18 Agosto 2026

/ Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/Un’IA progetta da zero i genomi di virus sintetici funzionanti

La notizia in sintesi Brian Hie guida un progetto tra Stanford University e Arc Institute.

guida un progetto tra Stanford University e Arc Institute. L’intelligenza artificiale ha generato genomi completi di batteriofagi sintetici.

Sedici sequenze ricostruite in laboratorio sono risultate funzionanti contro Escherichia coli.

La ricerca apre prospettive terapeutiche e rafforza il dibattito sulla sicurezza.

Virus sintetici progettati dall’intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale ha progettato genomi completi di virus sintetici capaci di funzionare, secondo il lavoro guidato dal ricercatore Brian Hie, attivo tra la Stanford University e l’Arc Institute. Il risultato, riportato il 18 agosto 2026 nel resoconto firmato da Manuel De Pandis, riguarda batteriofagi creati da zero mediante modelli addestrati su circa due milioni di virus esistenti.

La sperimentazione si colloca in laboratorio e non riguarda agenti patogeni per l’uomo: i batteriofagi attaccano esclusivamente i batteri, senza effetti su esseri umani, animali o piante. La rilevanza scientifica nasce dalla possibilità di generare sequenze genetiche nuove e selezionare quelle in grado di agire contro ceppi batterici difficili da trattare.

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Il progetto punta infatti a valutare nuove strade contro la resistenza batterica, ma rende necessario discutere anche limiti e garanzie nell’uso di strumenti capaci di progettare genomi virali.

Come sono stati ottenuti i batteriofagi funzionanti

I modelli di intelligenza artificiale hanno prodotto centinaia di migliaia di possibili sequenze genetiche, successivamente valutate dai ricercatori per individuare quelle ritenute più promettenti. Le sequenze selezionate sono state poi ricostruite in laboratorio: sedici hanno dimostrato di essere funzionanti.

Nello specifico, questi batteriofagi hanno agito contro ceppi di Escherichia coli che avevano già sviluppato resistenza ai virus naturali. È il dato più significativo del lavoro, perché mostra che le sequenze generate artificialmente possono colpire batteri laddove i sistemi naturali non avevano ottenuto lo stesso risultato.

Il genoma rappresenta il progetto genetico necessario al funzionamento del virus, ma il risultato descritto non equivale alla creazione di un patogeno umano. La scelta dei batteriofagi delimita il campo della ricerca a virus specifici per i batteri e riduce il rischio di una minaccia diretta alle persone.

Dal punto di vista applicativo, la ricerca suggerisce un possibile cambio di metodo: invece di cercare soltanto virus già presenti in natura, l’intelligenza artificiale potrebbe aiutare a ideare candidati mirati. L’ipotesi indicata è quella di batteriofagi progettati per contrastare batteri sempre più resistenti agli antibiotici.

Restano però centrali la selezione sperimentale e la verifica in laboratorio. Il modello ha generato molte sequenze, mentre solo una parte limitata è stata ricostruita e si è dimostrata effettivamente attiva.

Le implicazioni per terapie e sicurezza

La dimostrazione amplia le prospettive per lo sviluppo di nuove terapie contro infezioni batteriche resistenti agli antibiotici. Virus disegnati su misura potrebbero offrire opzioni oggi difficili da immaginare, purché ogni candidato venga sottoposto a controlli rigorosi.

Allo stesso tempo, la capacità di costruire genomi virali dal nulla pone interrogativi sulla gestione della tecnologia. Il caso riguarda per ora soltanto batteriofagi, ma evidenzia l’esigenza di definire paletti contro eventuali usi impropri.

La conseguenza più immediata è quindi duplice: accelerare la ricerca biologica e rafforzare l’attenzione sulla sicurezza dei processi di progettazione genetica assistiti dall’AI.

FAQ

Cosa ha progettato l’intelligenza artificiale?

Sì, ha generato genomi completi di batteriofagi sintetici, cioè virus che attaccano esclusivamente i batteri e non esseri umani, animali o piante.

Chi ha guidato la ricerca sui batteriofagi?

Sì, il lavoro è stato guidato da Brian Hie, ricercatore attivo tra la Stanford University e l’Arc Institute.

Quanti genomi sintetici hanno funzionato?

Sì, sedici sequenze genetiche, dopo essere state ricostruite in laboratorio, si sono rivelate funzionanti contro ceppi di Escherichia coli.

I virus creati dall’AI sono pericolosi per l’uomo?

Sì, la fonte chiarisce che non sono patogeni umani: si tratta di batteriofagi, progettati per colpire batteri senza effetti diretti su persone, animali o piante.

Da quali fonti deriva questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui TecnoAndroid.