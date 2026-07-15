Alfa Romeo, nuovo modello a Melfi entro la fine del 2027

15 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

Stellantis annuncia un nuovo modello Alfa Romeo prodotto a Melfi entro il 2027.

annuncia un nuovo modello prodotto a entro il 2027. Emanuele Cappellano ha mostrato un primo dettaglio della vettura al Mimit.

ha mostrato un primo dettaglio della vettura al Mimit. Il modello sarà presentato ufficialmente nel quarto trimestre dell’anno in corso.

La nuova auto punta a rafforzare filiera locale e presenza del Biscione.

(Riassunto generato con AI)

Nuova Alfa Romeo a Melfi entro il 2027

Stellantis produrrà entro la fine del 2027 un nuovo modello Alfa Romeo nello stabilimento di Melfi, in Basilicata. L’annuncio è arrivato da Emanuele Cappellano, responsabile Europa del gruppo, durante il tavolo automotive al Mimit, dove ha mostrato in anteprima un dettaglio della vettura. L’obiettivo dichiarato è coinvolgere maggiormente la filiera locale, mentre il progetto amplia il ruolo industriale assegnato al sito lucano nel piano del costruttore.

La presentazione ufficiale del modello è attesa nel quarto trimestre dell’anno in corso. Cappellano non ha precisato il segmento dell’auto, ma ha sottolineato che il lavoro del Centro Stile è alle fasi finali. “Incarna una vera Alfa Romeo per carattere e stile”, ha dichiarato il manager, definendo la vettura “davvero bellissima”.

Piattaforma, motorizzazioni e ruolo nella gamma

Secondo le informazioni riportate da Quattroruote, la nuova Alfa Romeo sarà basata sulla piattaforma Stla Medium e avrà motorizzazioni multi-energia: sono quindi previste varianti ibride ed elettriche. Per l’elettrica vengono indicate, come ipotesi, architettura a 800 Volt, batterie LFP e struttura cell-to-body. Sono elementi tecnici non confermati pubblicamente da Stellantis al tavolo ministeriale.

La tipologia di carrozzeria resta da definire, anche se vengono ipotizzate forme rialzate, cofano lungo, frontale marcato, fari affusolati e un’evoluzione del Trilobo. Non è escluso un allestimento Quadrifoglio per le versioni più prestazionali. Il progetto è stato annunciato nel piano strategico Fastlane 2030 e sarebbe disegnato dal Centro Stile Alfa Romeo di Torino.

La nuova vettura è indicata come sostituta della Tonale nella gamma del marchio. La produzione della Tonale a Pomigliano d’Arco dovrebbe fermarsi nel prossimo novembre, per lasciare spazio alle e-Car previste dal piano industriale.

Un impegno industriale per la filiera lucana

L’annuncio ha un peso che va oltre l’anteprima stilistica: collega direttamente un nuovo prodotto Alfa Romeo alla continuità produttiva di Melfi e al coinvolgimento della sua catena di fornitori. La produzione entro il 2027 e la presentazione nel quarto trimestre delineano due passaggi distinti: prima il debutto del modello, poi l’avvio industriale nello stabilimento lucano.

Restano da chiarire segmento, prezzi, configurazioni definitive e calendario commerciale. Per ora, il dato verificabile è l’impegno di Stellantis a portare un nuovo modello del Biscione a Melfi.

FAQ

Quando arriverà la nuova Alfa Romeo a Melfi?

Sì, la produzione è prevista entro la fine del 2027 nello stabilimento di Melfi, secondo l’annuncio di Emanuele Cappellano.

Quando sarà presentata la vettura?

Sì, la presentazione ufficiale è indicata per il quarto trimestre dell’anno in corso, come riportato da Quattroruote.

Quali motori avrà il nuovo modello?

Sì, sono previste motorizzazioni ibride ed elettriche sulla piattaforma Stla Medium, nell’ambito della strategia multi-energia descritta da Quattroruote.

La nuova auto sostituirà Alfa Romeo Tonale?

Sì, il modello è indicato come sostituto della Tonale, la cui produzione a Pomigliano d’Arco dovrebbe terminare nel prossimo novembre.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì. Il contenuto nasce da un’analisi approfondita e dalla verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Adnkronos, Agenzia ANSA e Quattroruote.