

Intel rilancia l’Hyper-Threading nei server

Intel ha confermato che l’Hyper-Threading tornerà nei processori server Xeon 8 “Coral Rapids”, famiglia prevista nel 2028 e destinata ai data center. L’annuncio è stato formulato durante la presentazione dei risultati finanziari del secondo trimestre 2026, quando il CEO Lip-Bu Tan ha illustrato le iniziative per rafforzare il gruppo nei segmenti enterprise e retail. Il ritorno del Simultaneous Multi-Threading, o SMT, segna un cambio di impostazione dopo la progressiva riduzione della funzione nelle più recenti piattaforme Intel.

La tecnologia consentirà a ciascun core fisico di elaborare due thread hardware contemporaneamente, una caratteristica storicamente utile nei carichi di lavoro molto parallelizzati. Per Intel, la scelta si affianca all’obiettivo di aumentare ulteriormente le prestazioni single-thread. La direzione indicata dall’azienda riguarda quindi soprattutto l’equilibrio tra capacità di calcolo per core, densità dei core e risposta alle esigenze dei carichi server.

Dalla rimozione al ritorno dell’SMT

La traiettoria di Intel era iniziata con Alder Lake nel 2021, prima generazione desktop con architettura ibrida. In quella piattaforma l’Hyper-Threading era riservato ai Performance Core, mentre gli Efficiency Core disponevano di un solo thread hardware. Il passaggio successivo è stato più netto: la tecnologia è stata eliminata dai processori consumer Arrow Lake-S e poi dalla serie Core Ultra 200.

Nel comparto server il quadro è rimasto differenziato. Gli attuali Xeon 6 Granite Rapids utilizzano ancora Performance Core con Hyper-Threading e arrivano fino a 128 core fisici e 256 thread. Al contrario, gli Xeon 6+ Clearwater Forest, realizzati con processo produttivo Intel 18A, adottano fino a 288 Efficiency Core senza supporto SMT.

Anche la futura generazione Xeon 7 “Diamond Rapids”, attesa prima di Coral Rapids, dovrebbe rinunciare all’Hyper-Threading: le indiscrezioni indicano 192 Performance Core e 192 thread. Il ritorno previsto con Coral Rapids evidenzia quindi che Intel non considera più il solo incremento dei core fisici sufficiente a coprire tutte le necessità del mercato data center.

Coral Rapids e il nodo Intel 14A

La roadmap colloca gli Xeon 8 Coral Rapids nel 2028, in parallelo con l’avvio della produzione su larga scala del processo Intel 14A. Il nodo dovrebbe essere impiegato con ogni probabilità nelle compute tile di nuova generazione. L’elemento rilevante non è soltanto il ritorno di una funzione tecnica: Intel recupera un’impostazione già adottata negli Xeon e nei Pentium 4 dei primi anni Duemila.

Al momento non è stata annunciata una reintroduzione dell’SMT nei processori consumer. L’ipotesi resta però aperta, mentre la priorità dichiarata riguarda il rilancio della competitività delle piattaforme server e data center.

FAQ

Quando arriveranno gli Xeon 8 Coral Rapids?

Sì, Intel indica il 2028 come periodo previsto per l’arrivo della piattaforma Xeon 8 “Coral Rapids”.

Che cos’è l’Hyper-Threading di Intel?

Sì, è la tecnologia Intel che permette a un singolo core fisico di eseguire contemporaneamente due thread hardware.

Quali Xeon mantengono oggi l’Hyper-Threading?

Sì, gli attuali Xeon 6 Granite Rapids mantengono l’Hyper-Threading sui Performance Core, fino a 128 core fisici e 256 thread.

Clearwater Forest supporta il Simultaneous Multi-Threading?

No, Xeon 6+ Clearwater Forest usa esclusivamente Efficiency Core e non supporta SMT, arrivando fino a 288 core.

Come è stata verificata questa informazione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Hardware Upgrade.