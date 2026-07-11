11 Luglio 2026

Home / FINTECH / Lovaglio: «Mps vale più di 30 miliardi», valuteremo tutte le opzioni

La notizia in sintesi

Luigi Lovaglio ribadisce il valore strategico di Mps per il Paese.

ribadisce il valore strategico di per il Paese. La banca valuterà offerte e opzioni nell’interesse di clienti e azionisti.

L’ad non commenta l’operazione attribuita a Intesa Sanpaolo .

. Restano senza conferme ufficiali gli scenari alternativi citati da fonti di mercato.

(Riassunto generato con AI)

Mps, Lovaglio apre alla valutazione delle opzioni

Luigi Lovaglio, amministratore delegato di Banca Monte dei Paschi di Siena, ha affermato nelle ultime ore che l’istituto manterrà un approccio aperto nella valutazione delle opzioni strategiche, con l’obiettivo di perseguire il bene della banca e l’interesse dei soci. Il manager è intervenuto durante l’iniziativa La Terrazza, a San Casciano dei Bagni, in provincia di Siena.

Il confronto si inserisce nel quadro dell’operazione riferita a Intesa Sanpaolo, sulla quale Lovaglio ha chiarito di non potersi esprimere per le regole applicabili. Ha tuttavia confermato che Mps continuerà la propria attività ordinaria e analizzerà le offerte formulate e le alternative disponibili.

La ragione indicata dal ceo è la necessità di individuare la soluzione più favorevole, senza anticipare valutazioni su tempi, contenuti o soggetti coinvolti. Il messaggio rivolto al mercato è quindi di continuità operativa, ma anche di attenzione alle possibili evoluzioni strategiche dell’istituto senese.

Il valore della banca e il nodo delle offerte

Nel suo intervento, Lovaglio ha definito il Monte dei Paschi “una risorsa di grande valore per il Paese, più di quello che ci dicono, più dei 30 miliardi”. Una valutazione che attribuisce alla banca un rilievo non soltanto finanziario, ma anche territoriale e organizzativo.

Secondo l’amministratore delegato, il principale patrimonio dell’istituto è la sua rete: “La sua forza è nella rete di persone. È un’infrastruttura fortissima, una combinazione di capacità dei colleghi ma anche di affezione e di comunità”. Il riferimento lega il futuro della banca alla competenza interna e alla relazione costruita con clienti e territori.

Lovaglio ha aggiunto che il gruppo valuterà tutte le offerte e tutte le opzioni, sottolineando il dovere di cercare eventuali proposte migliori nell’interesse degli azionisti. Non ha invece risposto alle domande su una possibile prima valutazione, già dalla prossima settimana, dell’offerta di Intesa Sanpaolo e dell’ipotesi di aggregazione con Banco Bpm.

La prudenza del ceo appare coerente con una fase in cui le informazioni ufficiali restano limitate. Le dichiarazioni non definiscono una scelta, ma confermano che il vertice di Mps intende esaminare il ventaglio delle soluzioni senza vincolarsi pubblicamente a un singolo percorso.

Scenari alternativi ancora da confermare

Fonti di mercato citate da Adnkronos ritengono che il richiamo a possibili proposte migliori possa alimentare le indiscrezioni su una cosiddetta terza via. Tra le ipotesi riportate figura un possibile asse con Generali, alternativo all’operazione attribuita a Intesa Sanpaolo.

Secondo quanto riferito dal Sole 24 Ore, Lovaglio e l’amministratore delegato di Generali, Philippe Donnet, si sarebbero incontrati almeno due volte per discutere un progetto differente. Al momento, però, non esistono conferme ufficiali sull’avvio di un’operazione concreta.

La conseguenza immediata è che ogni scenario resta subordinato a offerte formali, valutazioni societarie e comunicazioni ufficiali. Per Mps, il punto centrale rimane la verifica comparativa delle opzioni disponibili.

FAQ

Cosa ha detto Luigi Lovaglio su Mps?

Sì, ha definito Mps una risorsa di grande valore per il Paese e ha richiamato la forza della rete di persone.

Mps ha deciso sull’operazione di Intesa?

No, Lovaglio ha spiegato di non potersi esprimere sull’operazione e ha rinviato ogni valutazione al momento opportuno.

Quali opzioni valuterà Monte dei Paschi?

Sì, la banca esaminerà tutte le offerte formulate e tutte le opzioni ritenute utili al bene dell’istituto e dei soci.

Esiste un accordo tra Mps e Generali?

No, le fonti citate riportano un’ipotesi di asse con Generali, ma precisano che mancano conferme ufficiali su un’operazione concreta.

Come sono state verificate queste informazioni?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Adnkronos e Agenzia ANSA.