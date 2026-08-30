30 Agosto 2026

/ Home/INTERNET/TeamSystem conferma un attacco a Contabilità in Cloud: sottratti dati e IBAN

La notizia in sintesi TeamSystem segnala un accesso non autorizzato a Contabilità in Cloud.

segnala un accesso non autorizzato a Contabilità in Cloud. Sottratti dati personali, contatti e IBAN inseriti nel software.

L’azienda ha avvisato i clienti dopo l’attacco del 24 agosto.

Il rischio principale riguarda phishing e richieste di pagamento fraudolente.

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TeamSystem, dati sottratti da Contabilità in Cloud

TeamSystem, azienda di Pesaro che sviluppa software per imprese e professionisti, ha avvisato i clienti di Contabilità in Cloud di un accesso non autorizzato ai sistemi interni, rilevato il 24 agosto. L’intrusione ha comportato la sottrazione di dati personali, recapiti e IBAN inseriti nella piattaforma utilizzata soprattutto dalle piccole e medie imprese.

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La comunicazione riguarda gli utilizzatori del servizio dedicato alla gestione contabile, che include funzioni come fatturazione elettronica e magazzino. L’allerta è rilevante perché le informazioni acquisite potrebbero essere sfruttate da soggetti ignoti per messaggi, telefonate o richieste di pagamento apparentemente provenienti da interlocutori conosciuti.

La vicenda è emersa pubblicamente attraverso segnalazioni di utenti sui social media e tramite la comunicazione inviata ai clienti. Sul sito di TeamSystem, secondo quanto riportato, non risultava pubblicato un comunicato ufficiale sull’accaduto.

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La comunicazione ai clienti e i rischi operativi

Contabilità in Cloud è uno dei prodotti più diffusi di TeamSystem e si rivolge a imprese, commercialisti, amministratori di condominio, avvocati e altri professionisti. Proprio la natura del servizio rende sensibili i dati gestiti: oltre alle informazioni personali e di contatto, l’accesso non autorizzato avrebbe riguardato gli IBAN registrati nel software.

La notizia dell’attacco è stata resa visibile anche da Claudio, co-fondatore di RansomNews, che ha pubblicato la comunicazione inviata dall’azienda agli utenti del servizio. Il contenuto indica che cybercriminali non identificati hanno sottratto dati inseriti nella piattaforma.

Il rischio più immediato indicato dalla segnalazione riguarda il phishing. Nomi, indirizzi email e numeri di telefono possono rendere più credibili email o telefonate costruite per indurre il destinatario a fornire ulteriori dati, effettuare operazioni o aprire comunicazioni dannose.

Un secondo possibile scenario coinvolge le informazioni relative ai fornitori. Disponendo di elementi riconducibili a rapporti commerciali reali, gli autori dell’attacco potrebbero inviare richieste di saldo o fatture presentate come legittime. Il pericolo non deriva soltanto dal dato bancario, ma dalla combinazione tra contatti, contesto professionale e riferimenti usati nelle normali procedure amministrative.

Per le aziende coinvolte, la misura pratica indicata è prestare particolare attenzione a email e telefonate che sembrano provenire da mittenti abituali. Una richiesta di pagamento, una modifica delle coordinate bancarie o una sollecitazione ricevuta attraverso canali insoliti richiedono una verifica diretta con il contatto conosciuto.

Il testo disponibile non chiarisce se TeamSystem abbia sospeso l’accesso a Contabilità in Cloud né se siano state completate le attività necessarie a rimuovere ogni traccia dell’intrusione. Mancano inoltre dettagli pubblici sulle modalità tecniche dell’attacco e sull’eventuale numero di clienti interessati.

Le verifiche richieste alle imprese coinvolte

La conseguenza più concreta è l’aumento dell’attenzione nelle comunicazioni finanziarie e commerciali successive alla violazione. Per chi usa Contabilità in Cloud, la presenza di dati di contatto e IBAN impone di distinguere tra una richiesta autentica e un tentativo di impersonare un fornitore o un interlocutore aziendale.

Le imprese devono quindi verificare con particolare cautela messaggi e chiamate attribuiti a soggetti noti, soprattutto quando contengono istruzioni di pagamento. Il dato nuovo emerso dalla vicenda non è soltanto l’accesso abusivo, ma il possibile utilizzo mirato delle informazioni sottratte nei rapporti già esistenti tra aziende e fornitori.

L’articolo originale, firmato da Luca Colantuoni e pubblicato il 29 agosto 2026, non riporta ulteriori aggiornamenti sulle misure adottate dalla società. Fino a comunicazioni più dettagliate, il controllo delle richieste ricevute resta l’azione immediata indicata dal quadro disponibile.

FAQ

Quale servizio di TeamSystem è coinvolto?

Contabilità in Cloud è il servizio interessato dall’accesso non autorizzato comunicato ai clienti da TeamSystem.

Quando è stato rilevato l’attacco?

L’attacco informatico è stato rilevato il 24 agosto, secondo l’avviso inviato agli utilizzatori del software.

Quali dati sono stati sottratti?

Dati personali, informazioni di contatto e IBAN inseriti nella piattaforma risultano tra le informazioni sottratte.

Quali truffe possono seguire alla violazione?

Email di phishing, telefonate ingannevoli e richieste di pagamento riferite a fornitori possono apparire più credibili usando i dati acquisiti.

Quali fonti sono state utilizzate?

Le informazioni sono rielaborate dalla Redazione con supervisione umana attraverso un esame accurato di fonti ufficiali e giornalistiche qualificate, incluse le principali agenzie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.