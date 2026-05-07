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Tim aumenta i ricavi ma lo scontro con Sky rallenta la corsa ai profitti

Tim aumenta i ricavi ma lo scontro con Sky rallenta la corsa ai profitti

Tim e Fastweb+Vodafone, i numeri chiave dei conti del primo trimestre

Il gruppo Tim e l’alleanza Fastweb+Vodafone hanno pubblicato i risultati del primo trimestre 2024, offrendo un quadro aggiornato degli equilibri nel mercato tlc italiano ed europeo.
Le comunicazioni arrivano in Italia e in Svizzera, con il controllo di Poste su Tim e di Swisscom su Fastweb.
I conti fotografano la crescita dei ricavi di Tim a 3,3 miliardi di euro (+1,4%) e una redditività Fastweb+Vodafone a 460 milioni (+7,4%), mentre pesa sul gruppo guidato da Pietro Labriola la causa da 1,9 miliardi promossa da Sky sull’intesa Tim-DAZN.

In sintesi:

  • Ricavi Tim a 3,3 miliardi di euro nel trimestre, in crescita dell’1,4%.
  • Brasile e Tim Enterprise principali driver di crescita operativa per il gruppo.
  • Causa da 1,9 miliardi di Sky sull’accordo calcio Tim-DAZN.
  • Redditività Fastweb+Vodafone a 460 milioni, sinergie e dialogo torri con Inwit.

I risultati di Tim e l’impatto del contenzioso con Sky

Nei primi tre mesi dell’anno Tim, controllata da Poste, registra ricavi consolidati pari a 3,3 miliardi di euro, in crescita dell’1,4% su base annua.
Il contributo più rilevante arriva dal Brasile, con la controllata locale che mette a segno un aumento del 6,4%, confermando il Sudamerica come area strategica di espansione.
In Italia, la business unit Tim Enterprise cresce del 3,2%, sostenuta da servizi cloud, data center e soluzioni digitali per la Pubblica amministrazione e le grandi aziende.

Su questo quadro positivo pesa però il contenzioso con Sky, che ha avviato una causa da 1,9 miliardi di euro legata all’intesa sul calcio tra Tim e DAZN.
L’accordo commerciale per i diritti della Serie A è considerato da Sky restrittivo della concorrenza, ma l’amministratore delegato Pietro Labriola rivendica la correttezza dell’operazione, sottolineando che *“nell’accordo con DAZN nessuna chiusura al mercato”*.

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Sinergie Fastweb+Vodafone e nuovo equilibrio sulle torri Inwit

Parallelamente, l’asse Fastweb+Vodafone archivia un primo trimestre caratterizzato da una redditività di 460 milioni di euro, in aumento del 7,4% grazie alle sinergie industriali e all’ottimizzazione delle reti.
Il consolidamento delle infrastrutture e la condivisione degli investimenti su fibra e 5G riducono i costi operativi e rafforzano il posizionamento competitivo nei servizi a banda ultralarga per famiglie e imprese.

Il primo azionista Swisscom, che controlla Fastweb, si prepara a negoziare con Inwit, principale operatore italiano di torri per telecomunicazioni, per valorizzare il portafoglio di siti e migliorare la copertura radio.
Il possibile riassetto sulle torri potrebbe incidere sulle strategie di lungo periodo del settore, aumentando l’efficienza nella gestione delle infrastrutture passive e aprendo la strada a ulteriori alleanze industriali in Italia.

Prospettive competitive e nodi regolatori per il mercato tlc

La contemporanea crescita di Tim e dell’alleanza Fastweb+Vodafone anticipa una fase di maggiore concentrazione nel mercato italiano delle tlc, con focus su efficienza delle reti e servizi digitali avanzati.
Il contenzioso tra Sky e Tim sull’intesa con DAZN potrebbe però ridefinire i limiti concorrenziali negli accordi distribuzione-contenuti, influenzando il futuro delle offerte calcio e streaming.

In parallelo, la possibile riorganizzazione delle torri tramite il confronto tra Swisscom e Inwit può avere effetti sui costi di copertura 5G e sulla velocità di realizzazione delle reti.
Le prossime decisioni regolatorie e giudiziarie saranno determinanti per la sostenibilità economica degli operatori e per la qualità dei servizi offerti a consumatori e imprese.

FAQ

Quanto sono cresciuti i ricavi di Tim nel primo trimestre 2024?

I ricavi di Tim nel primo trimestre 2024 sono cresciuti dell’1,4%, arrivando a circa 3,3 miliardi di euro complessivi.

Quali segmenti generano la maggiore crescita per Tim?

La crescita di Tim è trainata principalmente dal Brasile, con +6,4%, e dalla divisione Tim Enterprise, in aumento del 3,2% nel trimestre.

A quanto ammonta la causa avviata da Sky contro Tim?

La causa promossa da Sky nei confronti di Tim sull’accordo con DAZN ammonta a circa 1,9 miliardi di euro.

Qual è la redditività registrata da Fastweb+Vodafone nel trimestre?

La combinazione Fastweb+Vodafone ha registrato nel primo trimestre una redditività pari a circa 460 milioni di euro, in crescita del 7,4%.

Quali sono le fonti alla base di questi dati sul settore tlc?

I dati derivano da un’elaborazione redazionale basata congiuntamente su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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