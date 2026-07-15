15 Luglio 2026

Home / INTERNET / Siri AI debutta su Apple Watch e iPhone con nuove funzioni

La notizia in sintesi

Apple estende Siri AI su iPhone , Apple Watch , Mac e altri dispositivi compatibili.

estende Siri AI su , , e altri dispositivi compatibili. Il nuovo assistente usa contesto personale, ricerca integrata e consapevolezza di ciò che appare sullo schermo.

Su watchOS 27, Siri AI punta a rendere l’orologio più utile nelle attività quotidiane.

Le funzioni restano in beta e richiedono hardware compatibile, inclusi iPhone 15 Pro o successivi.

(Riassunto generato con AI)

Siri AI trasforma l’assistente nell’ecosistema Apple

Apple sta portando Siri AI nel cuore dei suoi dispositivi con le beta di iOS 27 e watchOS 27, dopo aver mostrato l’evoluzione dell’assistente alla WWDC di giugno. La novità riguarda soprattutto gli utenti di iPhone e Apple Watch: Siri passa dai comandi vocali isolati a un sistema capace di collegare ricerche, app, messaggi, calendari, note e contenuti visualizzati sullo schermo.

Il motivo strategico è rendere l’esperienza coerente tra telefono, orologio, Mac, iPad e Vision Pro, evitando risposte o capacità differenti a seconda del dispositivo. David Clark, senior director of software engineering per watchOS, sintetizza l’obiettivo: “È una sola Siri AI”, con il contesto personale dello smartphone a supporto dell’interazione dal polso.

Il cambiamento è rilevante perché l’assistente diventa un livello operativo del sistema, accessibile anche dalla ricerca dell’iPhone e da una nuova app in stile chatbot. Secondo Nabila Popal di International Data Corporation, l’integrazione nell’intero ecosistema e nel sistema operativo è uno dei punti meglio realizzati.

L’ambizione, tuttavia, si misura con limiti concreti: le funzioni sono ancora in sviluppo, la risposta può richiedere tempo e le richieste formulate con precisione tendono a produrre risultati migliori.

Contesto personale, schermo e funzioni dal polso

Su iPhone, Siri AI crea un indice locale dei contenuti per interrogare informazioni distribuite fra messaggi, foto, calendario e app. Nel test raccontato da WIRED, l’indicizzazione ha richiesto poco più di una settimana su un iPhone 16 Pro Max, ma tempi e risultati possono variare in base a dispositivo, memoria e versione software.

Josh Clark, principal di Big Medium e coautore di Sentient Design: Crafting Intelligent Interfaces with AI, osserva che l’integrazione nel sistema consente a Siri di usare un contesto che servizi come ChatGPT e Claude non possono acquisire con la stessa immediatezza. Gli utenti possono inoltre disattivare, app per app, l’opzione che permette a Siri di apprendere dalle modalità d’uso.

La consapevolezza dello schermo amplia ulteriormente l’uso pratico: Siri può interpretare un contenuto visibile senza richiedere che ogni riferimento venga ripetuto. In un esempio, l’assistente ha ricostruito una domanda su Lorde, Meta e gli smart glasses AI partendo da post aperti su Bluesky, indicando il contesto di un festival a Madrid e collegamenti di approfondimento.

La fotocamera introduce inoltre una sezione dedicata a Siri per analizzare immagini, aggiungere richieste testuali o cercare risultati sul web. La nuova app conserva le conversazioni, con impostazioni per mantenerle per sempre, un anno o 30 giorni.

Su watchOS 27, il vantaggio principale è la continuità con l’iPhone: le richieste fatte dall’orologio compaiono nella stessa app e possono proseguire su telefono o Mac. Nei test di The Verge, Siri AI ha richiamato liste di Promemoria e consentito di spuntare elementi al polso, mentre segnala apertamente le operazioni che non può eseguire, proponendo alternative.

Non gestisce promemoria basati sulle previsioni meteo, ma può impostarli quando l’utente lascia un luogo. L’assistente può invece offrire informazioni generali, come spiegazioni sul colesterolo LDL o suggerimenti di stretching per il recupero nella corsa, senza trasformarsi in un servizio di raccomandazioni sanitarie proattive.

Il valore dipenderà da affidabilità e abitudini

La sfida per Apple non è soltanto aggiungere AI, ma convincere gli utenti a usare con regolarità un assistente storicamente percepito come marginale. Sul Watch, il nuovo gesto single tap per selezionare, insieme a Smart Stack, al sollevamento del polso per parlare e al wrist flick, rende l’interazione con una mano più immediata.

Workout Buddy amplia le analisi delle tendenze e ora supporta lo spagnolo, valutando anche elementi come il dislivello. Siri AI resta però soggetta a errori e latenze: il salto di qualità sarà verificabile soprattutto nella costanza dei risultati quotidiani.

FAQ

Quali iPhone supportano Siri AI?

Sì, Siri AI è disponibile da iPhone 15 Pro in poi; installare iOS 27 non garantisce automaticamente l’accesso sui modelli precedenti.

Come funziona il contesto personale di Siri?

Sì, Siri indicizza dati presenti sul dispositivo per collegare messaggi, foto, calendario e app, ma l’utente può limitare l’apprendimento per singola applicazione.

Siri AI può leggere ciò che appare sullo schermo?

Sì, può usare i dettagli visibili sul display per comprendere richieste contestuali, sfruttando una funzione di consapevolezza dello schermo già legata alla Visual Intelligence.

Quali novità arrivano su Apple Watch?

Sì, watchOS 27 aggiunge Siri AI sincronizzata con iPhone, un launcher rapido, single tap e aggiornamenti per Workout Buddy, incluse analisi più approfondite delle tendenze.

Come è stata verificata questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: The Verge e WIRED.