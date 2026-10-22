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G-SHOCK 2500 unisce il design del DW-5000C al movimento analogico

G-SHOCK 2500 unisce il design del DW-5000C al movimento analogico

22 Ottobre 2026

22 Ottobre 2026/Home/PRODOTTI/G-SHOCK 2500 unisce il design del DW-5000C al movimento analogico

La notizia in sintesi

  • La serie G-SHOCK 2500 riprende il design del primo DW-5000C con un movimento analogico dedicato.
  • Tre famiglie di modelli combinano resina e acciaio, con impermeabilità fino a 20 bar.
  • Disponibilità dal 6 novembre 2026, con prezzi consigliati compresi tra 129 e 319 euro.
  • Artie 5ive è protagonista della campagna; G-SHOCK è timekeeper ufficiale dell’“ASPETTANDO VITTORIA” TOUR 2026.

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Il disegno del primo G-SHOCK passa alla lettura analogica con la nuova serie 2500, presentata da Casio Computer Co., Ltd. il 22 ottobre 2026 a Tokyo. La collezione arriverà in vendita il 6 novembre, con prezzi consigliati da 129 a 319 euro.

La gamma comprende tre famiglie, GMC-2500, GMC-2500D e GAC-2500. La scelta non riguarda soltanto le finiture: la proposta include costruzioni che abbinano resina e acciaio, versioni interamente in acciaio e altre interamente in resina. Il richiamo al modello originario viene quindi declinato su alternative diverse anche per prezzo.

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Quadrante analogico e finestra multifunzione

Casio riassume l’impostazione estetica con il concept “Toughness, refined”. La cassa conserva i richiami alle forme del primo G-SHOCK, mentre il quadrante lavora sulla profondità e sul contrasto tra luci e ombre. Per questa serie è stato sviluppato un movimento analogico specifico, assemblato in Giappone nello stabilimento Yamagata Casio.

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Uno degli elementi che organizzano la lettura è il Multi-Mission Date, collocato a ore 3. Si tratta di una finestra con tre indicatori che non serve soltanto a mostrare la data: durante l’impiego del cronometro visualizza il tempo trascorso e permette inoltre di consultare le informazioni relative alle impostazioni. Lo stesso spazio assume dunque funzioni diverse a seconda dell’utilizzo dell’orologio.

Il calendario automatico è programmato fino al 2099 e gestisce le differenze tra i mesi e gli anni bisestili, evitando le relative correzioni manuali. La dotazione comprende anche un cronometro con misurazione al secondo, la possibilità di disattivare la lancetta dei secondi e un sistema di illuminazione a LED. Sul fronte della protezione, Casio dichiara resistenza agli urti e impermeabilità fino a 20 bar.

Le versioni e i prezzi

L’accesso alla collezione è affidato ai GAC-2500-1A, GAC-2500-3A, GAC-2500-7A e GAC-2500-9A, tutti con prezzo consigliato di 129 euro. Per i GMC-2500-1A e GMC-2500-1A8 la cifra sale a 249 euro, mentre il GMC-2500G-9A viene proposto a 269 euro. Al vertice del listino indicato si trovano GMC-2500D-1A e GMC-2500D-1A2, entrambi a 319 euro.

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Dal 6 novembre 2026 gli orologi saranno acquistabili sul sito italiano di Casio, nel negozio G-SHOCK di Milano e attraverso una rete di rivenditori. Quelli indicati sono prezzi di vendita consigliati: il listino distingue le singole referenze all’interno delle tre famiglie che compongono la nuova offerta.

La campagna con Artie 5ive

Il lancio della serie è accompagnato da una campagna con Artie 5ive, ambasciatore di G-SHOCK dall’aprile 2026. Il marchio associa la collaborazione a un’idea di resistenza che comprende anche la capacità di affrontare le difficoltà personali e artistiche, oltre alla tenuta fisica degli orologi. La presentazione della collezione comprende anche un video ufficiale.

La collaborazione prosegue sul palco: G-SHOCK ricopre il ruolo di timekeeper ufficiale dell’“ASPETTANDO VITTORIA” TOUR 2026, con partenza il 15 ottobre e tappe a Padova, Torino, Firenze, Roma e Milano. All’attività con l’artista si affianca quindi l’arrivo nei negozi della serie 2500: una rilettura analogica del modello originario, articolata in materiali e fasce di prezzo differenti.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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