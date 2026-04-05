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Google rafforza il controllo delle chat e conferma la prosecuzione della scansione volontaria dei contenuti

Google rafforza il controllo delle chat e conferma la prosecuzione della scansione volontaria dei contenuti

Stop alla deroga ePrivacy: cosa cambia per Chat Control in Europa

Da ieri nell’Unione Europea è scaduta la deroga alla direttiva ePrivacy che permetteva la scansione volontaria dei messaggi privati non cifrati alla ricerca di materiale pedopornografico. Parlamento e Consiglio Ue non hanno raggiunto un accordo sul cosiddetto Chat Control, lasciando un vuoto normativo che investe tutti i principali provider digitali operanti nel mercato europeo.
Le autorità europee sostengono che ora i fornitori non possano più analizzare le comunicazioni private senza base legale, mentre colossi come Google, Meta, Microsoft e Snap annunciano che continueranno a effettuare la scansione per proteggere i minori, entrando potenzialmente in conflitto con l’interpretazione ufficiale della normativa.

In sintesi:

  • Scaduta la deroga ePrivacy che consentiva la scansione volontaria dei messaggi privati non cifrati
  • Parlamento e Consiglio Ue non trovano accordo sul nuovo Chat Control 2.0
  • Google, Meta, Microsoft e Snap annunciano che continueranno a scansionare le chat private
  • La Commissione europea avverte: scansione senza base legale viola la direttiva ePrivacy

L’ex eurodeputato del Partito Pirata Patrick Breyer sottolinea che, senza proroga, i provider statunitensi non possono più scansionare preventivamente i messaggi privati non cifrati in assenza di sospetto o mandato giudiziario.
Resta invece possibile la segnalazione manuale degli utenti e l’intercettazione tramite strumenti legali autorizzati, oltre ai controlli sui post pubblici dei social media e sui file caricati nei servizi di cloud storage.
Secondo le forze di polizia, tra cui Europol, questo cambiamento ridurrà drasticamente il flusso di segnalazioni automatiche, con impatto diretto sulle indagini contro la pedopornografia online e sull’individuazione dei responsabili.

Lo scontro tra Big Tech, istituzioni Ue e forze di polizia

La recente Operation Alice di Europol viene citata come prova che la diffusione di contenuti pedopornografici può essere contrastata anche senza scansioni di massa delle conversazioni private, facendo leva su indagini mirate, cooperazione internazionale e strumenti d’indagine tradizionali.
Nonostante ciò, la direttrice esecutiva di Europol, Catherine De Bolle, ha avvertito che l’attuale vuoto normativo causerà una significativa diminuzione delle segnalazioni automatizzate e ostacolerà le inchieste finalizzate a proteggere i minori.
Lo stesso allarme è stato rilanciato da 247 organizzazioni della società civile e del settore, che in un documento congiunto hanno chiesto di prorogare la deroga per evitare un arretramento nella lotta agli abusi online sui minori.

Google, LinkedIn, Meta, Microsoft, Snap e TikTok avevano formalmente sollecitato una proroga, senza successo.
Dopo la scadenza, Google, Meta, Microsoft e Snap hanno annunciato che, in attesa di una soluzione legislativa definitiva e delle discussioni sul “Chat Control 2.0” modificato, continueranno la scansione volontaria delle conversazioni private per individuare materiale pedopornografico, definendo “irresponsabile” il mancato accordo tra Parlamento e Consiglio.
Un portavoce della Commissione europea ha però ribadito che, in assenza di chiara base giuridica, qualsiasi monitoraggio generalizzato delle comunicazioni private violerebbe la direttiva ePrivacy, aprendo la strada a possibili contenziosi e sanzioni regolatorie.

Scenari futuri tra tutela dei minori, privacy e rischio contenziosi

Il contrasto tra posizione ufficiale della Commissione europea e scelta unilaterale delle Big Tech apre un fronte inedito: i provider potrebbero esporsi a contestazioni per violazione della privacy, mentre un ritorno ai soli strumenti tradizionali rischia di rallentare il rilevamento degli abusi.
Le trattative sul nuovo Chat Control 2.0 dovranno bilanciare con precisione tutela dei minori, diritti fondamentali e limiti della sorveglianza digitale, definendo chiaramente quando e come sia possibile effettuare scansioni automatizzate dei contenuti.
Nel frattempo, gli utenti europei restano al centro di un delicato esperimento normativo, in cui la protezione dei dati personali e quella dei minori convivono in un equilibrio ancora instabile.

FAQ

Cosa cambia con la fine della deroga alla direttiva ePrivacy

La deroga non è più valida e, secondo la Commissione europea, i provider non possono scansionare sistematicamente le comunicazioni private senza base legale specifica.

Le piattaforme possono ancora segnalare contenuti pedopornografici

Sì, rimangono possibili le segnalazioni degli utenti, le indagini mirate autorizzate e la scansione di contenuti pubblici e file caricati su cloud.

Perché Google, Meta, Microsoft e Snap continuano la scansione volontaria

Lo fanno dichiaratamente per proteggere i minori e garantire continuità nelle indagini, assumendosi però il rischio di possibili contestazioni normative.

Cosa prevede il futuro Chat Control 2.0 in discussione nell’Unione Europea

È in fase di negoziazione e punta a definire un quadro stabile per contrastare gli abusi sui minori tutelando al contempo privacy e diritti fondamentali.

Qual è la fonte delle informazioni riportate in questo approfondimento

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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