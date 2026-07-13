13 Luglio 2026

Home / FINTECH / Pensioni agosto 2026, accrediti il 1° agosto alle Poste e il 3 in banca

La notizia in sintesi

INPS pagherà le pensioni di agosto in due date distinte.

pagherà le pensioni di agosto in due date distinte. Il rimborso Irpef del 730 può aumentare il cedolino.

I conguagli a debito comportano trattenute direttamente sull’assegno.

Possibile quattordicesima per chi non l’ha ricevuta a luglio.

Riassunto generato con AI

Pensioni agosto: calendario e rimborsi fiscali

INPS prevede per agosto 2026 un calendario differenziato per i pensionati italiani: il pagamento partirà sabato 1° agosto per chi riceve la pensione tramite Poste Italiane, mentre l’accredito bancario arriverà lunedì 3 agosto. La differenza dipende dal fatto che il primo giorno del mese cade di sabato, quindi non è bancabile per gli istituti di credito. Nei cedolini di agosto potranno inoltre comparire i primi rimborsi Irpef legati al modello 730, rendendo l’importo più elevato per i contribuenti che hanno maturato un credito fiscale e inviato presto la dichiarazione.

Il doppio appuntamento riguarda conti BancoPosta, libretti di risparmio e PostePay Evolution, oltre ai ritiri in contanti agli uffici postali. Per il contante resta prevista la consueta organizzazione per ordine alfabetico, pensata per distribuire gli accessi agli sportelli. Il calendario segue la regola ordinaria indicata dall’INPS: la pensione viene corrisposta il primo giorno bancabile del mese, salvo le eccezioni previste per gennaio.

730, trattenute e altre voci nel cedolino

Il rimborso Irpef non è automatico per tutti e dipende dalla data di trasmissione del 730. Chi ha inviato la dichiarazione entro maggio, indicando un credito, dovrebbe ricevere il conguaglio nel cedolino di agosto; per gli invii effettuati a giugno l’attesa si sposta a settembre, mentre quelli successivi saranno lavorati nei mesi seguenti. Il credito nasce dal ricalcolo dell’imposta dovuta, considerando detrazioni e deduzioni, incluse in molti casi spese sanitarie, interessi del mutuo, spese scolastiche e premi assicurativi.

Lo stesso meccanismo può produrre invece un conguaglio a debito: in quel caso l’INPS recupera l’importo dovuto direttamente dalla pensione. Per trattamenti fino a 18.000 euro annui e debiti superiori a 100 euro, il recupero è rateizzato da maggio a novembre 2026. È un elemento rilevante per leggere correttamente il cedolino: un assegno più basso non segnala necessariamente una variazione della pensione, ma può riflettere il saldo fiscale derivante dalla dichiarazione.

Ad agosto può arrivare anche la quattordicesima per gli aventi diritto che non l’abbiano già ricevuta a luglio. Circa un milione di pensionati potrebbe inoltre ricevere lettere dell’INPS relative all’indagine reputazionale 2026: si tratta di inviti a esprimere opinioni e suggerimenti sull’Istituto. Le addizionali regionali e comunali restano infine una delle voci che possono ridurre l’effetto percepito degli adeguamenti pensionistici.

Rimborsi diretti con tempi diversi

Il cedolino previdenziale non sarà il canale di rimborso per chi non ha un sostituto d’imposta o ha scelto l’accredito diretto dell’Agenzia delle Entrate. In questi casi il pagamento avviene tramite bonifico, con tempistiche più lunghe: entro dicembre 2026 per importi fino a 4.000 euro ed entro marzo 2027 per cifre superiori o sottoposte a controlli. La verifica del cedolino di agosto consente quindi di distinguere fra pensione ordinaria, conguaglio fiscale, eventuale quattordicesima e trattenute.

FAQ

Quando arrivano le pensioni di agosto 2026?

Sì: il pagamento parte il 1° agosto per i titolari di strumenti Poste Italiane e il 3 agosto sui conti correnti bancari.

Chi riceve il rimborso 730 ad agosto?

Sì: chi ha trasmesso il modello 730 entro maggio e ha maturato un credito Irpef dovrebbe trovarlo nel cedolino di agosto.

Cosa accade con un conguaglio Irpef a debito?

Sì: l’INPS trattiene le somme dalla pensione; per specifici debiti superiori a 100 euro può applicare una rateizzazione fino a novembre.

La quattordicesima può arrivare ad agosto?

Sì: viene riconosciuta ad agosto agli aventi diritto che non l’hanno già percepita con il pagamento di luglio.

Come sono state verificate queste informazioni?

Sì: il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: QuiFinanza e la Repubblica.