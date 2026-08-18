18 Agosto 2026

/ Home/INTERNET/Apple rilascia iOS 26.6.1: aggiornamento di sicurezza per 29 CVE

La notizia in sintesi Apple distribuisce aggiornamenti stabili per iPhone, iPad, Mac e Vision Pro.

distribuisce aggiornamenti stabili per iPhone, iPad, Mac e Vision Pro. iOS e iPadOS 26.6.1 correggono 29 vulnerabilità di sicurezza documentate.

Le beta 6 di iOS 27 e iPadOS 27 restano riservate agli sviluppatori.

iPhone XS, XS Max, XR e iPad 7 ricevono iOS 18.7.10.

Apple aggiorna i sistemi stabili e le beta 27

Apple ha rilasciato il 17 agosto 2026 una nuova serie di aggiornamenti software per i propri dispositivi, affiancando la sesta beta per sviluppatori di iOS 27 e iPadOS 27 alla manutenzione delle versioni stabili. La parte più rilevante della tornata riguarda iOS e iPadOS 26.6.1, disponibili per iPhone 11 e modelli successivi e per gli iPad compatibili, perché includono correzioni collegate a 29 identificativi CVE.

Nella stessa giornata sono arrivati anche macOS Tahoe 26.6.2, visionOS 26.6.1 e iOS e iPadOS 18.7.10. L’intervento conferma la strategia di Apple: trasferire sui rami stabili alcune correzioni già introdotte durante lo sviluppo della generazione software 27, senza interrompere il supporto ai dispositivi rimasti sulle piattaforme precedenti.

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iOS 27 e iPadOS 27 beta 6 condividono la build 24A5418b e restano destinate agli sviluppatori. Parallelamente, Apple ha aggiornato macOS 27, tvOS 27, visionOS 27 e watchOS 27, mantenendo distinti il percorso di test e la distribuzione delle patch per gli utenti delle versioni stabili.

Le 29 correzioni di sicurezza per iPhone e iPad

iOS e iPadOS 26.6.1 utilizzano la build 23G83 e portano nel canale stabile interventi già presenti nelle beta di iOS e iPadOS 27. Il documento di sicurezza di Apple elenca 29 CVE e interessa componenti centrali del sistema, fra cui Audio, ImageIO, IOGPUFamily, Kernel, Telephony e più moduli WebKit, compresi WebKit History e WebKit Storage.

I potenziali effetti descritti riguardano la perdita di dati sensibili, il denial-of-service, l’esecuzione di codice tramite immagini manipolate e la lettura o corruzione della memoria del kernel. Altri problemi di memoria potrebbero essere attivati attraverso contenuti web malevoli, un elemento che rende rilevante l’aggiornamento anche nell’uso quotidiano di browser e applicazioni che visualizzano pagine web.

Tra le vulnerabilità corrette figura inoltre la possibile intercettazione del traffico attraverso l’aggiramento dell’autenticazione IPSec. Il rilascio non aggiunge soltanto funzioni: concentra l’attenzione sulla riduzione delle superfici di attacco, documentando pubblicamente i componenti coinvolti e separando le patch stabili dalle build sperimentali destinate agli sviluppatori.

Per i Mac, macOS Tahoe 26.6.2 porta la build 25G83 e incorpora la stessa nuova serie di correzioni introdotta in precedenza nella beta di macOS 27. visionOS 26.6.1, invece, è identificato dalla build 23O780, mentre Apple raccoglie versioni, dispositivi supportati e date nel proprio riepilogo degli aggiornamenti di sicurezza.

Supporto prolungato per i dispositivi meno recenti

La tornata conserva un rilievo specifico per i dispositivi esclusi dal ramo 26. iOS e iPadOS 18.7.10, con build 22H374, sono stati distribuiti per iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR e iPad di settima generazione.

Questi modelli possono quindi ricevere la manutenzione prevista senza passare alla generazione software più recente. La scelta evidenzia una gestione parallela del ciclo di vita: da una parte le beta 27 per testare il software futuro, dall’altra aggiornamenti stabili e dedicati per proteggere l’ecosistema già in uso.

Il dato più concreto resta il trasferimento delle correzioni di sicurezza sul ramo 26.6.1. Per gli utenti compatibili, la disponibilità della build 23G83 rappresenta il punto di riferimento per verificare l’installazione dell’aggiornamento distribuito da Apple.

FAQ

Quali dispositivi ricevono iOS 26.6.1?

Sì, iOS 26.6.1 è disponibile per iPhone 11 e modelli successivi, secondo l’elenco di compatibilità indicato da Apple.

Quante vulnerabilità corregge iOS 26.6.1?

Sì, il documento di sicurezza di Apple associa iOS e iPadOS 26.6.1 a 29 identificativi CVE.

Qual è la build di iOS 27 beta 6?

Sì, iOS 27 e iPadOS 27 beta 6 condividono la build 24A5418b e sono rivolti agli sviluppatori.

Quali vecchi iPhone ricevono iOS 18.7.10?

Sì, iOS 18.7.10 è distribuito per iPhone XS, iPhone XS Max e iPhone XR, con build 22H374.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Tom’s Hardware.