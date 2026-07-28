28 Luglio 2026

La notizia in sintesi

Tether Gold ottiene la certificazione Shariah per il token XAU₮.

ottiene la certificazione Shariah per il token XAU₮. Ogni XAU₮ rappresenta un’oncia troy di oro fisico custodito in Svizzera.

Amanah Advisors ha valutato riserve, proprietà, interessi e componenti speculative.

ha valutato riserve, proprietà, interessi e componenti speculative. Il riconoscimento può favorire l’adozione nei mercati della finanza islamica.

Riassunto generato con AI

Tether Gold certificato conforme alla Shariah

Tether Gold ha ottenuto la certificazione di conformità alla Shariah per XAU₮, il token sostenuto dall’oro fisico emesso da TG Commodities, S.A. de C.V.. L’annuncio è arrivato il 27 luglio da Tether, mentre la verifica è stata svolta da Amanah Advisors, società globale di consulenza nella finanza islamica guidata da Mufti Faraz Adam.

La certificazione riguarda la struttura del prodotto, la trasparenza delle riserve, il modello di proprietà e l’effettiva copertura fisica dell’asset digitale. L’obiettivo è rendere XAU₮ potenzialmente utilizzabile da banche islamiche, investitori istituzionali e risparmiatori che devono operare nel rispetto dei principi finanziari previsti dalla Shariah.

Ogni token intero XAU₮ rappresenta la proprietà di un’oncia troy fine d’oro appartenente a un lingotto London Good Delivery e custodita in caveau svizzeri. La valutazione di Amanah Advisors ha quindi considerato l’esistenza di un bene reale identificabile, elemento centrale per la finanza islamica.

Verifica su riserve, interessi e rischio speculativo

Secondo quanto comunicato da Tether, la revisione ha accertato che XAU₮ soddisfa i requisiti fondamentali della finanza islamica, inclusa l’assenza di riba, il termine che indica l’interesse. L’analisi ha inoltre esaminato l’eventuale presenza di leva finanziaria, derivati speculativi o meccanismi incompatibili con le regole applicate alle transazioni sull’oro.

La differenza sostanziale è nella titolarità dell’oro allocato: il token non sostituisce il metallo con un contratto sintetico, ma punta a offrire un’esposizione blockchain a lingotti fisicamente detenuti. Questa impostazione può facilitare l’inserimento dell’asset in prodotti halal, allocazioni aurifere istituzionali, servizi takaful, finanziamenti commerciali e prestiti con garanzia.

Paolo Ardoino, amministratore delegato di Tether, ha definito la certificazione un collegamento tra la domanda consolidata di oro e le infrastrutture finanziarie basate su blockchain. “L’oro ha sempre rappresentato stabilità e fiducia attraverso culture e generazioni”, ha dichiarato, indicando la possibilità di ampliare l’accesso all’oro digitale nel rispetto delle istituzioni finanziarie islamiche.

Abu Dhabi rafforza il posizionamento di XAU₮

La certificazione Shariah arriva dopo il riconoscimento di XAU₮ come Accepted Spot Commodity presso l’Abu Dhabi Global Market. Il provvedimento consente alle imprese autorizzate del centro finanziario di supportare il token, ma non abilita automaticamente tutte le società presenti nella giurisdizione.

Le aziende interessate devono infatti detenere permessi regolamentari specifici per i servizi offerti e per l’uso delle Accepted Spot Commodities. L’ADGM aveva già riconosciuto USDT come Accepted Fiat Referenced Token, in una categoria regolatoria distinta da XAU₮.

I dati citati da crypto.news indicano che il valore bloccato di Tether Gold è salito da circa 826 milioni di dollari a circa 2,86 miliardi nell’ultimo anno. L’aumento, superiore a tre volte, segnala una maggiore domanda di oro tokenizzato.

Prospettive e limiti dell’espansione

Il riconoscimento potrebbe rafforzare l’interesse in Paesi del Gulf Cooperation Council, nell’Asia meridionale, in Africa e in altri mercati con ampia popolazione musulmana e domanda consolidata di oro fisico. L’accesso effettivo dipenderà tuttavia dalle regole locali e dalle autorizzazioni detenute dagli operatori finanziari.

Negli Stati Uniti, la certificazione non modifica lo status legale o regolamentare di XAU₮. Per gli investitori resta necessario valutare autonomamente custodia, liquidità, condizioni di rimborso, rischio di controparte e trattamento fiscale.

La collaborazione di Tether con la società di prestiti in Bitcoin Ledn punta inoltre a permettere agli utenti idonei di usare XAU₮ come garanzia per finanziamenti, mantenendo la copertura in oro fisico.

FAQ

Chi ha certificato XAU₮ conforme alla Shariah?

Sì, la certificazione è stata rilasciata da Amanah Advisors, società di consulenza nella finanza islamica guidata da Mufti Faraz Adam.

Quanto oro rappresenta un token XAU₮?

Sì, ogni XAU₮ intero rappresenta un’oncia troy fine di oro fisico su un lingotto London Good Delivery custodito in Svizzera.

La certificazione elimina gli interessi da XAU₮?

Sì, la valutazione ha verificato l’assenza di riba, ossia interessi, oltre a leva finanziaria e derivati speculativi incompatibili con i principi islamici.

Cosa cambia con il riconoscimento di Abu Dhabi?

Sì, XAU₮ può essere supportato da imprese autorizzate nell’Abu Dhabi Global Market, purché dispongano dei permessi regolamentari richiesti.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui crypto.news.