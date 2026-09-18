18 Settembre 2026

/ Home/INTERNET/The Kardashians: l’ottava stagione debutta su Disney+

La notizia in sintesi L’ottava stagione di The Kardashians arriva su Disney+ l’8 ottobre.

Disney+ ha diffuso trailer e key art della nuova stagione.

La serie segue Kris Jenner e le cinque figlie Kardashian-Jenner.

Le prime sette stagioni sono già disponibili sulla piattaforma.

L’ottava stagione di The Kardashians sarà disponibile dall’8 ottobre su Disney+ in Italia e negli altri mercati internazionali, mentre negli Stati Uniti debutterà su Hulu. La piattaforma ha diffuso il trailer e la key art dei nuovi episodi, anticipando un capitolo dedicato ai cambiamenti personali e professionali della famiglia Kardashian-Jenner.

L’annuncio è stato diffuso il 18 settembre 2026 attraverso una versione web del comunicato. Il materiale comprende anche una raccolta di contenuti stampa dedicati alla serie e il trailer ufficiale, accessibile attraverso il collegamento diffuso da Disney+.

Amore, relazioni e nuove scelte

I protagonisti della stagione restano Kris Jenner, Kourtney Kardashian Barker, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kendall Jenner e Kylie Jenner. Secondo l’anticipazione fornita dalla piattaforma, i nuovi episodi affronteranno relazioni sentimentali, indipendenza, vecchie ferite e il rapporto tra la vita privata delle protagoniste e le attività imprenditoriali della famiglia.

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Il trailer di The Kardashians 8 presenta dunque un nuovo passaggio della narrazione televisiva iniziata con la serie originale Disney+. Per chi vuole recuperare la storia recente del format, le prime sette stagioni risultano già disponibili in streaming sulla piattaforma.

La produzione esecutiva è affidata a Ben Winston, socio di Fulwell Entertainment, insieme a Danielle King, Emma Conway, Elizabeth Jones ed Erin Foye. Tra gli executive producer figurano anche Kris Jenner, Kourtney Kardashian Barker, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kendall Jenner e Kylie Jenner.

Disponibilità e strumenti per le famiglie

Disney+ segnala inoltre la presenza di strumenti di parental control. Oltre al Profilo Bambini, gli abbonati possono impostare limiti di accesso per i contenuti destinati a un pubblico adulto e creare profili protetti da PIN. Le opzioni sono pensate per differenziare la fruizione dei contenuti all’interno dello stesso account.

La campagna di lancio viene accompagnata dai canali social indicati nella comunicazione: Twitter, Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Gli hashtag associati al lancio sono #TheKardashians e #DisneyPlus.

La comunicazione è arrivata alla redazione attraverso i canali collegati ad Assodigitale.it, disponibile anche agli indirizzi www.assodigitale.it e www.assodigitale.it/. Il profilo professionale indicato nella mail è quello di Michele Ficara Manganelli.

Tra i collegamenti tecnici presenti nella distribuzione figurano anche la pagina informativa del servizio Disney+, le informazioni sul motivo della ricezione della newsletter, le opzioni per annullare l’iscrizione o aggiornare le preferenze, oltre alla pagina about della newsletter e all’indicazione della sede milanese su Google Maps.

Con il debutto dell’8 ottobre, la piattaforma amplia quindi la disponibilità della serie dedicata alla famiglia Kardashian-Jenner, mantenendo accessibili anche le stagioni precedenti per gli spettatori che intendono seguire l’intero percorso del programma.

FAQ

Quando esce The Kardashians 8 in Italia?

L’ottava stagione debutta giovedì 8 ottobre su Disney+ in Italia e nei mercati internazionali.

Dove vedere le stagioni precedenti della serie?

Le prime sette stagioni di The Kardashians sono disponibili in streaming su Disney+.

Chi sono le protagoniste di The Kardashians?

Kris Jenner, Kourtney Kardashian Barker, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kendall Jenner e Kylie Jenner guidano il cast della serie.

Disney+ offre strumenti di parental control?

Profilo Bambini, limiti di accesso ai contenuti per adulti e profili con PIN sono gli strumenti indicati dalla piattaforma.

Da quale fonte provengono queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.