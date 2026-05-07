Home / INTERNET / Tim aumenta i ricavi ma lo scontro con Sky rallenta la corsa ai profitti

Tim e Fastweb+Vodafone, i numeri chiave dei conti del primo trimestre

Il gruppo Tim e l’alleanza Fastweb+Vodafone hanno pubblicato i risultati del primo trimestre 2024, offrendo un quadro aggiornato degli equilibri nel mercato tlc italiano ed europeo.

Le comunicazioni arrivano in Italia e in Svizzera, con il controllo di Poste su Tim e di Swisscom su Fastweb.

I conti fotografano la crescita dei ricavi di Tim a 3,3 miliardi di euro (+1,4%) e una redditività Fastweb+Vodafone a 460 milioni (+7,4%), mentre pesa sul gruppo guidato da Pietro Labriola la causa da 1,9 miliardi promossa da Sky sull’intesa Tim-DAZN.

In sintesi:

Ricavi Tim a 3,3 miliardi di euro nel trimestre, in crescita dell’1,4%.

a 3,3 miliardi di euro nel trimestre, in crescita dell’1,4%. Brasile e Tim Enterprise principali driver di crescita operativa per il gruppo.

principali driver di crescita operativa per il gruppo. Causa da 1,9 miliardi di Sky sull’accordo calcio Tim-DAZN .

sull’accordo calcio . Redditività Fastweb+Vodafone a 460 milioni, sinergie e dialogo torri con Inwit.

I risultati di Tim e l’impatto del contenzioso con Sky

Nei primi tre mesi dell’anno Tim, controllata da Poste, registra ricavi consolidati pari a 3,3 miliardi di euro, in crescita dell’1,4% su base annua.

Il contributo più rilevante arriva dal Brasile, con la controllata locale che mette a segno un aumento del 6,4%, confermando il Sudamerica come area strategica di espansione.

In Italia, la business unit Tim Enterprise cresce del 3,2%, sostenuta da servizi cloud, data center e soluzioni digitali per la Pubblica amministrazione e le grandi aziende.

Su questo quadro positivo pesa però il contenzioso con Sky, che ha avviato una causa da 1,9 miliardi di euro legata all’intesa sul calcio tra Tim e DAZN.

L’accordo commerciale per i diritti della Serie A è considerato da Sky restrittivo della concorrenza, ma l’amministratore delegato Pietro Labriola rivendica la correttezza dell’operazione, sottolineando che *“nell’accordo con DAZN nessuna chiusura al mercato”*.

Sinergie Fastweb+Vodafone e nuovo equilibrio sulle torri Inwit

Parallelamente, l’asse Fastweb+Vodafone archivia un primo trimestre caratterizzato da una redditività di 460 milioni di euro, in aumento del 7,4% grazie alle sinergie industriali e all’ottimizzazione delle reti.

Il consolidamento delle infrastrutture e la condivisione degli investimenti su fibra e 5G riducono i costi operativi e rafforzano il posizionamento competitivo nei servizi a banda ultralarga per famiglie e imprese.

Il primo azionista Swisscom, che controlla Fastweb, si prepara a negoziare con Inwit, principale operatore italiano di torri per telecomunicazioni, per valorizzare il portafoglio di siti e migliorare la copertura radio.

Il possibile riassetto sulle torri potrebbe incidere sulle strategie di lungo periodo del settore, aumentando l’efficienza nella gestione delle infrastrutture passive e aprendo la strada a ulteriori alleanze industriali in Italia.

Prospettive competitive e nodi regolatori per il mercato tlc

La contemporanea crescita di Tim e dell’alleanza Fastweb+Vodafone anticipa una fase di maggiore concentrazione nel mercato italiano delle tlc, con focus su efficienza delle reti e servizi digitali avanzati.

Il contenzioso tra Sky e Tim sull’intesa con DAZN potrebbe però ridefinire i limiti concorrenziali negli accordi distribuzione-contenuti, influenzando il futuro delle offerte calcio e streaming.

In parallelo, la possibile riorganizzazione delle torri tramite il confronto tra Swisscom e Inwit può avere effetti sui costi di copertura 5G e sulla velocità di realizzazione delle reti.

Le prossime decisioni regolatorie e giudiziarie saranno determinanti per la sostenibilità economica degli operatori e per la qualità dei servizi offerti a consumatori e imprese.

FAQ

Quanto sono cresciuti i ricavi di Tim nel primo trimestre 2024?

I ricavi di Tim nel primo trimestre 2024 sono cresciuti dell’1,4%, arrivando a circa 3,3 miliardi di euro complessivi.

Quali segmenti generano la maggiore crescita per Tim?

La crescita di Tim è trainata principalmente dal Brasile, con +6,4%, e dalla divisione Tim Enterprise, in aumento del 3,2% nel trimestre.

A quanto ammonta la causa avviata da Sky contro Tim?

La causa promossa da Sky nei confronti di Tim sull’accordo con DAZN ammonta a circa 1,9 miliardi di euro.

Qual è la redditività registrata da Fastweb+Vodafone nel trimestre?

La combinazione Fastweb+Vodafone ha registrato nel primo trimestre una redditività pari a circa 460 milioni di euro, in crescita del 7,4%.

Quali sono le fonti alla base di questi dati sul settore tlc?

I dati derivano da un’elaborazione redazionale basata congiuntamente su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.