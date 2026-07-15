15 Luglio 2026

Home / INTERNET / IT Wallet sull’app IO, in arrivo nuovi documenti oltre a patente e tessera sanitaria

La notizia in sintesi

IT Wallet dell’app IO prepara l’arrivo di nuovi certificati digitali.

dell’app prepara l’arrivo di nuovi certificati digitali. Previsti Isee , titoli di studio, iscrizione scolastica, dati elettorali e stato civile.

, titoli di studio, iscrizione scolastica, dati elettorali e stato civile. La patente digitale potrà valere come documento di riconoscimento in Italia.

L’avvio dipende dalla pubblicazione delle linee guida e dalle procedure AgID.

(Riassunto generato con AI)

IT Wallet amplia i documenti digitali

IT Wallet, il portafoglio digitale integrato nell’app IO, si prepara ad accogliere nuovi documenti e certificazioni di uso quotidiano in Italia. La novità, riportata il 15 luglio 2026 da iO Donna in un articolo di Simona Sirianni, riguarda cittadini già abilitati o interessati a usare sul telefono dati oggi distribuiti tra enti e archivi pubblici. L’obiettivo è ridurre i passaggi burocratici e rendere più immediata la consultazione delle informazioni personali necessarie per servizi e pratiche.

Il percorso parte dai documenti già disponibili, come patente e tessera sanitaria, e punta a estendere il portafoglio a certificati collegati a istruzione, welfare, residenza e voto. L’attivazione, tuttavia, non è immediata: le linee guida devono essere pubblicate in Gazzetta Ufficiale e seguiranno le procedure tecniche affidate a AgID. La digitalizzazione annunciata si colloca quindi in una fase di preparazione regolatoria e operativa, non in un rilascio già concluso.

Isee, scuola e voto nell’app IO

Tra le novità indicate figura l’Isee, documento essenziale per accedere alle prestazioni sociali agevolate: i relativi dati dovrebbero arrivare direttamente dall’INPS. L’app potrà inoltre mostrare titoli di studio e stato dell’iscrizione scolastica attraverso i database del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Per studenti universitari, il piano include anche esami e lauree certificati dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

Il portafoglio digitale dovrebbe estendersi ai dati della tessera elettorale e dello stato civile, consultabili attraverso l’Anagrafe nazionale gestita dal Ministero dell’Interno. Restano disponibili i documenti già attivi: tessera sanitaria, Team, cioè tessera europea di assicurazione malattia, e Carta europea della disabilità. L’ampiezza dei dati coinvolti spiega perché l’evoluzione del sistema richieda regole tecniche e verifiche sull’identità dell’utente.

Un passaggio rilevante riguarda la patente: finora utile soprattutto nei controlli stradali, la versione digitale dovrebbe acquisire un valore legale più esteso come documento di riconoscimento sul territorio nazionale. In questa prospettiva, l’identità potrà essere dimostrata mostrando lo schermo dello smartphone, senza estrarre il documento fisico. La novità non elimina automaticamente la carta tradizionale, ma ne amplia l’alternativa digitale nei contesti previsti.

Sicurezza e tempi della sperimentazione

L’accesso alla nuova fase di IT Wallet richiederà un livello di protezione più alto: secondo quanto riportato, non basterà lo SPID e sarà necessario usare la CIE attraverso l’app CieID. La scelta è collegata alla necessità di un’identificazione certa prima di scaricare certificati personali sul dispositivo.

Il meccanismo seguirà le regole europee sull’identità digitale, note come eIDAS. Dopo la pubblicazione delle linee guida, AgID avrà un mese per definire le procedure tecniche; solo allora potrà iniziare la sperimentazione. L’agenzia dovrà inoltre tenere i registri e autorizzare eventuali soggetti privati che in futuro offriranno servizi nell’ecosistema.

FAQ

Quali documenti arriveranno nell’IT Wallet?

Sì, sono previsti Isee, titoli di studio, iscrizione scolastica, esami universitari, lauree, dati della tessera elettorale e stato civile.

Da dove arriveranno i dati Isee?

Sì, i dati dell’Isee dovrebbero essere trasmessi direttamente dall’INPS, secondo le informazioni riportate nell’articolo.

La patente digitale sarà un documento di identità?

Sì, la patente digitale potrà essere usata come normale documento di riconoscimento sul territorio nazionale, oltre ai controlli stradali.

Servirà ancora lo SPID per i nuovi documenti?

Sì, lo SPID non basterà per questa fase: sarà indispensabile la CIE tramite l’app CieID.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui iO Donna.