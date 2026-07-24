LG disattiverà i pop-up McAfee installati sui PC tramite i monitor

24 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

LG disattiverà i pop-up promozionali di McAfee distribuiti tramite Windows Update.

disattiverà i pop-up promozionali di distribuiti tramite Windows Update. L’app LG Monitor App Installer veniva installata automaticamente con alcuni monitor.

Microsoft è intervenuta dopo segnalazioni e proteste degli utenti Windows 11.

è intervenuta dopo segnalazioni e proteste degli utenti Windows 11. McAfee non risultava installato senza consenso, secondo la posizione ufficiale di LG.

(Riassunto generato con AI)

LG ferma i pop-up McAfee sui monitor

LG ha accettato di disattivare i pop-up pubblicitari di McAfee mostrati sui PC Windows 11 dopo il collegamento di alcuni suoi monitor, in particolare della linea gaming UltraGear. L’intervento arriva nelle ultime ore dopo le segnalazioni degli utenti, che hanno rilevato l’installazione silenziosa dell’app LG Monitor App Installer attraverso Windows Update.

Il problema si manifestava quando il display veniva connesso a un computer: insieme ai driver, Windows poteva recuperare e installare in background l’app associata al dispositivo. Al successivo avvio del PC, il software visualizzava nell’angolo inferiore destro un invito a provare McAfee Plus Premium per 30 giorni.

L’episodio ha sollevato contestazioni perché l’utility veniva distribuita senza una richiesta preventiva esplicita all’utente, pur sfruttando i canali ufficiali dell’ecosistema Windows. Pavan Davuluri, vicepresidente esecutivo della divisione Windows e dispositivi di Microsoft, ha comunicato che LG disabiliterà immediatamente il pop-up.

Come funzionava l’installer distribuito da Windows

LG Monitor App Installer è un’app companion che, in teoria, dovrebbe essere disponibile dal Microsoft Store e servire alla gestione o calibrazione del monitor. Il sistema di Windows può tuttavia associare automaticamente app UWP a un nuovo hardware collegato, scaricandole se il computer è online e l’utente ha effettuato l’accesso al Microsoft Store. È questo meccanismo ad avere consentito l’arrivo dell’installer insieme ai driver.

Le verifiche citate dalle fonti indicano che l’app non mostrava soltanto la promozione di McAfee, ma poteva proporre anche software LG come LG Switch, LG Calibration Studio e LG Dual Controller. Le proteste hanno coinvolto pure possessori di monitor di fascia alta, incluso il modello LG UltraGear 34GX900A-B.

LG ha sostenuto che “McAfee non viene installato automaticamente e non viene mai installato senza l’esplicito consenso dell’utente”. L’azienda ha inoltre affermato che l’installer non accede, raccoglie o trasmette dati personali, ma la replica non chiarisce perché l’app venisse installata automaticamente né elimina il tema degli annunci veicolati tramite un componente distribuito dal sistema operativo.

Il caso evidenzia una distinzione rilevante: la proposta commerciale dell’antivirus richiedeva, secondo LG, un’azione attiva dell’utente, mentre l’app che generava il messaggio promozionale poteva arrivare sul PC senza un consenso separato. Per gli utenti interessati, l’app può essere rimossa dalle Impostazioni di Windows, nella sezione App e app installate, cercando “LG Monitor App Installer”.

La correzione non chiude il tema dei controlli

L’accordo annunciato da Pavan Davuluri risolve l’aspetto più visibile: i banner di McAfee non dovrebbero più comparire all’avvio del computer. Resta però il nodo della distribuzione automatica delle app collegate alle periferiche, che può trasformare un aggiornamento tecnico in un canale per contenuti commerciali.

La vicenda pone quindi un tema di fiducia nell’ecosistema dei driver: la disattivazione dei pop-up è immediata, ma utenti e produttori dovranno distinguere con maggiore trasparenza tra software necessario al funzionamento dell’hardware e utility opzionali.

FAQ

Quali monitor LG sono coinvolti?

Sono emerse segnalazioni soprattutto per monitor gaming LG UltraGear, ma le fonti citano anche modelli recenti e alcuni risalenti al 2024.

McAfee veniva installato automaticamente?

No, LG afferma che McAfee veniva installato solo dopo un consenso attivo dell’utente; era l’installer LG a poter arrivare automaticamente.

Come rimuovere LG Monitor App Installer?

Sì, è possibile disinstallarlo aprendo Impostazioni, App e app installate in Windows, quindi cercando e rimuovendo “LG Monitor App Installer”.

Perché Microsoft è intervenuta?

Perché le segnalazioni indicavano pop-up pubblicitari avviati da un’app scaricata tramite Windows Update senza una richiesta preventiva esplicita all’utente.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Engadget, Hardware Upgrade e punto-informatico.it.