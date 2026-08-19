19 Agosto 2026

/ Home/INTERNET/Apple TV 4K, il codice di macOS 26.7 indica un nuovo Siri Remote

La notizia in sintesi Apple prepara un possibile nuovo Siri Remote per la prossima Apple TV 4K.

prepara un possibile nuovo Siri Remote per la prossima Apple TV 4K. Un riferimento nel codice di macOS 26.7 indica un accessorio distinto dall’attuale modello.

indica un accessorio distinto dall’attuale modello. Il debutto della nuova Apple TV 4K è atteso entro l’autunno.

Prezzo, design e funzioni restano senza conferma ufficiale.

Apple TV 4K, tracce del nuovo Siri Remote

Apple potrebbe affiancare alla prossima Apple TV 4K un Siri Remote aggiornato: nelle ultime ore, riferimenti individuati nel codice di macOS 26.7 hanno riacceso l’attenzione sul futuro set-top box di Cupertino. La scoperta riguarda un dispositivo non ancora presentato ufficialmente e suggerisce che il telecomando sia già riconosciuto dai sistemi software dell’azienda. Il perché dell’interesse è semplice: il Siri Remote è il principale strumento fisico con cui gli utenti gestiscono l’esperienza televisiva di Apple.

Le informazioni disponibili non definiscono né l’aspetto né le nuove funzioni dell’accessorio, ma rafforzano l’ipotesi di un aggiornamento coordinato con il prossimo modello di Apple TV. Il lancio della nuova generazione viene indicato dalle fonti entro l’autunno, potenzialmente in occasione di un evento dedicato all’iPhone. Finché Apple non comunicherà dettagli ufficiali, ogni indicazione su specifiche, prezzi, disponibilità e mercati resterà non verificata.

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Il codice indica compatibilità, non specifiche

Il riferimento emerso nel software, riportato come “ATVRemote1,5”, viene associato a un nuovo telecomando per Apple TV. La sua presenza non equivale a una scheda tecnica: serve anzitutto a distinguere e gestire accessori, abbinamenti, aggiornamenti e compatibilità. Proprio per questo il dato è rilevante, ma va letto entro limiti chiari: conferma indirettamente lo sviluppo di un prodotto distinto, non le sue caratteristiche definitive.

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L’inserimento anticipato del supporto a hardware non annunciato nelle versioni dei sistemi operativi è una pratica utile per rendere i dispositivi pronti al lancio. In questo caso, il codice di macOS 26.7 offre una traccia verificabile dopo mesi di indiscrezioni sulla nuova Apple TV 4K. La ricostruzione è inoltre coerente con quanto anticipato da Mark Gurman di Bloomberg, secondo cui il prossimo modello potrebbe arrivare con un telecomando leggermente modificato.

Tra le possibilità citate, ma non confermate, c’è una funzione per localizzare più facilmente il Siri Remote smarrito in casa. L’ipotesi è l’integrazione di un chip Ultra Wideband, una tecnologia assimilata nel funzionamento a quella impiegata dagli AirTag. Non esistono però leak definitivi su questa funzione: presentarla come certa sarebbe prematuro.

Un aggiornamento pensato come pacchetto completo

Il possibile rinnovo del telecomando suggerisce che Apple non stia valutando soltanto un aggiornamento interno dell’Apple TV 4K. Secondo le indiscrezioni riportate, il box potrebbe adottare un chip A17 Pro o una soluzione più recente, ma anche questo elemento attende conferme. L’eventuale combinazione tra maggiore potenza e nuovo controllo remoto punterebbe a rendere più completo l’aggiornamento dell’ecosistema domestico.

Per ora, l’unico elemento concreto resta la distinzione software tra l’accessorio attuale e uno nuovo. Le analisi pubblicate da Felice Galluccio e Tiziana Foglio convergono su questo punto: la conferma finale potrà arrivare soltanto dalla presentazione di Apple.

FAQ

Che cosa indica ATVRemote1,5?

Sì, il riferimento indica un identificativo associato a un possibile nuovo telecomando destinato alla prossima Apple TV.

Il nuovo Siri Remote è ufficiale?

No, Apple non ha annunciato il prodotto: il segnale arriva esclusivamente da riferimenti nel codice di macOS 26.7.

Il telecomando potrà essere localizzato?

Forse, l’ipotesi riguarda un chip Ultra Wideband per ritrovarlo più facilmente, ma non esistono conferme tecniche ufficiali.

Quando potrebbe arrivare Apple TV 4K?

Sì, le fonti collocano il possibile lancio entro l’autunno, senza una data di presentazione confermata da Apple.

Come è stato verificato il contenuto?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: TecnoAndroid, punto-informatico.it.