Star Wars: The Mandalorian and Grogu arriva in streaming su Disney+

18 Agosto 2026

18 Agosto 2026/Home/SPETTACOLI & CINEMA/Star Wars: The Mandalorian and Grogu arriva in streaming su Disney+

La notizia in sintesi

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  • Star Wars: The Mandalorian and Grogu debutta il 2 settembre su Disney+.
  • Din Djarin e Grogu affrontano nuove minacce nella galassia dopo la caduta dell’Impero.
  • Il film è diretto da Jon Favreau, che firma la sceneggiatura con Dave Filoni e Noah Kloor.
  • Nel cast figurano Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Martin Scorsese e Jeremy Allen White.

Il debutto streaming di The Mandalorian and Grogu

Star Wars: The Mandalorian and Grogu, nuovo film Lucasfilm dedicato a Din Djarin e Grogu, arriverà il 2 settembre in esclusiva streaming su Disney+. La notizia è contenuta in un comunicato ufficiale Disney diffuso il 18 agosto 2026, che conferma il ritorno dei due protagonisti dopo le stagioni della serie The Mandalorian, pluripremiate agli Emmy.

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La vicenda si inserisce nel quadro della galassia di Star Wars successiva alla caduta dell’Impero. Mentre la nascente Nuova Repubblica prova a consolidare i risultati ottenuti dall’Alleanza Ribelle, le conseguenze del conflitto restano evidenti: i signori della guerra imperiali sono ancora dispersi e continuano a rappresentare un pericolo.

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In questo scenario tornano Din Djarin, cacciatore di taglie mandaloriano, e Grogu, il suo giovane apprendista. Il loro percorso prosegue quindi nel solco della relazione costruita dalla serie, portando i due personaggi in una nuova missione legata alla difesa di ciò per cui l’Alleanza Ribelle ha combattuto.

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L’uscita punta a riunire il pubblico storico della saga e gli spettatori che hanno conosciuto l’universo di Star Wars attraverso Disney+. I trailer sono stati resi disponibili insieme ai materiali stampa.

Trama, cast e squadra creativa del film

Il film racconta una galassia ancora instabile: nonostante la caduta dell’Impero, i suoi signori della guerra restano una minaccia per l’equilibrio cercato dalla Nuova Repubblica. Din Djarin e Grogu vengono così chiamati a proteggere l’eredità della Ribellione, esplorando anche angoli inesplorati della galassia.

La storia mantiene al centro alcuni degli elementi che caratterizzano questo capitolo di Star Wars: il rapporto tra il Mandaloriano e Grogu, il confronto con le forze rimaste fedeli all’Impero e il passaggio da una guerra appena conclusa a una pace ancora fragile.

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Pedro Pascal torna nel ruolo di Din Djarin. Il cast comprende inoltre Sigourney Weaver, mentre nella versione originale sono presenti le voci di Martin Scorsese e Jeremy Allen White.

La regia è affidata a Jon Favreau, autore della sceneggiatura insieme a Dave Filoni e Noah Kloor. Il materiale ufficiale anticipa effetti visivi, nuove creature, combattimenti aerei e battaglie tra caccia TIE, elementi che accompagnano l’impianto avventuroso dell’opera.

Un passaggio dal serial al film

Star Wars: The Mandalorian and Grogu segna il primo film centrato sulla coppia formata dal Mandaloriano e Grogu. Il lungometraggio prosegue il racconto avviato dalle stagioni di The Mandalorian, mantenendo il legame con gli eventi e l’ambientazione già presentati su Disney+.

Il passaggio dalla serialità al film non interrompe il filo della storia: Din Djarin e Grogu restano al centro di una galassia segnata dalla fine dell’Impero e dalle difficoltà della Nuova Repubblica. La loro nuova missione si collega così alla più ampia contrapposizione tra l’eredità dell’Alleanza Ribelle e le minacce ancora presenti.

Il dato centrale resta la continuità creativa: Jon Favreau e Dave Filoni mantengono un ruolo diretto nella scrittura, mentre l’ambientazione successiva alla caduta dell’Impero conserva il quadro narrativo della serie.

L’arrivo del 2 settembre offrirà quindi un nuovo capitolo della storia di Din Djarin e Grogu, senza interrompere il legame con le vicende precedenti.

FAQ

Quando esce The Mandalorian and Grogu?

Il film Star Wars: The Mandalorian and Grogu sarà disponibile dal 2 settembre in esclusiva streaming su Disney+.

Dove vedere il film con Din Djarin?

La visione è prevista esclusivamente su Disney+, piattaforma che ha già ospitato le stagioni della serie The Mandalorian.

Chi interpreta Din Djarin nel film?

Pedro Pascal interpreta Din Djarin, il cacciatore di taglie mandaloriano impegnato con Grogu nella galassia della nascente Nuova Repubblica.

Chi dirige The Mandalorian and Grogu?

La regia è di Jon Favreau, che firma anche la sceneggiatura con Dave Filoni e Noah Kloor.

Come è stata verificata questa notizia?

Le informazioni riportate provengono da un comunicato ufficiale Disney diffuso il 18 agosto 2026.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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