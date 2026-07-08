8 Luglio 2026

Home / INTERNET / Hayabusa2 invia le prime immagini di Torifune nella missione estesa

La notizia in sintesi

Hayabusa2 ha inviato le prime immagini dell’asteroide Torifune .

ha inviato le prime immagini dell’asteroide . Il sorvolo ravvicinato è stato effettuato il 5 luglio dalla sonda giapponese.

La missione estesa segna il primo obiettivo raggiunto dopo il ritorno dei campioni di Ryugu .

. Secondo ANSA, parte dei dati scientifici deve ancora essere trasmessa a Terra.

(Riassunto generato con AI)

Le prime immagini di Torifune

L’Agenzia spaziale giapponese ha diffuso le prime immagini dell’asteroide Torifune riprese dalla sonda Hayabusa2 durante il sorvolo ravvicinato del 5 luglio. La notizia, riportata da ANSA, riguarda il primo obiettivo di esplorazione raggiunto nella missione estesa della sonda, già nota per avere riportato sulla Terra nel 2020 i campioni dell’asteroide Ryugu.

Le immagini arrivano da una fase operativa cruciale, costruita per studiare da vicino il corpo minore e per testare capacità di navigazione in uno scenario ad alta complessità. Il valore della manovra sta sia nel risultato scientifico sia nella conferma dell’affidabilità tecnica di una missione che continua a produrre dati dopo uno dei rientri più significativi dell’esplorazione asteroidale recente.

Come è avvenuto il sorvolo

Hayabusa2 aveva iniziato a osservare Torifune già a metà giugno con la telecamera di navigazione ottica telescopica ONC-T, che ha ripreso direttamente l’asteroide il 20 giugno. Le osservazioni sono poi proseguite con l’obiettivo principale di supportare la navigazione durante l’avvicinamento.

Circa un’ora prima del massimo avvicinamento sono entrati in funzione anche lo spettrometro nel vicino infrarosso NIRS3, la termocamera a infrarossi e il Lidar per il rilevamento e la misurazione della luce. Queste attività sono proseguite fino a poco prima del punto più vicino, ma non è stato possibile continuarle dopo il superamento dell’asteroide.

Al momento, solo una parte dei dati scientifici raccolti è stata trasmessa a Terra, mentre il resto verrà inviato nelle future operazioni. Satoshi Tanaka, dell’Agenzia spaziale giapponese, ha sottolineato che “questo è uno degli incontri con asteroidi più ravvicinati mai tentati da una missione di questa classe”. Ha aggiunto che, grazie a tecniche di navigazione avanzate e alle capacità ingegneristiche della sonda, è stato possibile effettuare un sorvolo a una distanza di circa 1 chilometro.

Perché il passaggio è rilevante

Il passaggio vicino a Torifune rafforza il profilo di Hayabusa2 come piattaforma ancora centrale nell’esplorazione dei piccoli corpi del Sistema solare. Il dato più significativo, oltre alle immagini, è la qualità operativa della manovra in una fase estesa della missione.

La trasmissione parziale dei dati indica inoltre che il quadro scientifico non è ancora completo: nuovi elementi potranno emergere quando tutto il materiale sarà ricevuto e analizzato a Terra. Questo rende il sorvolo non solo un traguardo tecnico già raggiunto, ma anche una tappa destinata ad avere effetti nelle prossime valutazioni scientifiche della missione.

FAQ

Che cos’è Torifune?

Sì, è un asteroide osservato da Hayabusa2 e primo obiettivo raggiunto nella missione estesa della sonda giapponese.

Quando è avvenuto il sorvolo?

Sì, il sorvolo ravvicinato di Torifune è stato effettuato il 5 luglio, come riferito dalla fonte.

Quali strumenti sono stati usati?

Sì, sono stati impiegati ONC-T, lo spettrometro NIRS3, la termocamera a infrarossi e il Lidar.

Quanto si è avvicinata Hayabusa2?

Sì, secondo Satoshi Tanaka, la sonda ha effettuato il sorvolo a circa 1 chilometro di distanza.

Da quali fonti è verificata la notizia?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Agenzia ANSA.