13 Settembre 2026

/ Home/TOKENIZZAZIONE - RWA - BLOCKCHAIN/Truffa del falso supercomputer AI: imprenditore rischia 280 anni

La notizia in sintesi Brent Kovar riconosciuto colpevole dalla giuria del Nevada per il caso Profit Connect .

riconosciuto colpevole dalla giuria del per il caso . La raccolta contestata supera 24 milioni di dollari e coinvolge circa 400 investitori.

Le pene potenziali complessive raggiungono un massimo di 280 anni di carcere.

L’udienza di condanna è prevista per il 30 novembre.

Profit Connect, il verdetto contro Brent Kovar

Brent Kovar è stato riconosciuto colpevole da una giuria del Nevada nel caso Profit Connect, piattaforma presentata come mining crypto sostenuto da un supercomputer di intelligenza artificiale. L’imprenditore avrebbe raccolto oltre 24 milioni di dollari da 400 investitori tra il 2017 e il 2021. Per il Dipartimento di Giustizia statunitense, il progetto prometteva rendimenti fissi dal 15% al 30% annuo e la restituzione del capitale.

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La giuria ha attribuito a Kovar undici capi di frode telematica, due di frode postale e due di riciclaggio. Le accuse descrivono un sistema che, anziché produrre ricavi dal mining, avrebbe pagato gli aderenti con i versamenti successivi. La condanna è prevista per il 30 novembre, con un massimo di 280 anni.

Il presunto schema e le risorse mancanti

Il procedimento ha evidenziato che Profit Connect non avrebbe generato profitti tramite mining né attraverso la verifica delle transazioni in criptovaluta. Per gli inquirenti, i pagamenti agli investitori già entrati nel programma provenivano dalle somme conferite dai nuovi aderenti, secondo il meccanismo di uno schema Ponzi. La narrazione commerciale includeva presunte riserve in criptovalute valutate centinaia di milioni di dollari.

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Durante il processo, tuttavia, è emerso che la società non possedeva tali riserve e non aveva risorse sufficienti né per gli interessi promessi né per restituire il capitale. Le autorità sostengono inoltre che parte dei fondi raccolti sia stata destinata a spese personali e aziendali, inclusi regali ai dipendenti e l’acquisto di una casa per Kovar. Il richiamo a un supercomputer basato sull’intelligenza artificiale avrebbe rafforzato la credibilità tecnica dell’offerta senza corrispondere, secondo l’accusa, a un’attività capace di sostenere i rendimenti.

L’operatività contestata si colloca fra il 2017 e il 2021, fase di forte attenzione per le criptovalute: nel dicembre 2017 il Bitcoin superò i 19.000 dollari. Il materiale disponibile non chiarisce quale quota delle somme potrà essere recuperata dagli investitori.

Condanna e recupero dei fondi

Il massimo di 280 anni deriva dalla combinazione delle pene potenziali associate ai quindici capi per cui Kovar è stato riconosciuto colpevole. L’udienza di condanna è indicata per il 30 novembre. Per gli investitori rimane aperta la possibilità di recuperare le somme versate, senza una quantificazione disponibile.

Il caso segnala il rischio di offerte fondate su formule tecnologiche, rendimenti fissi e garanzie totali. Secondo le autorità, tali elementi accompagnavano un modello privo delle risorse dichiarate.

FAQ

Quali reati sono stati contestati a Brent Kovar?

La giuria ha riconosciuto undici capi di frode telematica, due di frode postale e due di riciclaggio di denaro.

Quando ha operato Profit Connect?

Profit Connect ha operato dal 2017 al 2021, periodo nel quale avrebbe raccolto fondi presentando un’attività di mining basata sull’AI.

Quanti investitori coinvolge il caso Profit Connect?

Circa 400 investitori sarebbero stati coinvolti, a fronte di una raccolta complessiva superiore a 24 milioni di dollari secondo le autorità.

Quali rendimenti prometteva Profit Connect?

L’offerta indicava rendimenti fissi compresi fra il 15% e il 30% annuo, insieme alla garanzia del rimborso integrale del capitale.

Quali fonti sono state utilizzate?

Le informazioni derivano da verifica redazionale e analisi di fonti stampa ufficiali, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, con rielaborazione e supervisione umana della Redazione.