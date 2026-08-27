27 Agosto 2026

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La notizia in sintesi Anthropic integra un browser separato nell’app desktop di Claude Cowork .

integra un browser separato nell’app desktop di . L’agente può leggere pagine, compilare moduli e usare dashboard senza API.

Schede, password e segnalibri del browser personale restano isolati.

La sicurezza contro prompt injection resta il nodo operativo principale.

Anthropic porta un browser autonomo in Claude Cowork

Anthropic ha integrato un browser proprietario in Claude Cowork, l’ambiente desktop del suo assistente AI, per consentire all’agente di svolgere attività sul web senza accedere direttamente al browser personale dell’utente. La funzione si apre nella barra laterale quando una richiesta richiede l’uso di Internet: Claude può caricare pagine, leggerne i contenuti, cercare informazioni, cliccare, digitare e compilare moduli.

Il rilascio riguarda gli abbonamenti Pro, Max e Team, oltre ai clienti Enterprise, mentre Claude per Chrome è stato reso disponibile in versione generale dopo la fase beta. La novità risponde alla necessità di eseguire compiti pratici su siti e portali che non dispongono di API, come l’estrazione di dati da dashboard o la compilazione guidata di procedure online.

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Il browser di Claude Cowork resta distinto da quello usato abitualmente dall’utente: non può vedere schede aperte, cronologia dei preferiti o password salvate. L’impostazione punta a separare l’operatività dell’agente AI dalle informazioni più sensibili della navigazione quotidiana, pur lasciando aperto il tema della protezione dalle istruzioni malevole presenti nelle pagine web.

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Come funziona il browser e quali limiti applica

Quando Claude Cowork riceve un compito che richiede una pagina web, avvia il proprio browser nel pannello laterale dell’applicazione. L’agente può quindi navigare tra siti, interpretare testi e dati, inserire informazioni e utilizzare quanto trovato per completare l’attività richiesta dall’utente.

Questo meccanismo consente di operare anche su servizi privi di integrazioni software dedicate. Un utente può, per esempio, chiedere a Claude di recuperare numeri da una dashboard o di completare un modulo, evitando il passaggio manuale tra finestre e applicazioni.

La separazione dal browser principale non elimina però la necessità di autenticarsi sui siti. Gli accessi possono essere trasferiti una pagina alla volta da Chrome, Edge o Firefox, ma i siti bancari e quelli di posta elettronica sono esclusi da questa possibilità.

Per le pagine già aperte e per le quali l’utente ha effettuato il login nel proprio browser, resta invece previsto l’uso dell’estensione Claude in Chrome. La distinzione tra browser integrato ed estensione chiarisce la strategia di Anthropic: fornire un ambiente isolato per le nuove attività, senza rinunciare all’operatività sulle sessioni già attive in Google Chrome.

Il rischio più rilevante indicato dall’azienda è il prompt injection. I contenuti nascosti in pagine web, email o documenti potrebbero tentare di impartire all’agente comandi estranei alla richiesta dell’utente, inducendolo a compiere azioni automatiche non autorizzate.

Anthropic invita quindi a utilizzare fonti affidabili e dichiara di avere applicato al browser le protezioni sviluppate per Claude per Chrome. Fra queste figurano dati di addestramento che includono attacchi noti e “sonde” preventive, progettate per analizzare i contenuti e avvisare il modello della possibile presenza di istruzioni pericolose.

Secondo i test comunicati dall’azienda, nessun attacco di prompt injection è riuscito contro Claude Sonnet 5, Claude Opus 5 e Claude Mythos 5, mentre il tasso rilevato per Fable 5 è stato dello 0,3%. Claude in Chrome può inoltre approvare automaticamente le azioni considerate sicure, funzione che l’utente può disattivare nelle impostazioni.

Se un’azione non corrisponde alla richiesta originaria, il sistema dovrebbe bloccarla. La ricostruzione pubblicata da Luca Colantuoni evidenzia così un punto centrale: l’automazione del browser amplia le capacità dell’assistente, ma richiede controlli continui sulla coerenza tra obiettivo richiesto e operazioni eseguite.

La separazione dei browser cambia l’uso degli agenti

Il browser dedicato trasforma Claude Cowork da strumento di supporto testuale a operatore capace di agire su procedure web. La scelta di isolare schede, password e segnalibri riduce l’esposizione diretta dei dati personali, ma non sostituisce la prudenza dell’utente nella selezione dei siti da visitare.

Il limite su banche ed email mostra che Anthropic mantiene confini espliciti per le aree più delicate dell’identità digitale. Le imprese che adottano la funzione dovranno valutare quali portali affidare all’agente e quali verifiche umane mantenere prima di autorizzare attività con effetti esterni.

L’evoluzione di Claude per Chrome, ora disponibile in modo generale, affianca il browser di Claude Cowork con due modalità d’uso distinte: una per sessioni già aperte e una per navigazione isolata. La sicurezza dichiarata dipenderà dall’efficacia delle protezioni contro prompt injection nelle condizioni reali di utilizzo.

FAQ

Chi può usare il browser di Claude Cowork?

La funzione è prevista per gli abbonati Pro, Max e Team di Claude, oltre che per i clienti Enterprise di Anthropic.

Claude può vedere password e schede personali?

No, il browser integrato resta separato dal browser principale e non visualizza schede aperte, segnalibri o password dell’utente.

Quali siti non consentono il trasferimento degli accessi?

Anthropic esclude esplicitamente siti bancari e servizi email dal trasferimento delle credenziali da Chrome, Edge o Firefox.

Cos’è il rischio di prompt injection?

Consiste in istruzioni nascoste in pagine, email o documenti che potrebbero indurre Claude a svolgere azioni non richieste.

Come sono state verificate queste informazioni?

Il contenuto nasce da analisi e verifica incrociata della nostra Redazione su The Decoder e punto-informatico.it; ogni articolo è supervisionato umanamente prima della pubblicazione.