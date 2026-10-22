22 Ottobre 2026

/ Home/PRODOTTI/G-SHOCK 2500 unisce il design del DW-5000C al movimento analogico

La notizia in sintesi La serie G-SHOCK 2500 riprende il design del primo DW-5000C con un movimento analogico dedicato.

Tre famiglie di modelli combinano resina e acciaio, con impermeabilità fino a 20 bar.

Disponibilità dal 6 novembre 2026, con prezzi consigliati compresi tra 129 e 319 euro.

Artie 5ive è protagonista della campagna; G-SHOCK è timekeeper ufficiale dell’“ASPETTANDO VITTORIA” TOUR 2026.

Il disegno del primo G-SHOCK passa alla lettura analogica con la nuova serie 2500, presentata da Casio Computer Co., Ltd. il 22 ottobre 2026 a Tokyo. La collezione arriverà in vendita il 6 novembre, con prezzi consigliati da 129 a 319 euro.

La gamma comprende tre famiglie, GMC-2500, GMC-2500D e GAC-2500. La scelta non riguarda soltanto le finiture: la proposta include costruzioni che abbinano resina e acciaio, versioni interamente in acciaio e altre interamente in resina. Il richiamo al modello originario viene quindi declinato su alternative diverse anche per prezzo.

Quadrante analogico e finestra multifunzione

Casio riassume l’impostazione estetica con il concept “Toughness, refined”. La cassa conserva i richiami alle forme del primo G-SHOCK, mentre il quadrante lavora sulla profondità e sul contrasto tra luci e ombre. Per questa serie è stato sviluppato un movimento analogico specifico, assemblato in Giappone nello stabilimento Yamagata Casio.

Non perdere le notizie che contano Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox. Iscrizione Inserisci un indirizzo email valido. Offerte imperdibili dai partner di assodigitale Acconsento a ricevere comunicazioni commerciali e di marketing dai partner di assodigitale.it (facoltativo). Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono. Seguici su Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

Uno degli elementi che organizzano la lettura è il Multi-Mission Date, collocato a ore 3. Si tratta di una finestra con tre indicatori che non serve soltanto a mostrare la data: durante l’impiego del cronometro visualizza il tempo trascorso e permette inoltre di consultare le informazioni relative alle impostazioni. Lo stesso spazio assume dunque funzioni diverse a seconda dell’utilizzo dell’orologio.

Il calendario automatico è programmato fino al 2099 e gestisce le differenze tra i mesi e gli anni bisestili, evitando le relative correzioni manuali. La dotazione comprende anche un cronometro con misurazione al secondo, la possibilità di disattivare la lancetta dei secondi e un sistema di illuminazione a LED. Sul fronte della protezione, Casio dichiara resistenza agli urti e impermeabilità fino a 20 bar.

Le versioni e i prezzi

L’accesso alla collezione è affidato ai GAC-2500-1A, GAC-2500-3A, GAC-2500-7A e GAC-2500-9A, tutti con prezzo consigliato di 129 euro. Per i GMC-2500-1A e GMC-2500-1A8 la cifra sale a 249 euro, mentre il GMC-2500G-9A viene proposto a 269 euro. Al vertice del listino indicato si trovano GMC-2500D-1A e GMC-2500D-1A2, entrambi a 319 euro.

Dal 6 novembre 2026 gli orologi saranno acquistabili sul sito italiano di Casio, nel negozio G-SHOCK di Milano e attraverso una rete di rivenditori. Quelli indicati sono prezzi di vendita consigliati: il listino distingue le singole referenze all’interno delle tre famiglie che compongono la nuova offerta.

La campagna con Artie 5ive

Il lancio della serie è accompagnato da una campagna con Artie 5ive, ambasciatore di G-SHOCK dall’aprile 2026. Il marchio associa la collaborazione a un’idea di resistenza che comprende anche la capacità di affrontare le difficoltà personali e artistiche, oltre alla tenuta fisica degli orologi. La presentazione della collezione comprende anche un video ufficiale.

La collaborazione prosegue sul palco: G-SHOCK ricopre il ruolo di timekeeper ufficiale dell’“ASPETTANDO VITTORIA” TOUR 2026, con partenza il 15 ottobre e tappe a Padova, Torino, Firenze, Roma e Milano. All’attività con l’artista si affianca quindi l’arrivo nei negozi della serie 2500: una rilettura analogica del modello originario, articolata in materiali e fasce di prezzo differenti.