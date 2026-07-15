15 Luglio 2026

Home / AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE / Apple Intelligence registrata in Cina, ma il lancio sugli iPhone resta senza data

La notizia in sintesi

Apple Intelligence risulta registrata presso il regolatore cinese.

risulta registrata presso il regolatore cinese. Il servizio locale è denominato Apple智能 .

. Non esiste ancora una data ufficiale per il lancio.

Restano da chiarire funzioni e dispositivi inizialmente compatibili.

(Riassunto generato con AI)

Apple Intelligence supera un passaggio normativo in Cina

Apple Intelligence ha completato un passaggio regolatorio rilevante per arrivare sugli iPhone venduti nella Cina continentale: la versione locale, chiamata Apple智能, è comparsa nell’elenco della Cyberspace Administration of China, l’autorità cinese competente per il cyberspazio. L’avviso, pubblicato il 15 luglio, include sette sistemi di intelligenza artificiale generativa eseguiti direttamente sugli smartphone.

La registrazione riguarda Apple Technology Development (Shanghai), indicata come soggetto registrante, e gli smartphone Apple come dispositivi d’impiego. La procedura, secondo la documentazione citata, risultava completata una settimana prima della pubblicazione dell’elenco.

Il risultato rimuove un ostacolo formale che aveva rallentato l’espansione del servizio in uno dei mercati più importanti per Apple. Non equivale però a un lancio commerciale: l’azienda non ha annunciato l’aggiornamento di iOS necessario, la lista dei modelli supportati né il perimetro effettivo delle funzioni disponibili.

La notizia assume rilievo perché l’AI generativa è sottoposta in Cina a requisiti specifici su conformità e privacy. Il deposito della CAC segnala quindi un avanzamento documentato, ma non consente ancora di stabilire quando gli utenti potranno attivare concretamente le funzioni di Apple Intelligence.

Cosa certifica la registrazione della CAC

La scheda di Apple智能 colloca il servizio nella categoria dell’intelligenza artificiale generativa on-device. È un punto importante: il documento identifica sia l’entità responsabile della pratica sia la famiglia di prodotti interessata, senza descrivere nel dettaglio l’esperienza software destinata agli utenti.

La pagina ufficiale sui requisiti e sulla disponibilità di Apple Intelligence, aggiornata pochi giorni prima dell’avviso, continuava infatti a indicare il servizio come non operativo sui dispositivi compatibili acquistati nella Cina continentale. La limitazione si estende anche agli iPhone comprati in altri Paesi quando il Paese o l’area geografica dell’Apple Account sono impostati sulla Cina continentale.

Questo scarto tra registrazione e disponibilità è centrale nella lettura della vicenda. La CAC ha certificato il completamento dell’iter amministrativo, mentre Apple non ha ancora comunicato un calendario per la distribuzione e non ha commentato pubblicamente il passaggio segnalato.

Il percorso cinese è stato più lungo rispetto al debutto statunitense, avvenuto nell’ottobre 2024 con iOS 18.1. Per la Cina continentale, il rilascio era rimasto sospeso in attesa dell’adeguamento alle norme applicabili ai servizi di AI generativa.

Secondo quanto riportato da Reuters e ripreso da Engadget, la versione cinese potrebbe integrare modelli locali di Baidu e Alibaba. Un portavoce di Alibaba ha dichiarato a Reuters che il modello Qwen sarà incorporato nella versione destinata ai dispositivi compatibili in Cina.

Un portavoce di Baidu ha confermato il coinvolgimento nello sviluppo di funzioni per il servizio cinese, ma il ruolo specifico resta meno definito. L’avviso della CAC, tuttavia, non cita né Alibaba né Baidu: il loro apporto non è quindi confermato dal deposito regolatorio.

Il prossimo passaggio resta la distribuzione software

La conseguenza più concreta della registrazione è che Apple dispone ora di una base normativa per procedere verso il rilascio locale, ma la disponibilità dipenderà da un successivo annuncio dell’azienda. Restano aperti i nodi relativi a funzioni, compatibilità e tempistiche.

Tra gli strumenti potenzialmente coinvolti c’è la nuova esperienza AI di Siri, alimentata da Apple Intelligence, ma non è stato confermato se sarà inclusa fin dal debutto cinese. Per gli utenti, l’unico dato certo è che le attuali restrizioni restano valide fino a un aggiornamento ufficiale.

FAQ

Apple Intelligence è già disponibile in Cina?

Sì, la registrazione è completata, ma no: Apple Intelligence non risulta ancora operativa sui dispositivi compatibili acquistati nella Cina continentale.

Come si chiama Apple Intelligence in Cina?

Sì, il nome registrato presso la Cyberspace Administration of China è Apple智能, indicato per l’uso sugli smartphone Apple.

Chi ha registrato il servizio presso la CAC?

Sì, la scheda regolatoria indica Apple Technology Development (Shanghai) come soggetto registrante della versione locale del servizio di intelligenza artificiale.

Alibaba e Baidu sono citate nel deposito?

No, l’avviso della CAC non menziona Alibaba o Baidu. Il loro possibile coinvolgimento emerge da informazioni riportate da Reuters e riprese da Engadget.

Su quali fonti si basa questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Engadget e Tom’s Hardware.