Home / PRODOTTI / Google rilancia gli occhiali smart, attese novità strategiche e funzioni AI avanzate da IO

Nuovi smart glasses Google in arrivo: cosa sappiamo finora

I nuovi smart glasses di Google sono attesi entro l’anno, con possibili annunci già nei prossimi mesi.

Il progetto coinvolge i laboratori hardware di Mountain View, nel solco degli esperimenti precedenti su occhiali intelligenti.

L’obiettivo è proporre occhiali “assistivi” leggeri, sempre connessi, con integrazione diretta dell’intelligenza artificiale Google e dei suoi servizi cloud.

Le indiscrezioni parlano di più modelli in sviluppo, destinati sia al grande pubblico sia ad ambiti professionali.

La strategia punta a trasformare gli occhiali in un nuovo punto di accesso all’ecosistema Google, dall’assistente AI alle applicazioni di produttività, per non lasciare spazio libero a concorrenti come Meta e Apple.

In sintesi:

Google prepara una nuova generazione di smart glasses con forte integrazione di intelligenza artificiale.

Più modelli in arrivo, pensati per utenti consumer e per utilizzi professionali avanzati.

Annunci attesi entro l’anno, con focus su assistenza vocale, traduzione e notifiche intelligenti.

Obiettivo strategico: presidiare il mercato dei wearable AR contro Apple e Meta.

Strategia, tecnologie e scenari dei nuovi occhiali intelligenti Google

Dopo il fallimento commerciale di Google Glass, l’azienda sta ripensando il concetto di occhiali intelligenti puntando su funzioni concrete e meno invasive.

Le nuove versioni dovrebbero privilegiare design tradizionale, audio direzionale e interazione principalmente vocale, limitando la realtà aumentata piena a scenari mirati.

Le fonti di settore indicano una profonda integrazione con l’ecosistema Android e con l’assistente Gemini, per traduzione in tempo reale, notifiche contestuali, navigazione assistita e accesso rapido alle informazioni.

Possibili anche funzioni di registrazione e riassunto automatico di riunioni o lezioni, grazie all’elaborazione AI in cloud.

Questa generazione di smart glasses, più che sostituire lo smartphone, punta a estenderne le capacità in modo discreto e continuo.

Il successo dipenderà da autonomia, comfort, gestione della privacy e da un prezzo competitivo rispetto alle proposte concorrenti già sul mercato.

Impatto potenziale sul mercato e sulle abitudini digitali

L’arrivo di nuovi occhiali Google potrebbe segnare la maturazione del segmento wearable “assistivo”, dopo anni di prototipi.

Se l’integrazione tra AI, notifiche intelligenti e servizi cloud sarà fluida, gli occhiali potrebbero diventare il primo vero “display invisibile” per l’assistente virtuale.

Resteranno però aperte questioni cruciali: tutela dei dati, percezione sociale di dispositivi sempre attivi e regolamentazione nei luoghi pubblici e lavorativi.

La risposta del mercato a questa nuova ondata di smart glasses sarà un indicatore chiave di quanto gli utenti siano pronti a spostare l’interazione digitale dal telefono al viso.

FAQ

Quando potrebbero essere presentati i nuovi smart glasses Google?

È plausibile che Google anticipi dettagli entro l’anno, in occasione dei suoi eventi dedicati a hardware e sviluppatori.

Che differenza ci sarà rispetto ai vecchi Google Glass?

I nuovi modelli punteranno su design più discreto, interazione vocale, funzioni pratiche quotidiane e maggiore attenzione alla privacy.

Gli occhiali Google funzioneranno senza smartphone?

È probabile una forte dipendenza dallo smartphone, con alcune funzioni autonome gestite via connessione Wi-Fi o dati integrata.

Quali funzioni AI sono attese sugli smart glasses Google?

Si prevedono traduzione in tempo reale, riassunti vocali, suggerimenti contestuali e accesso rapido all’assistente AI Gemini.

Quali sono le fonti di questo articolo sui nuovi occhiali Google?

L’analisi deriva da elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.