iPhone 18 Pro costa circa 340 euro più di iPhone 17 Pro

21 Settembre 2026

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La notizia in sintesi Apple vende iPhone 18 Pro in Italia dal 18 settembre 2026.

vende in Italia dal 18 settembre 2026. Il modello da 256 GB costa circa 340 euro più di iPhone 17 Pro .

. Le novità principali riguardano fotocamera, chip A20 Pro, raffreddamento e ricarica.

Schermo, dimensioni, USB-C e risoluzione fotografica principale restano sostanzialmente allineati.

iPhone 18 Pro, confronto con iPhone 17 Pro

Apple ha messo in vendita in Italia dal 18 settembre 2026 iPhone 18 Pro, modello da 256 GB proposto intorno a 1.490 euro, mentre iPhone 17 Pro resta acquistabile nuovo attorno a 1.150 euro. Il confronto riguarda due smartphone della stessa fascia e dimensione, con schermo OLED da 6,3 pollici, risoluzione 2622×1206 e ProMotion fino a 120 Hz, ma con dotazioni rivolte a esigenze diverse. La nuova generazione interessa soprattutto chi cerca controllo manuale della luce nelle fotografie e maggiore tenuta sotto carichi grafici prolungati; per messaggi, social, navigazione e scatti automatici, il precedente conserva caratteristiche centrali e un divario di prezzo rilevante.

Fotocamera, chip e autonomia: cosa cambia davvero

Il salto più evidente di iPhone 18 Pro è la fotocamera Fusion da 48 megapixel con apertura variabile, mentre su iPhone 17 Pro l’apertura della principale è fissa a ƒ/1.78. Il nuovo modello consente di selezionare ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8 o ƒ/4 e offre Pro Controls per intervenire anche su tempo di scatto e bilanciamento del bianco: strumenti utili a chi vuole gestire profondità di campo ed esposizione, non una garanzia automatica di immagini migliori. Chiudere il diaframma aumenta infatti la profondità di campo, ma riduce la luce raccolta e richiede un diverso equilibrio con sensibilità e tempo di posa.

Sul fronte delle prestazioni, A20 Pro porta la GPU da sei a sette core e affianca una camera di vapore che Apple dichiara tripla per superficie rispetto a quella del modello precedente, un vantaggio soprattutto nei giochi e nelle elaborazioni sostenute. L’autonomia video dichiarata sale da 31 a 34 ore, mentre la ricarica fino al 50% richiede circa 15 minuti con un alimentatore da almeno 60 W a tensione regolabile.

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Prezzo e accessori orientano la scelta

I circa 340 euro di differenza tra le versioni da 256 GB non aggiungono spazio di archiviazione, né modificano display, ingombri, USB-C o accesso all’ecosistema Apple. Per chi possiede già iPhone 17 Pro, la distanza tra i listini non coincide con il costo effettivo dell’upgrade, che dipende dal valore di ritiro o rivendita del dispositivo attuale. Il nuovo alimentatore necessario per ottenere la ricarica dichiarata più rapida può inoltre incidere sulla spesa complessiva.

FAQ

Qual è il prezzo di iPhone 18 Pro?

La versione da 256 GB costa circa 1.490 euro in Italia, contro circa 1.150 euro richiesti per iPhone 17 Pro nuovo.

Che apertura fotografica offre iPhone 18 Pro?

La fotocamera principale permette aperture ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8 e ƒ/4, rispetto all’apertura fissa ƒ/1.78 del precedente modello.

Quanto migliora l’autonomia video?

La riproduzione video dichiarata da Apple raggiunge 34 ore, tre ore oltre il massimo di 31 ore indicato per iPhone 17 Pro.

Quale caricatore serve per la ricarica rapida?

Un alimentatore da almeno 60 W a tensione regolabile consente il 50% circa in 15 minuti dichiarato per iPhone 18 Pro.

Quali fonti hanno supportato l’articolo?

La Redazione ha rielaborato con supervisione umana un’analisi incrociata di fonti stampa ufficiali e qualificate, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.