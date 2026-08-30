30 Agosto 2026/Home/INTERNET/TeamSystem conferma un attacco a Contabilità in Cloud: sottratti dati e IBAN
La notizia in sintesi
- TeamSystem segnala un accesso non autorizzato a Contabilità in Cloud.
- Sottratti dati personali, contatti e IBAN inseriti nel software.
- L’azienda ha avvisato i clienti dopo l’attacco del 24 agosto.
- Il rischio principale riguarda phishing e richieste di pagamento fraudolente.
Riassunto generato con AI AGENTICA di Datamoney.ch
TeamSystem, dati sottratti da Contabilità in Cloud
TeamSystem, azienda di Pesaro che sviluppa software per imprese e professionisti, ha avvisato i clienti di Contabilità in Cloud di un accesso non autorizzato ai sistemi interni, rilevato il 24 agosto. L’intrusione ha comportato la sottrazione di dati personali, recapiti e IBAN inseriti nella piattaforma utilizzata soprattutto dalle piccole e medie imprese.
La comunicazione riguarda gli utilizzatori del servizio dedicato alla gestione contabile, che include funzioni come fatturazione elettronica e magazzino. L’allerta è rilevante perché le informazioni acquisite potrebbero essere sfruttate da soggetti ignoti per messaggi, telefonate o richieste di pagamento apparentemente provenienti da interlocutori conosciuti.
La vicenda è emersa pubblicamente attraverso segnalazioni di utenti sui social media e tramite la comunicazione inviata ai clienti. Sul sito di TeamSystem, secondo quanto riportato, non risultava pubblicato un comunicato ufficiale sull’accaduto.
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La comunicazione ai clienti e i rischi operativi
Contabilità in Cloud è uno dei prodotti più diffusi di TeamSystem e si rivolge a imprese, commercialisti, amministratori di condominio, avvocati e altri professionisti. Proprio la natura del servizio rende sensibili i dati gestiti: oltre alle informazioni personali e di contatto, l’accesso non autorizzato avrebbe riguardato gli IBAN registrati nel software.
La notizia dell’attacco è stata resa visibile anche da Claudio, co-fondatore di RansomNews, che ha pubblicato la comunicazione inviata dall’azienda agli utenti del servizio. Il contenuto indica che cybercriminali non identificati hanno sottratto dati inseriti nella piattaforma.
https://x.com/sonoclaudio/status/2092519135527710899?ref_src=twsrc%5Etfw
Il rischio più immediato indicato dalla segnalazione riguarda il phishing. Nomi, indirizzi email e numeri di telefono possono rendere più credibili email o telefonate costruite per indurre il destinatario a fornire ulteriori dati, effettuare operazioni o aprire comunicazioni dannose.
Un secondo possibile scenario coinvolge le informazioni relative ai fornitori. Disponendo di elementi riconducibili a rapporti commerciali reali, gli autori dell’attacco potrebbero inviare richieste di saldo o fatture presentate come legittime. Il pericolo non deriva soltanto dal dato bancario, ma dalla combinazione tra contatti, contesto professionale e riferimenti usati nelle normali procedure amministrative.
Per le aziende coinvolte, la misura pratica indicata è prestare particolare attenzione a email e telefonate che sembrano provenire da mittenti abituali. Una richiesta di pagamento, una modifica delle coordinate bancarie o una sollecitazione ricevuta attraverso canali insoliti richiedono una verifica diretta con il contatto conosciuto.
Il testo disponibile non chiarisce se TeamSystem abbia sospeso l’accesso a Contabilità in Cloud né se siano state completate le attività necessarie a rimuovere ogni traccia dell’intrusione. Mancano inoltre dettagli pubblici sulle modalità tecniche dell’attacco e sull’eventuale numero di clienti interessati.
Le verifiche richieste alle imprese coinvolte
La conseguenza più concreta è l’aumento dell’attenzione nelle comunicazioni finanziarie e commerciali successive alla violazione. Per chi usa Contabilità in Cloud, la presenza di dati di contatto e IBAN impone di distinguere tra una richiesta autentica e un tentativo di impersonare un fornitore o un interlocutore aziendale.
Le imprese devono quindi verificare con particolare cautela messaggi e chiamate attribuiti a soggetti noti, soprattutto quando contengono istruzioni di pagamento. Il dato nuovo emerso dalla vicenda non è soltanto l’accesso abusivo, ma il possibile utilizzo mirato delle informazioni sottratte nei rapporti già esistenti tra aziende e fornitori.
L’articolo originale, firmato da Luca Colantuoni e pubblicato il 29 agosto 2026, non riporta ulteriori aggiornamenti sulle misure adottate dalla società. Fino a comunicazioni più dettagliate, il controllo delle richieste ricevute resta l’azione immediata indicata dal quadro disponibile.
FAQ
Quale servizio di TeamSystem è coinvolto?
Contabilità in Cloud è il servizio interessato dall’accesso non autorizzato comunicato ai clienti da TeamSystem.
Quando è stato rilevato l’attacco?
L’attacco informatico è stato rilevato il 24 agosto, secondo l’avviso inviato agli utilizzatori del software.
Quali dati sono stati sottratti?
Dati personali, informazioni di contatto e IBAN inseriti nella piattaforma risultano tra le informazioni sottratte.
Quali truffe possono seguire alla violazione?
Email di phishing, telefonate ingannevoli e richieste di pagamento riferite a fornitori possono apparire più credibili usando i dati acquisiti.
Quali fonti sono state utilizzate?
Le informazioni sono rielaborate dalla Redazione con supervisione umana attraverso un esame accurato di fonti ufficiali e giornalistiche qualificate, incluse le principali agenzie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.
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