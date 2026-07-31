Amazon Family arriva in Italia: Prime condiviso con un altro adulto

31 Luglio 2026

La notizia in sintesi

Amazon Family debutta in Italia per gli abbonati Prime .

debutta in Italia per gli abbonati . Un secondo adulto può usare diversi vantaggi senza condividere l’account.

Ordini, preferenze e impostazioni di sicurezza restano separati.

Il rilascio è iniziato il 30 luglio 2026.

Riassunto generato con AI

Amazon Family amplia Prime in Italia

Amazon Family è disponibile in Italia e consente al titolare di un abbonamento Amazon Prime di invitare un altro adulto del proprio nucleo familiare, estendendo una parte rilevante dei vantaggi inclusi senza costi aggiuntivi. Il rilascio è iniziato il 30 luglio 2026 e Amazon prevede la disponibilità per tutti i clienti italiani nei giorni successivi. La novità risponde all’esigenza di condividere servizi e consegne mantenendo distinti account, cronologie degli ordini, preferenze e credenziali personali.

Il soggetto centrale della nuova funzione è l’Amministratore di Amazon Family, cioè il titolare principale di Prime: invia l’invito a un altro adulto, che lo accetta dal proprio profilo Amazon. L’operazione non richiede password condivise, codici temporanei né accessi al conto dell’altro utente. L’obiettivo è rendere l’ecosistema Prime più fruibile nella quotidianità domestica, evitando che acquisti e suggerimenti personalizzati confluiscano in un unico profilo.

Vantaggi condivisi e gestione dei pagamenti

Tra i servizi condivisibili figurano le consegne Prime rapide e senza costi aggiuntivi, Amazon Music Prime, le offerte per abbonati, il Prime Day e la Festa delle Offerte Prime. Sono inclusi anche Prime Video nella versione con pubblicità e Amazon Luna, il servizio di cloud gaming dell’azienda. La disponibilità concreta dei singoli vantaggi resta comunque soggetta ai rispettivi termini di servizio e all’abbonamento Prime dell’amministratore.

La separazione delle identità digitali è uno degli elementi più rilevanti: ciascun membro conserva suggerimenti, impostazioni di sicurezza e cronologia degli acquisti. Un ordine eseguito da un utente non modifica quindi direttamente le raccomandazioni mostrate all’altro. Questa impostazione differenzia la condivisione dei benefici dalla condivisione integrale dell’account, con un impatto diretto su privacy e personalizzazione.

Per attivare la funzione, l’amministratore seleziona un solo metodo di pagamento da mettere a disposizione del secondo adulto. Chi lo utilizza visualizza esclusivamente le ultime quattro cifre della carta, il nome dell’intestatario, la scadenza e l’indirizzo di fatturazione. L’amministratore riceve una notifica dell’importo totale degli acquisti effettuati con quel metodo, mentre il membro invitato può scegliere una carta personale per ogni singolo ordine.

Prime punta a un uso familiare

La configurazione è accessibile da “Il mio account”, nella sezione “La tua Amazon Family”, dove si possono invitare membri, controllare gli account associati e gestire le impostazioni familiari. Il Family Hub raccoglie inoltre le funzioni collegate e i suggerimenti personalizzati relativi a Prime Video e Amazon Luna. L’iniziativa consolida la trasformazione di Prime da servizio di consegna a piattaforma che integra shopping, video, musica, gaming e servizi digitali.

In Italia Prime costa 4,99 euro al mese oppure 49,90 euro all’anno, con prova gratuita di 30 giorni per i clienti idonei. Amazon Family non crea un secondo abbonamento, ma estende alcuni vantaggi già compresi nel piano dell’amministratore. In prospettiva, la funzione può offrire alle famiglie con account separati un modello più ordinato per accedere ai servizi, mantenendo controllo sui pagamenti e autonomia dei profili.

FAQ

Chi può essere invitato in Amazon Family?

Sì, l’amministratore Prime può invitare un altro adulto appartenente al proprio nucleo familiare tramite il suo profilo Amazon.

Amazon Family richiede un secondo abbonamento?

No, Amazon Family non richiede supplementi: il titolare deve soltanto mantenere attivo il proprio abbonamento Amazon Prime.

Quali vantaggi Prime vengono condivisi?

Sì, sono condivisibili consegne Prime, Amazon Music Prime, offerte, Prime Day, Festa delle Offerte Prime, Prime Video con pubblicità e Amazon Luna.

Gli ordini restano privati tra i membri?

Sì, ogni adulto conserva cronologia ordini, suggerimenti personalizzati e impostazioni di sicurezza separati dall’altro profilo.

Come è stata verificata questa novità?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Tom’s Hardware.