Suunto Run 2 debutta con AMOLED, mappe offline e GNSS dual-band

9 Settembre 2026

9 Settembre 2026/Home/INTERNET/Suunto Run 2 debutta con AMOLED, mappe offline e GNSS dual-band

La notizia in sintesi

  • Suunto ha presentato Run 2, smartwatch da 35 grammi dedicato alla corsa.
  • Il dispositivo offre display AMOLED, GNSS dual-band e mappe offline gratuite.
  • Arriva anche Smart Heart Rate Belt 2, fascia cardio con connessione fino a tre dispositivi.
  • Run 2 parte da 299 euro, mentre la fascia costa 99 euro.

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SUUNTO Run 2, orologio GPS da corsa, display AMOLED leggero da 1,32 pollici

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Suunto ha annunciato l’8 settembre 2026 il lancio di Run 2, nuova versione del proprio orologio sportivo dedicato alla corsa su strada e alla maratona. Il dispositivo sarà disponibile in tre colori, All Black, Feather Gold e Aloe Green, con prezzi a partire da 299 euro. Insieme allo smartwatch debutta anche la Suunto Smart Heart Rate Belt 2, fascia cardio proposta a 99 euro.

Il nuovo modello pesa 35 grammi e ha uno spessore di 11,7 millimetri. Integra un display AMOLED da 1,32 pollici, con luminosità dichiarata superiore ai 2.000 nit, indicata dall’azienda come tripla rispetto al precedente Suunto Run. L’orologio dispone inoltre di un sensore della frequenza cardiaca al polso a 12 canali e di un sistema GNSS dual-band per rilevare posizione, distanza e ritmo.

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02 run2 aloe green (foto Suunto)

Mappe offline e autonomia per allenamenti e gare

Tra le funzioni previste su Run 2 ci sono le mappe offline gratuite utilizzabili in tutto il mondo direttamente dal polso. Sul fronte dell’autonomia, Suunto comunica circa dieci giorni nell’uso quotidiano con allenamento e fino a 24 ore durante l’impiego del GNSS dual-band.

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L’orologio è stato progettato per seguire le diverse fasi della preparazione alla corsa, dagli allenamenti fino al giorno della gara. Le funzioni disponibili includono EnergySense, che mette a confronto lo sforzo in corso con la capacità residua, e Live Finish Prediction, dedicata alla previsione in tempo reale del tempo di arrivo.

Completano la dotazione Training Plan e Training Zone, strumenti destinati alla pianificazione delle sessioni e al monitoraggio di carico, variabilità della frequenza cardiaca, sonno e recupero. Marathon Mode raccoglie invece funzioni specifiche rivolte alla gestione della maratona.

03 run2 feather gold (foto Suunto)

Run 2 sarà venduto nelle versioni con 4 GB e 64 GB di memoria. La prima avrà un prezzo di 299 euro, mentre la seconda costerà 349 euro. Le colorazioni annunciate sono All Black, Feather Gold e Aloe Green. Maggiori informazioni sui prodotti del marchio sono disponibili sul sito ufficiale Suunto.

La nuova fascia per la rilevazione cardiaca

Accanto all’orologio, Suunto ha presentato Smart Heart Rate Belt 2, una fascia toracica pensata per rilevare dati cardiaci durante l’attività fisica. Il dispositivo misura la frequenza cardiaca battito per battito e gli intervalli R-R ad alta risoluzione, oltre a supportare Suunto ZoneSense.

Se utilizzata con un orologio Suunto compatibile, la fascia permette anche l’analisi di alcuni parametri di corsa: cadenza, tempo di contatto al suolo, oscillazione verticale e tempo di volo. L’autonomia dichiarata è di circa 460 ore; attraverso Bluetooth può collegarsi simultaneamente fino a tre dispositivi.

04 belt2 (foto Suunto)

La presentazione amplia la proposta Suunto per chi corre e vuole raccogliere dati sia dal polso sia tramite fascia cardio. Prezzo, memoria disponibile e funzioni di analisi distinguono le due versioni di Run 2, mentre la nuova Belt 2 è offerta come accessorio separato per chi cerca rilevazioni cardiache e metriche aggiuntive sulla tecnica di corsa.

FAQ

Quanto pesa Suunto Run 2?

Suunto Run 2 pesa 35 grammi e misura 11,7 millimetri di spessore.

Quanto costa Suunto Run 2?

La versione da 4 GB costa 299 euro, mentre quella da 64 GB è proposta a 349 euro.

Quale autonomia offre Suunto Run 2?

L’autonomia dichiarata è di circa dieci giorni nell’uso quotidiano con allenamento e fino a 24 ore con GNSS dual-band.

Quanti dispositivi supporta Smart Heart Rate Belt 2?

La fascia può collegarsi contemporaneamente fino a tre dispositivi tramite Bluetooth e offre circa 460 ore di autonomia.

Qual è la fonte delle informazioni su Run 2?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di redazione AI di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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